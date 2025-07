Le Prime Day d’Amazon avec moins de 100 € en poche : voici les 12 meilleurs bons plans à deux chiffres pour les petits plaisirs

Pendant le Prime Day d’Amazon, c’est toute la tech qui est en promotion, des dernières nouveautés aux prix stratosphériques aux appareils aussi banals qu’essentiels. En voici un échantillon dans cette sélection des meilleurs bons plans à moins de 100 euros.

Le Prime Day d’Amazon, c’est pas seulement pour les gros achats du style smartphone flambant neuf ou TV 4K dernier cri. Il ne faut pas négliger les petits plaisirs à moins de 100 euros étant donné qu’on y trouve de tout. Une caméra de sécurité intérieure ou un ventilateur connecté ont certes des objets plus accessibles, mais aussi plus pratiques dans notre quotidien. Voici notre sélection des meilleures offres pour les petits budgets !

Les meilleurs bons plans à moins de 100 euros du Prime Day d’Amazon

Eufy G50

L’Eufy G50 fait partie des robots aspirateurs qui vont à l’essentiel. Ce modèle a beau ne pas être doté de mille technologies avancées, il propose tout de même les caractéristiques de base qu’on attend d’un tel appareil : puissance suffisante pour ne faire qu’une bouchée des poussières, navigation dynamique, brosse démêlante ou encore bonne autonomie.

Les points forts du Eufy G50

Une brosse rotative démêlante intégrée

Une puissance de 4 000 Pa avec un mode Boost pour les tapis

Une autonomie de 2 heures

Au lieu de 199 euros lors de son lancement, l’Eufy G50 est aujourd’hui disponible en promotion à 99 euros sur Amazon.

Xiaomi Poco C75

Certains smartphones Xiaomi ont beau être proposés à des prix très abordables, ils ne sont pas dénués d’intérêt. La preuve en est avec ce Poco C75 : un smartphone qui va l’essentiel et qui conviendra pour les petits budgets désireux d’avoir un appareil fonctionnel au quotidien.

Les points forts du Xiaomi Poco C75

Un grand écran de 6,88 pouces qui monte à 120 Hz

La présence d’un capteur photo principal de 50 Mpx avec mode HDR

Une grosse batterie de 5 160 mAh

Au lieu de 151,90 euros, le Xiaomi Poco C75 (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 89 euros sur Amazon.

Ugreen Nexode 130W

Avec le temps, Ugreen s’est fait une belle petite place dans le paysage des batteries externes. Ces produits s’améliorent avec les années, en proposant des capacités toujours plus grandes et une puissance de plus en plus élevée.

Les points forts de la batterie Ugreen Nexode 130W

Trois ports de sortie pour une puissance max de 130 W

L’écran externe est pratique pour avoir accès aux infos

Les bandes antidérapantes pour bien tenir en place

Au lieu de 99,99 euros à son lancement, la batterie externe Ugreen Nexode de 130W est aujourd’hui disponible en promotion à 56,99 euros sur Amazon.

Ce dispositif réduit votre facture d’électricité Voici le SolarFlow 2400 AC de Zendure, un dispositif onduleur + batterie qui combine stockage, alimentation de secours et optimisation énergétique. Il est simple à installer et réduit votre facture d’électricité.

Par ailleurs, le bloc chargeur de 30W du même constructeur est également en promotion. Au lieu de son prix de départ de 29,99 euros, il est à seulement 11,69 euros.

Ring Outdoor Camera Plus

Avec le début des vacances et les éventuels départs qui vont venir rougir, voire noircir, les autoroutes françaises, il ne faut pas oublier ce qu’on laisse derrière : sa maison. On emmène les indispensables et quelques extras, mais la majorité de nos affaires restent à la maison. Si cette idée vous empêche de vous détendre en vacances, une petite caméra comme la Ring Outdoor Camera Plus peut vous aider. Elle se fixe facilement, fonctionne sur batterie et filme en 2K.

Les points forts de la Ring Outdoor Camera Plus

La caméra s’installe en quelques instants

La résolution 2K permet d’avoir une belle image

La prise en charge naturelle dans l’écosystème Alexa

Au lieu de 99,99 euros, la Ring Outdoor Camera Plus est aujourd’hui disponible en promotion à 59,99 euros sur Amazon.

Et si vous voulez renforcer la sécurité de votre domicile avec une caméra de sécurité intérieure, la Eufy Security Indoor Cam 2K Pan & Tilt est également en promotion. Au lieu de 49,99 euros, on la retrouve à 29,99 euros.

Acer Nitro KG242YEbiif

Si la majorité des gamers préfèrent opter pour un écran PC rafraîchi à 144 Hz (voire à 240 Hz), tous n’ont pas le budget nécessaire pour se l’offrir. Sur le marché, il est tout de même possible de dénicher des références avec un taux de rafraîchissement un poil moindre, mais bien moins onéreuses, à l’image de l’Acer Nitro KG242YEbiif.

Les points forts de l’Acer Nitro KG242YEbiif

Une dalle IPS Full HD de 24 pouces

Un taux de rafraîchissement de 100 Hz

Compatible AMD FreeSync

Au lieu de 119,99 euros, l’Acer Nitro KG242YEbiif est aujourd’hui disponible en promotion à 79,90 euros sur Amazon.

Huawei FreeBuds 6i

Notés 8/10 dans nos colonnes, les Huawei FreeBuds 6i sont des écouteurs sans fil particulièrement performants. Ils sont notamment dotés d’une réduction de bruit active qui figure parmi les meilleures du marché, c’est dire. Une qualité encore plus surprenante quand on sait qu’ils sont généralement proposés à moins de 100 euros.

Les points forts des Huawei FreeBuds 6i

Leur design confortable

Le son puissant et dynamique

L’excellente réduction de bruit active + le mode Transparence

Au lieu de 99,99 euros, les Huawei FreeBuds 6i sont aujourd’hui disponibles en promotion à 64,99 euros sur Amazon.

Par ailleurs, les Huawei FreeBuds 5i sont eux aussi en promotion. Au lieu de 99,99 euros à leur lancement, ils sont disponibles à 49,99 euros.

Rowenta Turbo Swift Silence

Comme le dit Baloo, il en faut peu pour être heureux. Quand il fait chaud et étouffant comme ces derniers jours et ceux à venir, un bon ventilateur peut faire du bien. Que ce soit pour ventiler l’air ambiant ou repousser l’air chaud à l’extérieur, ce modèle sur pied Rowenta Turbo Swift Silence est particulièrement silencieux avec une oscillation multidirectionnelle pour couvrir deux fois plus de surface.

Les points forts du Rowenta Turbo Swift Silence

Il est relativement silencieux avec dB(A) en mode Nuit

Le débit d’air élevé et l’oscillation multidirectionnelle

20 vitesses différentes pour une aération personnalisée

Au lieu de 119,99 euros, le Rowenta Turbo Swift Silence est aujourd’hui disponible en promotion à 92,99 euros sur Amazon.

8Bitdo Retro Mechanical Keyboard

8Bitdo, on les connaît pour leurs manettes rétro qui transforment n’importe quelle session en madeleine de Proust. Mais aujourd’hui, place à un clavier mécanique pensé pour les joueurs PC qui veulent un setup qui en jette autant qu’il performe. Le 8Bitdo Retro Mechanical Keyboard reprend les codes visuels des consoles 8-bit : plastique gris, touches rouges, lignes épurées. Sauf qu’à l’intérieur, c’est du sérieux : switches remplaçables, connexion triple mode (Bluetooth, dongle 2.4 GHz, USB-C), et deux boutons géants ultra-customisables pour vos raccourcis préférés.

Les points forts du 8Bitdo Retro Mechanical Keyboard

Clavier mécanique hot-swappable avec switches Kailh Box White pour un clic net

Triple connectivité : Bluetooth, dongle 2.4 GHz et USB-C pour s’adapter à toutes vos machines

Deux boutons “Super Programmable” pour enchaîner les macros comme sur un cheat code

Au lieu de 99,99 euros, le 8Bitdo Retro Mechanical Keyboard est aujourd’hui disponible en promotion à 84,99 euros sur Amazon.

Amazfit Bip 6

L’Amazfit Bip 6 est une référence de montre connectée qui ne paie pas de mine au premier abord. En matière de design, celle-ci n’offre aucune évolution majeure mais conserve un bon niveau de finition, surtout au regard de son prix. Vous avez même droit à un bel écran Amoled pour une belle luminosité quelles que soient les circonstances. Si l’interface est claire et fluide, il manque des applications tierces pour le quotidien. La Bip 6 brille surtout dans le suivi de l’activité sportive avec des données GPS et cardiaques fiables. Enfin, l’autonomie permet de tenir 5 jours au complet malgré les 2 heures de recharge.

Les points forts de l’Amazfit Bip 6

Un écran Amoled de 1,97 pouce

De nombreuses fonctionnalités de santé

Une autonomie de deux semaines

Au lieu de 79,90 euros, l’Amazfit Bip 6 est aujourd’hui disponible en promotion à 69,90 euros sur Amazon.

Les Soldes d’été 2025 x Prime Day avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. Mais, entre deux, le Prime Day d’Amazon a fait son apparition, jusqu’au 11 juillet. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Amazon Prime Day 2025

Soldes d’été 2025

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été et du Prime Day, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles publiés

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.