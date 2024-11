Ce pack de 3 barres LED Philips Hue Play a droit à une grosse réduction de près de 50 % en ce pré-Black Friday

Les barres LED intelligentes Philips Hue Play sont assez onĂ©reuses en temps normal. Alors quand elles sont prĂ©sentes au nombre de trois dans un pack Fnac Ă 129,99 euros au lieu de 229,99 euros, juste avant le Black Friday, on se dit que l’occasion est trop belle pour ne pas craquer.

Le catalogue d’éclairages intelligents Hue signĂ© Philips regorge de rĂ©fĂ©rences variĂ©es, certaines Ă©tant un peu plus originales que les autres. C’est notamment le cas des Hue Play, ces barres lumineuses colorĂ©es que l’on peut installer derrière un setup gaming, dans le dos d’un tĂ©lĂ©viseur ou tout simplement dans le coin d’une pièce pour qu’elles diffusent largement une lumière chaleureuse. Actuellement, elles sont trois dans un pack dit de « rĂ©Ă©quipement », qui vous permet par exemple d’agrĂ©menter une installation dĂ©jĂ existante d’autres barres, affichĂ© Ă -43 % avant le Black Friday.

Les points essentiels de ce pack Philips Hue Play

Trois barres LED avec 16 millions de couleurs

Deux alimentations Ă©lectriques

Plusieurs installations possibles

Fonctionne avec les assistants vocaux

Initialement affichĂ© Ă 229,99 euros, le pack Philips Hue Play, avec trois barres LED et deux alimentations Ă©lectriques, est aujourd’hui disponible en promotion Ă 129,99 euros chez la Fnac. Notez qu’une seule coĂ»te normalement 79,99 euros.

Des barres LED polyvalentes

Les trois barres lumineuses Philips Hue Play prĂ©sentes dans ce pack peuvent tout d’abord ĂŞtre installĂ©es de plusieurs façons : posĂ©es sur un meuble Ă l’horizontale, Ă la verticale dans le coin d’une pièce… Mais ce n’est pas tout, puisque grâce aux clips et rubans adhĂ©sifs fournis, vous pourrez aussi les coller derrière un tĂ©lĂ©viseur ou un Ă©cran PC pour profiter d’un rĂ©troĂ©clairage bien immersif et agrĂ©able, surtout en stream sur Twitch. Une manière de s’approcher de l’effet Ambilight, en somme.

Et si vous voulez que la lumière colorée diffusée par les Hue Play se synchronise avec vos films et vos séries, vous pourrez toujours vous équiper d’un boîtier de synchronisation Sync Box et y brancher les Hue Play.

Une lumière colorée 100 % personnalisable

Une fois bien installĂ©es lĂ oĂą vous le souhaitez, les Hue Play sont capables de diffuser une lumière colorĂ©e personnalisĂ©e. Vous pourrez en effet choisir parmi plus de 16 millions de nuances, y compris des nuances de blanc, froides ou chaudes. Le contrĂ´le de cet Ă©clairage s’opère sur l’application Philips Hue, et peut mĂŞme se faire grâce aux assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Siri pour gagner du temps.

Sachez aussi que ces barres LED s’appuient sur le Bluetooth, et que vous pourrez donc les piloter lorsque vous ĂŞtes Ă moins de 10 mètres d’elles, via l’app. Toutefois, pour que l’expĂ©rience soit encore meilleure, on vous conseille, si ce n’est pas dĂ©jĂ fait, de vous munir d’un pont de connexion Hue Brige, pièce maĂ®tresse indispensable pour bĂ©nĂ©ficier d’une plus longue portĂ©e grâce au protocole Zigbee, une solution moins gourmande en Ă©nergie que le Wi-Fi. Ce Bridge donne accès Ă bien plus de fonctionnalitĂ©s, comme la programmation de routines, la crĂ©ation de scènes personnalisĂ©es ou encore la simulation d’une prĂ©sence chez vous en votre absence en allumant les barres Hue Play. Bien sĂ»r, le contrĂ´le des Ă©clairages peut s’effectuer mĂŞme lorsque vous ĂŞtes loin de chez vous.

