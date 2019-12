Philips Hue : le guide pour bien débuter, de l’installation à un usage avancé des ampoules connectées

Vous avez envie d'équiper votre maison avec un éclairage intelligent ? Philips propose avec Hue la plus grande gamme d'ampoules connectées. Comment choisir ses ampoules connectées et comment bien débuter ? Retrouvez les meilleurs kit de démarrage Philips Hue et nos astuces.

Les Philips Hue sont les ampoules connectées les plus populaires sur le marché, surtout depuis l’arrivée des assistants connectés Google Assistant, Amazon Alexa et Apple Siri. La gamme est très complète et propose des produits compatibles avec de nombreuses installations existantes. Pas besoin de refaire son installation électrique pour profiter de la gamme Hue, retrouvez nos conseils et notre sélection de packs de démarrage Philips Hue.

Qu’est-ce que Philips Hue ?

L’éclairage intelligent peut être étonnamment utile et faire des choses très cool : éteindre automatiquement vos lumières quand vous quittez la maison, allumez quand vous rentrez à la maison, allumez des lumières plus chaudes en fin de journée ou plus blanches pour améliorer sa concentration, ou encore un programmer un flash pour vous avertir de certains événements ou de nouvelles informations, lorsqu’un ami approche ou vous appelle. Personnellement, j’ai quelques scénarios pré-configurés en fonction de mes invités et de l’ambiance que je veux donner à mon intérieur. Vous pouvez également désormais lier cet éclairage à votre PC ou votre TV pour rendre plus immersifs vos parties de jeux vidéo ou vos séances de cinéma. Enfin, il existe différences ambiances pour vous aider à vous calmer ou vous concentrer, en fonction de vos besoins.

Comparé à tous les autres systèmes d’éclairage, Philips Hue est un délice. De la configuration initiale à l’ajout de nouvelles ampoules, en passant par le fait de dire à vos lumières ce qu’il faut faire jour après jour, l’utilisation de Hue est un processus simple et fluide. Et quand un problème occasionnel apparaît, il est généralement assez facile à résoudre. Enfin, Philips Hue possède un écosystème très complet de produits, de services et d’apps, ainsi qu’une compatibilité avec de nombreux assistants.

Comment installer les Philips Hue ?

L’installation est simple : vous devez installer un pont (Hue Bridge), le configurer avec votre téléphone, puis synchroniser chaque ampoule avec le pont avant de les utiliser. N’oubliez pas de télécharger l’application Android ou iOS. Le pont de connexion coûte environ 50 euros, mais il est souvent intégré dans des packs de démarrage. D’ailleurs, un seul pont peut gérer des dizaines d’ampoules différentes que vous pourrez regrouper par pièce ou par étage. Cet appareil, véritable cœur du système Hue, est ainsi capable de gérer jusqu’à 50 ampoules ou luminaires de la gamme (Hue Striplight, Hue Play…).

Notez que Philips propose plusieurs kits de démarrage différents : un avec des lumières blanches ordinaires, un avec des lumières colorées et un autre avec des lumières blanches pouvant basculer entre des tons plus froids et plus chauds. Vérifiez également le type de culots de vos ampoules : les E14 et E27 sont tous deux des culots à visser. Pour les nombres 14 ou 27, il s’agit simplement de diamètre du culot 14 mm pour une ampoule E14 et E27 mm pour une ampoule led E27.

Les assistants connectés

Le gros avantage de la gamme Philips Hue est d’être compatible avec la majorité des assistants connectés et services domotiques existants, comme Homekit, Amazon Alexa ou encore Google Assistant. L’acquisition d’une enceinte connectée en même temps qu’une installation Hue fait sens et permettra de contrôler facilement l’éclairage à la voix.

Philips Hue via Bluetooth, sans pont de connexion

Depuis 2019, plusieurs modèles d’ampoules connectées Philips Hue ne sont plus uniquement compatibles ZigBee, mais aussi Bluetooth. Cela vous permet tout simplement de ne pas avoir besoin de point de connexion.

L’ajout de Bluetooth aux ampoules présente de gros avantages et seulement quelques inconvénients. Le principal avantage est que n’importe qui qui possède un smartphone sera en mesure de visser l’une de ces ampoules et de la contrôler directement depuis son téléphone. Pratique.

L’inconvénient d’utiliser les ampoules de cette façon est que Bluetooth a une portée de connexion beaucoup plus courte que le système sans fil des ampoules Hue traditionnelles – le réseau Zigbee – et elles ne seront pas connectés à distance à Internet. Cela signifie que vous ne pourrez les contrôler que lorsque votre téléphone sera à portée des ampoules, soit à environ 20 mètres de distance. Si vous oubliez d’éteindre une lumière, vous ne pourrez pas aller dans l’application et l’éteindre… sauf si vous êtes à côté. Heureusement, ces ampoules Hue continuent à inclure Zigbee. Ainsi, vous pouvez acheter ces ampoules Bluetooth, et les connecter à un pont plus tard.

Notez que ces ampoules Bluetooth nécessitent une application dédiée.

Philips Hue Bluetooth Télécharger gratuitement

Les différents packs et produits Philips Hue

Le pont de connexion avec ampoules White & Color

La gamme White and Color propose un panel de plus de 16 millions de couleurs différentes pour une personnalisation unique de votre ambiance d’intérieur. Avec le pont de connexion fourni avec, vous pouvez aisément contrôler l’intensité et la couleur des ampoules directement via votre smartphone, votre tablette ou encore votre enceinte connectée (Google Assistant, Amazon Alexa ou Siri). C’est le meilleur pack pour commencer et celui que nous vous recommandons. Le pack inclut deux ampoules White & Color qui suffiront à éclairer une pièce de vie, comme un salon, ou un studio. Il inclut également un pont qui permet de contrôler les ampoules sans fil grâce au protocole ZigBee.

Le pack pont de connexion et 2 ampoules White & Color est généralement vendu aux alentours de 100 euros.

Philips propose également un pack plus complet avec 3 ampoules White & Color, ainsi que le pont et une télécommande. C’est un pack plus intéressant si vous souhaitez investir pour connecter plusieurs pièces d’un seul coup.

Enfin, si vous possédez déjà un pont ou pour compléter votre achat, vous pouvez opter pour le pack avec la télécommande nomade pour contrôler vos ampoules. Les 2 ampoules connectées White & Color avec la télécommande sont approximativement au même prix que le pack avec le pont de connexion.

Le Philips Hue Go avec un pont de connexion

Cette lampe à ambiance est livrée avec une télécommande pour gérer l’intensité et les couleurs à distance. Cependant, elle se contrôle également depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur, ainsi que via Google Assistant et Amazon Alexa grâce au module pont fourni avec.

Évidemment, cette lampe est plus qu’une simple ampoule connectée, mais pourra servir à transformer très simplement l’ambiance d’une pièce avec un éclairage différent et variable.

Ce pack de démarrage est habituellement proposé à moins de 80 euros.

Un ruban lumineux Lightstrip White And Color avec un pont de connexion

Le ruban lumineux Lightstrip White And Color est le produit idéal pour personnaliser votre intérieur. Il peut prendre différentes formes pour entourer vos photos sur un mur ou faire des slaloms autour de certains objets grâce à sa longueur de 2 mètres. Vous pouvez modeler et découper la bande selon la forme souhaitée, ainsi qu’utiliser le ruban adhésif à l’arrière pour l’attacher à une surface solide.

Le pack du ruban lumineux Lightstrip White And Color avec le pont de connexion est généralement vendu à moins de 80 euros.

Le ruban existe également seul, si vous avez déjà un pont de connexion, avec le Lightstrip Plus de 2 mètres et une extension de 1 mètre en plus.

Le style Edison et Filament

En 2019, Philips a présenté sa gamme Filament, qui reprend les styles des ampoules Edison pour correspondre aux intérieurs à l’ancienne.

Avec sa nouvelle gamme Filament Collection, Philips Hue fait revenir le style Edison et ses larges bobines dans la tech. Ainsi, ces ampoules qu’un bar ancien ne renierait pas peuvent se connecter à tout l’écosystème Hue et être utilisées comme n’importe quelle autre ampoule du constructeur, ajoutant plus de charisme à l’ensemble.

Philips Hue Play

La collection Hue Play se compose de différents produits, mais le produit connu est la barres de lumière Hue Play.

C’est un peu plus qu’une simple barre lumineuse. Liée à l’application Philips Hue ou au logiciel Hue Sync (Windows 10 t macOS), la LED réagit en fonction des couleurs et du son qu’elle détecte sur votre ordinateur, pour vous proposer une ambiance sur mesure.

La barre Hue Play est disponible en blanc ou en noir, on peut également la trouve vendu en pack par deux. Il y a également un pack avec deux barres lumineuses et un point de connexion.

La dernière nouveauté du système d’éclairage intelligent Philips Hue est une petite boîte noire qui synchronise vos ampoules connectées avec ce qui se passe sur votre TV. Les jeux, les films, les médias ou tout ce que vous regardez peuvent passer à travers la boîte, qui ajustera perpétuellement la couleur et la luminosité de vos lumières pour créer une expérience plus immersive. C’est une sorte de technologie Ambilight pour toutes les ampoules.

L’appareil, appelé Hue Play HDMI Sync Box, se place entre votre TV et tous les gadgets que vous y branchez, comme un lecteur Blu-ray, une console de jeux ou une boîte de streaming. Toutes ces connexions HDMI passent ensuite par le Hue Play, qui transmet le signal vidéo sur votre téléviseur tout en analysant la couleur pour envoyer les bonnes donnés à vos lumières. Signify, qui a conçu le système Hue, promet aucun problème de latence, même pour les jeux.

Ce boitier est prévu pour 2020, il n’est pas encore possible de la pré-commander.

Les différents produits Philips Hue : plafonnier, suspension, éclairage au sol…

Il existe de très nombreux produits Philips Hue, c’est ce qui fait la richesse de cet écosystème.

Parmi ces produits, nous en avons sélectionné quelques uns :

Pour compléter votre installation : les ampoules Hue

Si vous possédez déjà un pack de démarrage (avec un pont, obligatoire), vous pouvez compléter votre installation pour connecter l’éclairage de vos différentes pièces. Deux types d’ampoules existent : White & Color qui vous permettra d’afficher de nombreuses couleurs et White Ambiance qui n’affiche que des nuances de blanc.

Les accessoires Philips Hue

Le détecteur de mouvement Motion Sensor et la télécommande nomade variateur

En plus du pont de connexion souvent vendu en pack avec les ampoules, vous pouvez choisir la télécommande Philips Hue pour un réglage plus manuel, mais aussi un détecteur de mouvement (ou Motion Sensor) qui permet d’allumer vos ampoules automatiquement lorsque vous êtes détectés dans une pièce de votre maison.

Le détecteur de mouvement Motion Sensor et la télécommande nomade sont souvent à moins de 50 euros.

Foire aux questions

Comment fonctionne l’éclairage Philips Hue ?

Philips Hue est tout un écosystème d’éclairage connecté. Ces ampoules sont conçues pour fonctionner avec un pont (Hue Bridge) qui fait la liaison avec le réseau internet. Cela vous permet de contrôler à distance ces éclairages, depuis votre smartphone par exemple. Vous pouvez contrôler l’éclairage de toute votre maison à distance, mais vous pouvez également le contrôler par pièce pour créer des ambiances lumineuses.

Le pont Hue Bridge font la liaison entre le réseau ZigBee utilisé par les ampoules, un protocole de communication sans fil, et votre réseau local classique. Il existe néanmoins depuis peu des modèles Bluetooth qui permettent à ces ampoules de se passer du pont de connexion.

A quoi sert Philips Hue ?

Philips Hue est un éclairage connecté dit intelligent : c’est un éclairage connecté à votre réseau, il peut donc être contrôlé à distance depuis votre smartphone par exemple.

Pour la domotique, vous pouvez créer des scénarios programmés. Comme le fait d’allumer automatiquement une ampoule pendant votre absence, et activer les lumières de votre salon quand vous rentrez seulement s’il fait nuit dehors. Vous pouvez également vous en servir pour créer des ambiances lumineuses, ou pour synchroniser ces ampoules avec vos séances de cinéma, de la musique ou des jeux vidéo.

Comment connecter Philips Hue ?

La connexion des ampoules Philips Hue se fait via un pont de connexion, Hue Bridge, mais aussi via l’application Philipe Hue disponible sur Android et iOS.

Notez qu’il existe également des modèles d’ampoules compatibles Bluetooth, vous aurez besoin de l’application pour les configurer et les contrôler.

Philips Hue est-il compatible avec Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Siri ?

L’avantage de la gamme Philips Hue est d’être compatibles avec la majorité des assistants connectés et services domotiques existants, comme Homekit (Apple Siri), Amazon Alexa ou encore Google Assistant. L’acquisition d’une enceinte connectée en même temps qu’une installation Hue fait sens et permettra de contrôler facilement l’éclairage à la voix.

