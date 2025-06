Ce ruban LED Philips Hue Play pour écran PC soldé à -55 % fait réagir la lumière avec le son pour être le PGM ultime de vos sessions

Le ruban LED Philips Hue Play Gradient Lightstrip offre un éclairage ambiant réactif et personnalisable pour votre écran PC, à retrouver pour 99,99 euros au lieu de 220,14 euros chez la Fnac.

Philips est un spécialiste de la lumière connectée. En plus des traditionnelles ampoules et de ses fameux téléviseurs Ambilight, avec des lumières sur 3 côtés, la marque propose aussi des starter pack pour illuminer des produits qui ne le sont pas de base. C’est comme ça qu’on se retrouve avec ce ruban LED Philips Hue Play Gradient Lightstrip conçu pour les moniteurs de 32 à 34 pouces. Il fait 116,5 cm et se fixe très simplement à l’arrière de votre écran pour bénéficier de ce fameux effet Ambilight. Tout ça pour 99,99 euros grâce aux soldes sur Fnac, alors qu’il coûte 220,14 euros avec le Hue Bridge inclus.

Les points forts du Philips Hue Play Gradient Lightstrip

La personnalisation des couleurs pour l’immersion visuelle

L’installation facile avec le système de fixation

L’intégration à l’écosystème Hue pour tout synchroniser

Comme précisé plus haut, le Philips Hue Play Gradient Lightstrip coûte 220,14 euros, accompagné du Hue Bridge. Pour les soldes chez Fnac, vous pouvez le commander pour 99,99 euros.

Une bande lumineuse haut de gamme

Le Philips Hue Play Gradient Lightstrip est un ruban LED de 116,5 cm. Il est conçu, de base, pour des tailles allant de 32 à 34 pouces. Si vous connaissez un peu le système, vous ne serez pas surpris, le fonctionnement est pareil : une fois allumé, vous pouvez personnaliser l’éclairage du ruban pour correspondre à votre envie du moment.

Il y a plusieurs modes de fonctionnement, le plus courant étant quand la lumière réagit aux couleurs affichées par l’écran. Ça donne l’impression que l’image déborde un peu du moniteur et qu’elle est plus grande que la normale. Sinon, vous pouvez choisir d’afficher la ou les couleurs de votre choix, des plus vives au plus tamisées.

Des LED qui sont faites pour durer

L’avantage de ce pack, non négligeable, c’est qu’il comprend le pont Philips Hue Bridge. Un accessoire pas forcément indispensable mais qui permet de mieux contrôler la lumière, la synchroniser avec les lumières de votre écran PC et de contrôler le tout à distance. Sans oublier qu’il permet d’ajouter d’autres lumières connectées Philips Hue et d’éventuellement synchroniser le tout.

En plus de la couleur, vous pouvez modifier l’intensité, passer d’un mode à l’autre et même créer des raccourcis dans l’application. C’est fait pour passer de l’un à l’autre à la volée, en fonction des titres auxquels vous jouez. Ça fonctionne sur Mac et PC mais ce n’est pas compatible avec les contenus protégés par DRM.

Si vous souhaitez étendre votre installation domotique, vous pouvez le faire en passant par notre guide d’achat sur les meilleures ampoules connectées, c’est un bon début.

