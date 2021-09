Plafonniers, tubes, bandeaux LED… Philips Hue fait le plein de nouveautés pour pulser la lumière chez vous

Philips Hue a dévoilé ses nouveaux éclairages connectés ce mercredi et complète ainsi sa gamme pour mettre en lumière le moindre recoin de votre maison. Des tubes lumineux pour votre TV, des lampes design à poser, des plafonniers de toutes les formes ou encore des rubans LED multicolores sont annoncés.

Alors que la concurrence multiplie les innovations en termes d’éclairage connecté, Nanoleaf en tête, Philips Hue veut montrer qu’il reste le pionnier des lumières connectées et enrichit sa gamme. De nouvelles ampoules, de nouveaux modèles, mais aussi de nouvelles scènes d’éclairages arrivent.

Des ampoules plus nombreuses et plus puissantes

Du côté des ampoules intelligentes, la gamme Filament au look vintage est désormais disponible en White ambiance pour proposer toutes les nuances de lumière blanche, du chaud au froid, et de forme (à partir de 29,99 euros). Et elle accueille également une ampoule flamme White Filament E14 (29,99 euros l’unité) .

Et les différentes gammes White (lumière blanche chaude), White ambiance (blanche froid à chaud) et White & Color ambiance (colorée) vont aussi connaître un gain de puissance. Toutes les ampoules intelligentes Philips Hue vont être disponibles en 1100 et 1600 lumens (équivalent 75 W et 100 W) en plus des 800 lumens (60 W) pour ajuster la luminosité aux besoins de chaque pièce.

Play Gradient, la lumière qui se mélange

Si vous appréciez les rubans LED, mais regrettez qu’ils n’éclairent que d’une seule teinte à la fois, bonne nouvelle : vous allez pouvoir la jouer multicolore sous peu. Après le Philips Hue Play Gradient Lightstrip l’an dernier, un bandeau lumineux qui pouvait se fondre dans votre environnement pour apporter une ambiance lumineuse toute particulière et très discrète, de nouveaux produits s’ajoutent à la gamme.

Disponible en noir ou en blanc, le Play Gradient Light Tube peut s’installer au-dessus ou en-dessous de votre téléviseur pour accompagner vos séances cinéma et vous immerger encore plus dans votre film. Il se présente sous la forme d’un long tube qui va mélanger les couleurs, les dégrader, pour s’adapter à son environnement. Il est disponible en deux tailles.

Les lampes et lampadaires Gradient Signe proposent aussi des touches de lumière colorées et dégradées pour des zones localisées, avec la possibilité de choisir son design (deux tailles pour être posé au sol ou sur une table) et son style (noir ou blanc). Sans surprise, Philips Hue ajoute aussi une version modulaire de son bandeau lumineux à fixer où vous voulez avec l’arrivée du Ambiance Gradient Lightstrip qui peut mélanger les couleurs.

La salle de bain n’est pas oubliée

Des lampes à poser au sol ou sur un meuble, des bandeaux lumineux qui se fixent discrètement partout, des ampoules, il ne manquait plus que de nouveaux plafonniers pour compléter l’offre. Pour éclairer la chambre comme la salle à manger, Philips Hue a présenté Surimu, un plafonnier connecté rectangulaire ou carré selon les goûts. Assez fin, il sait se fondre dans votre plafond, surtout si celui-ci est bas. Plus design avec sa version suspendue, Philips Hue Enrave (sa disponible en noir ou blanc) saura adapter sa lumière blanche variable à la cuisine ou au salon comme à une chambre. Pas de risque d’être ébloui, il dirige sa lumière vers le haut.

Les spots encastrés Philips Hue Xamento sont adaptés aux salles de bain // Source : Philips Hue Le plafonnier Philips Hue Devere // Source : Philips Hue

Et la salle de bain n’est pas oubliée avec l’arrivée des spots encastrés chromés Philips Xamento (199,99 euros en pack de 3) et du plafonnier Philips Hue Devere parfaitement adaptés à ce genre de pièces. Les premiers bénéficient des millions de couleurs pour créer des ambiances cocooning dans la salle de bain. Le second mise sur une lumière blanche chaude à froide puissante diffusée indirectement pour parfaitement éclairée la pièce.

Des ajouts pour le bien-être dans l’application

Tous ces nouveaux produits seront compatibles avec Matter, le prochain protocole universel porté par les principaux acteurs de l’industrie (Amazon, Apple, Google, Signify -maison mère de Philips Hue-, SmartThings, Samsung, Legrand, Ikea…). Ils profiteront également, comme le reste des produits Philips Hue, des nouveautés de la mise à jour de l’application.

En plus de profiter de l’éclairage en rythme grâce au partenariat avec Spotify, la version 4.0 de l’app apporte de nouveaux scénarios dynamiques pour passer lentement d’une couleur à une autre ou de changer l’atmosphère à volonté. De plus, la nouvelle fonction arrive à l’automne. Elle proposera d’ajuster les lumières, leurs couleurs et leur luminosité au fil de la journée en fonction du cycle du soleil pour en imiter la lumière, mais aussi en fonction de vos routines. Le tout doit permettre de favoriser la productivité et le bien-être. A vous de choisir les moments où les tons clairs seront de mise pour vous dynamiser avec de basculer vers des teintes plus dorées pour se détendre.

Prix et disponibilités des produits Philips Hue

Le bandeau lumineux Philips Hue Gradient Lightstrip sera disponible à partir de 59,99 euros (1 m).

La lampe de table Philips Hue Gradient Signe et le lampadaire sont annoncés respectivement à 299,99 euros et 199,99 euros.

Le plafonnier Philips Hue Surimi sera à 269,99 euros (en 60 cm x 60 cm ou 120 cm x 30 cm).

Tous ces produits seront mis en vente le 14 septembre sur le site de Philips Hue et auprès des revendeurs partenaires.

Le plafonnier Philips Hue Enrave existe en quatre tailles et démarrera à 99,99 euros. La suspension Philips Hue Enrave est à 239,99 euros. Tous ces produits seront disponibles le 12 octobre, tout comme le plafonnier Philips Hue Devere (à 169,99 euros en taille M, 229,99 euros en taille L).

Le tube lumineux Philips Hue Play Gradient Light Tube est mis en vente à 179,99 euros le modèle compact et 199,99 euros pour le plus grand modèle à compter du 26 octobre.

Les ampoules et les spots sont d’ores et déjà commercialisés.