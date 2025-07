Soldes Xiaomi : téléphone, ventilateur ou écouteurs, voici le meilleur du constructeur à petit prix

Si Xiaomi est avant tout connu pour ses smartphones, son expertise ne s’arrête pas là. Le constructeur propose en effet un large éventail de produits tech, du ventilateur au distributeur de croquettes connecté, aujourd’hui disponibles à prix réduit chez PcComponentes.

Source : MidJourney pour Frandroid

Si vous connaissez un tant soit peu Xiaomi, vous n’êtes pas sans savoir que la marque est réputée pour l’excellent rapport performances-prix de ses produits. Un savoir-faire développé en premier lieu pour ses nombreux modèles de smartphones, avant d’être appliqué à de nombreux autres domaines. Aujourd’hui, Xiaomi possède un catalogue assez étendu qui touche à de nombreux domaines de la vie courante.

Audio, petit électroménager, bien-être, le constructeur chinois touche à tout et le fait bien souvent avec succès, ses produits ayant dans leur très grande majorité une excellente presse. Pourquoi ? Tout simplement parce que Xiaomi arrive bien souvent à trouver le délicat équilibre entre qualité de fabrication, fonctionnalités avancées et positionnement tarifaire correct. Les soldes estivales sont d’ailleurs l’occasion de mettre encore plus l’accent sur l’aspect financièrement intéressant des produits Xiaomi avec de nombreuses références bénéficiant de jolies réductions chez la plupart des e-commerçants, et tout particulièrement chez PcComponentes.

Notre sélection de produits Xiaomi en promotion :

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G : un milieu de gamme convaincant sur tous les plans

Envie (ou besoin) de changer de téléphone avant de partir en vacances, mais pas forcément des centaines d’euros à investir dans votre nouveau terminal ? Le Redmi Note 14 Pro 5G a tout ce qu’il faut pour vous satisfaire. Avec ce modèle, Xiaomi livre un smartphone performant et plutôt agréable à l’œil à un tarif tout à fait raisonnable, surtout avec les promotions actuelles qui le font passer sous la barre des 250 euros.

Derrière son châssis arrondi doté d’un dos mat se cache un smartphone robuste et bien conçu qui bénéficie d’une protection renforcée au niveau de l’écran (Gorilla Victus 2) et surtout d’une étanchéité totale qui lui permet, par exemple, de survivre à une immersion prolongée dans l’eau. Côté fiche technique, on retrouve l’écran OLED 120 Hz de la génération précédente, un SoC Mediatek Dimensity 7300 Ultra qui gère les tâches du quotidien avec brio et la plupart des jeux lorsqu’ils ne sont pas trop exigeants. L’autonomie est aussi au rendez-vous avec une bonne journée et demie de fonctionnement.

Le Redmi Note 14 Pro 5G // Source : Boulanger

Côté photo enfin, le Redmi Note 14 Pro 5G profite d’un bloc photo très complet composé d’un grand-angle à 200 mégapixels, d’un ultra grand-angle à 8 mégapixels et d’un capteur macro 2 mégapixels. Les performances sont au rendez-vous de jour comme de nuit et les zooms font correctement leur travail, sans perte de qualité ou presque. Un smartphone très complet donc, qui brille surtout pour son rapport performances-prix particulièrement intéressant.

Redmi Note 14 // Source : Xiaomi

Si vous trouvez que le Redmi Note 14 Pro 5G est encore un poil trop cher, sachez que PcComponentes propose aussi le Redmi Note 14 à prix réduit. Un modèle qui perd la compatibilité 5G et fait quelques concessions sur sa fiche technique (un capteur principal à 108 Mégapixels, pas de module ultra grand-angle ou macro, un SoC Mediatek Helio G99, une dalle AMOLED bien calibrée) mais dont le prix baisse de manière conséquente. Actuellement, il est proposé à 157 euros grâce à une réduction immédiate et une réduction supplémentaire de 20 euros qui s’applique une fois le téléphone mis dans votre panier.

Xiaomi Redmi Buds 6 : le son sans fil et avec réduction de bruit active

Il existe de nombreux écouteurs Bluetooth sur le marché, mais avec ses Redmi Buds 6, Xiaomi propose, comme à son habitude, un modèle à la fois performant et peu onéreux. Pour un prix avoisinant les 20 euros (19,99 pour être précis), le constructeur livre une paire d’écouteurs dotée d’un grand diaphragme dynamique (14,2 mm) qui propose une bonne expérience sonore. Une réduction de bruit active est aussi disponible, grâce à un double microphone et des algorithmes de suppression du bruit bien optimisés.

Xiaomi Redmi Buds 6 // Source : Xiaomi

Malgré leur prix relativement bas, les Redmi Buds 6 n’en demeurent pas moins très complets grâce à une certification IPX4 (contre les éclaboussures et la transpiration), un égaliseur intégré avec 5 préréglages et une jolie autonomie qui peut aller jusqu’à 30 heures grâce à l’étui de recharge (fourni avec les écouteurs).

Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro : connecté et silencieux

Le mercure est déjà élevé et l’été ne fait que commencer. Mieux vaut donc s’équiper en conséquence afin de lutter contre les températures caniculaires qui ne manqueront pas d’émailler les semaines qui viennent. Et quoi de mieux pour ce faire qu’un ventilateur sur pied conçu pour délivrer de l’air frais en toutes circonstances. C’est ce que propose Xiaomi avec le Smart Standing Fan 2 Pro.

Son atout ? Une hélice composée d’un double jeu de pales capable de brasser l’air de manière douce et naturelle, tout en convoyant un flux d’air plus large. Les ingénieurs de Xiaomi ont aussi travaillé sur un algorithme qui permet de simuler un flux d’air naturel grâce à des variations et des irrégularités dans la vitesse de rotation des pales.

Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro // Source : Xiaomi

Autre point intéressant de ce ventilateur : sa portabilité. Le Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro fonctionne en effet grâce à une batterie intégrée. Pas besoin de le brancher sur une prise ni d’avoir des câbles disgracieux dans la pièce où vous souhaitez l’utiliser. Un petit plus qui permet de le transporter facilement d’une pièce à l’autre selon vos besoins. Connecté, il peut être utilisé avec l’application Mi Home ou Xiaomi Home. De quoi l’activer à distance pour commencer à rafraîchir la pièce de votre choix avant que vous ne rentriez chez vous.

En ce moment, le Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro est vendu 128 euros par PcComponentes.