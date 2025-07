Voyages à l’étranger : les 5 critères pour trouver le VPN le plus adapté

Vous équiper d’un VPN avant de partir en voyage à l’étranger peut vous épargner bien des galères. Mais attention, car toutes les solutions ne se valent pas. Découvrez comment repérer un bon VPN, adapté aux besoins spécifiques des globe-trotteurs.

Image générée par AI via Midjourney

En vacances à l’étranger, difficile d’échapper aux réseaux Wi-Fi publics, les options internationales proposées par les opérateurs étant généralement coûteuses et limitées en matière de données mobiles. Mais voilà, utiliser ces connexions sans-fil n’est pas sans danger, sauf si vous disposez d’un VPN.

Au-delà de sécuriser votre connexion à internet, ces solutions de cybersécurité permettent de contourner les éventuelles censures et restrictions géographiques. Un indispensable si vous partez en Asie ou au Moyen-Orient par exemple. Mais pour profiter pleinement de tous leurs avantages qu’ils ont à offrir, encore faut-il choisir le bon VPN. Retour sur les critères à regarder de près avant de s’abonner.

La sécurité et la confidentialité

La fonction première d’un VPN est de protéger votre flux de données. Que vous soyez à l’aéroport, dans le train, dans un restaurant ou encore à l’hôtel, vous pouvez alors profiter sereinement des réseaux Wi-Fi mis à votre disposition, sans risque pour vos données personnelles. Du moins si vous disposez d’un VPN suffisamment abouti comme ExpressVPN.

Ce dernier a recours aux protocoles de sécurité les plus performants du marché comme OpenVPN, IKEv2 ou encore Lightway (développé par ExpressVPN lui-même). Grâce à eux, la connexion s’avère plus sûre et plus rapide qu’avec un VPN utilisant des protocoles de sécurité peu élaborés ou obsolètes. Souvent gratuits, ces derniers limitent d’ailleurs la protection en termes de bande passante.

En France comme à l’étranger, votre connexion est hautement sécurisée grâce à ExpressVPN // Source : ExpressVPN

Les méthodes de chiffrage utilisées par le VPN sont également essentielles à prendre en compte. Les solutions les plus premium comme ExpressVPN optent pour un chiffrement robuste tel que l’AES-256 bits. Même si un hacker parvient à pirater votre appareil et à s’emparer de vos données, il se voit dans l’impossibilité de les lire. À ce jour, ce mode de chiffrement est considéré comme inviolable.

Pour aller encore plus loin, ExpressVPN s’engage à ne jamais enregistrer votre historique de navigation et de connexion à ses serveurs. Votre vie privée est donc préservée à tous les niveaux.

Le parc de serveurs disponibles

Certains pays comme la Chine, le Vietnam, les Émirats Arabes Unis, l’Inde ou encore la Russie censurent l’accès aux médias et aux réseaux sociaux. Si vous prévoyez de vous rendre dans l’une de ces destinations, installer un VPN vous permettra de passer outre ces restrictions. Le propre de cet outil de cybersécurité est en effet de masquer votre adresse IP, votre localisation et de vous attribuer celles du serveur VPN auquel vous vous connectez.

En un clic sécurisez votre appareil et connectez-vous au serveur de votre choix ou au plus optimal pour vous // Source : ExpressVPN

Même si vous prévoyez de vous rendre dans d’autres pays exemptés de censure, vous pourriez avoir besoin de vous géolocaliser ailleurs. En vous connectant à un serveur basé dans l’Hexagone, vous pouvez alors retrouver votre flux d’actualités habituel, votre catalogue sVOD et au besoin accéder au back office de votre employeur, même s’il est géobloqué.

Une fois de retour en France, pourquoi pas faire voyager votre adresse IP aux États-Unis, au Royaume-Unis ou encore en Corée du Sud afin d’accéder à des films et séries théoriquement réservés aux internautes locaux.

Quelle que soit votre situation et votre objectif, il est donc essentiel de se tourner vers un fournisseur proposant d’un large parc de serveurs à l’international. ExpressVPN dispose justement de plusieurs serveurs à haute performance supportant jusqu’à 10 Gb/s de débit, et basés dans plus de 105 pays différents.

La qualité de l’interface et les fonctionnalités additionnelles

En vacances, vous avez plus que jamais besoin d’optimiser votre temps. Si votre VPN est trop long ou trop complexe à configurer et à activer, vous serez tenté de vous en passer. Sur ce point, ExpressVPN s’impose comme l’un des plus intuitifs et des plus simples à utiliser. En un clic vous voilà connecté au serveur le plus optimal en fonction de vos besoins et de votre localisation. L’éditeur a même prévu un mode automatique pour ne plus avoir à s’en préoccuper au quotidien.

Source : ExpressVPN

L’éditeur propose en complément :

la fonctionnalité kill switch, chargée de couper la connexion à internet dès que le lien avec le serveur VPN est rompu ;

l’option de split tunneling, pour déterminer précisément les applications à protéger et celles à exclure du champ du VPN. C’est particulièrement utile lorsque vous utilisez des services n’autorisant pas l’usage d’un VPN, comme les applications bancaires ;

un gestionnaire de mots de passe pour renforcer facilement la sécurité de ses comptes en ligne ;

un bloqueur de publicités et de trackers pour renforcer d’autant plus la confidentialité de ses données.

Dernier atout et pas des moindres, ExpressVPN protège simultanément jusqu’à 8 appareils (smartphones, tablettes, PC, smartTV, consoles de jeux).

Aussi complet soit-il, ExpressVPN est accessible dès 4,87 euros par mois (HT), avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Mieux, si vous souscrivez à un abonnement de 2 ans, l’éditeur vous offre en prime 4 mois supplémentaires, ainsi que 5 Go de données en eSIM. Très pratique, cette eSIM vous délivre une connexion à internet partout où vous allez et vous évite tous les frais d’itinérance.