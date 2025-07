Envie d’une smartwatch ou d’un bracelet connecté à prix cassé lors des soldes d’été ? Voici le TOP 9 des offres 

Les soldes d’étĂ© permettent de faire de bonnes affaires sur de nombreux produits Tech, dont les montres connectĂ©es ! Ces accessoires lifestyle & sport profitent eux aussi d’une vague de promotions : voici les offres Ă retenir. Â

Au mĂȘme titre que les smartphones ou les TV, les montres et bracelets connectĂ©s ont aussi l’occasion de voir leur tarif chuter durant les soldes. Les prix sont en forte baisse et pas uniquement sur les modĂšles les plus anciens. On vous a donc concoctĂ© une sĂ©lection des meilleurs deals dans le domaine et sur toutes les gammes de prix pour que vous puissiez mieux faire votre choix.

Quelles sont les meilleures offres montres et bracelets connectées des soldes ?

Xiaomi Smart Band 10 : un bracelet plus précis et toujours accessible

Le Xiaomi Smart Band 10 est un bracelet connectĂ© idĂ©al pour les personnes souhaitant s’initier Ă ce type d’appareil sans pour autant investir dans une montre bien plus chĂšre. S’il vient de sortir, le voilĂ dĂ©jĂ avec 10 % de rĂ©duction.

Le Xiaomi Smart Band 10, c’est quoi ?

Un écran détaillé et lumineux

Un suivi cardio convaincant

Une trĂšs bonne autonomie

Le Xiaomi Smart Band 10 est sortie au prix de 49,99 euros. Avec le coupon à activer sur la page du produit ou en utilisant AIOT dans le panier, il perd 10 %, soit 5 euros, donc il passe à  44,99 euros.

Google Pixel Watch 3 : design, polyvalente et simple Ă prendre en main

La Google Pixel Watch 3 est une montre polyvalente, aussi bien pour les sportifs que pour les autres, avec un design Ă©lĂ©gant et un Ă©cran lumineux qui fait qu’elle est parfaitement utilisable en toute circonstance. Pendant les soldes, elle est Ă -25 %.

Ce qui plaĂźt sur la Google Pixel Watch 3

Aussi agrĂ©able Ă porter qu’à utiliser

Wear OS qui permet d’installer des applications tierces

La luminositĂ© qui suit mĂȘme en plein soleil

LancĂ©e Ă 399 euros, la Google Pixel Watch 3 (41mm, GPS) est aujourd’hui en promotion Ă 299 euros sur Amazon.

Garmin Venu 2S : une montre à moitié prix parfaite pour les sportifs

Garmin propose de nombreuses montres pour plaire aux sportifs et la Venu 2S assure un suivi complet avec des mesures précises, le tout pour moins de 200 euros grùce aux soldes.

Pourquoi choisir la Garmin Venu 2S ?

Pour les poignets fins avec une circonférence de 110 à 175 mm

Son autonomie d’une semaine en utilisation standard

Son suivi sportif au top

Lancée à 399,99 euros, la Garmin Venu 2S est en ce moment remisée à seulement 199,99 euros chez Cdiscount.

Samsung Galaxy Watch FE : une montre WearOS pas chĂšre

La Samsung Galaxy Watch FE offre une expérience relativement haut de gamme, le tout à un prix plus contenu grùce à quelques petites concessions faites ici et là . Testés 7/10 par nos soins, cette tocante est une bonne alliée au quotidien et coûte moins de 130 euros pendant les soldes.

La Samsung Galaxy Watch FE en résumé

Mesures de santé globalement précises

Son design soigné et ses finitions réussies

Une navigation fluide

La Samsung Galaxy Watch FE est disponible au prix de 229 euros, mais lors des soldes, on la trouve en promotion à 129 euros chez E.Leclerc.

Honor Watch 5 : une montre inspirée de la firme de Cupertino

La Honor Watch 5 est une montre connectĂ©e qui reprend le format de l’Apple Watch, mais Ă un prix qui devrait ĂȘtre bien plus attractif. C’est d’autant plus le cas maintenant qu’il est Ă moitiĂ© prix pendant les soldes.

Ce qu’il faut retenir de la Honor Watch 5

Un design proche de l’Apple Watch avec une dalle AMOLED de 1,85 pouce

Plusieurs capteurs intégrés

Une autonomie de 15 jours

Sortie au prix de 199 euros, la Honor Watch 5 est désormais affichée à 83,11 euros chez Amazon.

Xiaomi Redmi Watch 5 Active : parfaite pour les petits budgets

La Xiaomi Redmi Watch 5 Active est une montre connectée légÚre, étanche, riche en fonctionnalités et surtout peu onéreuse grùce aux soldes : elle ne coûte pas plus de 35 euros.

La Xiaomi Redmi Watch 5 Active en résumé

Une étanchéité 5 ATM

Le suivi de 140 disciplines sportives

Une autonomie de 18 jours

Initialement à 39,99 euros, la montre connectée Xiaomi Redmi Watch 5 Active se trouve en promotion à 33,58 euros sur Amazon.

Apple Watch SE 2 : une solution abordable chez Apple

L’Apple Watch SE est, chez Apple, une montre considĂ©rĂ©e comme une entrĂ©e de gamme. Soit un choix judicieux pour dĂ©couvrir l’univers des smartwatch si vous possĂ©dez un iPhone. Lors des soldes, elle perd 30 euros de son prix.

Pourquoi choisir l’Apple Watch SE (2022) ?

Une autonomie de deux jours

La petite couronne latérale qui facilite la navigation

Le suivi GPS est largement au-dessus de la moyenne

De base Ă 249 euros, l’Apple Watch SE (2022) se nĂ©gocie en ce moment Ă 219 euros chez Boulanger.

Garmin Forerunner 165 : une montre abordable pour les runners

La Forerunner 165 de Garmin est une montre entrĂ©e de gamme, qui s’Ă©quipe d’un Ă©cran Amoled avec un tas de fonctionnalitĂ©s de sport
 Parfaite pour les dĂ©butants, la voilĂ avec une belle baisse de prix pendant les soldes.

En quoi la Garmin Forerunner 165 est-elle intéressante ?

Une montre légÚre avec un écran Amoled

Beaucoup de fonctionnalités et un GNSS précis

Une autonomie suffisante

La Garmin Forerunner 165 est sortie au prix de 279 euros, mais en ce moment, on peut la retrouver en promotion Ă 239 euros sur Amazon.

OnePlus Watch 2R : la meilleure montre de 2024

La OnePlus Watch 2R coche toutes les cases : suivi santé, exercices physiques, autonomie et design. Et pendant les soldes, elle coûte 100 euros de moins.

Que propose la OnePlus Watch 2R ?

Un design réussi avec un écran hautement lumineux

La précision du GPS

Une autonomie record (WearOS)

Avec un prix de lancement à 279 euros, la OnePlus Watch 2R est aujourd’hui disponible en promotion à 179 euros sur le site officiel.

