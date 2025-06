9800X3D, 9950X ou 7500F : on vous aide à vous y retrouver dans les processeurs AMD Ryzen

Vous cherchez un nouveau CPU pour votre configuration, mais êtes un peu perdu devant la montagne de références ? Vous avez du mal à sélectionner le processeur le plus adapté à vos besoins ? C’est normal, mais ce n’est pas une fatalité pour autant.

Ryzen // Source : AMD

Quelle est la différence entre un AMD Ryzen 5 7600 et un AMD Ryzen 5 7500F ? Et le AMD Ryzen 7 9800X3D, quel est exactement son rôle ? Choisir le bon CPU lorsque l’on cherche à monter une tour, ou bien donner un coup de jeune à une machine existante, est parfois assez complexe (surtout si l’on est néophyte en la matière). Le catalogue d’AMD en est l’illustration parfaite avec ses nombreuses références dont les différences sont parfois difficiles à déceler au premier coup d’œil.

Afin de réaliser un choix éclairé, il est donc nécessaire de comprendre à la fois la nomenclature employée par le constructeur, mais aussi le rôle des différentes gammes de processeurs qu’il propose. Si vous avez toujours voulu savoir ce qui se cache derrière l’appellation des CPU AMD pour être en mesure de percer leur secret, vous êtes au bon endroit.

Comment différencier un CPU AMD d’un autre ? Eh bien, sachez que la réponse est beaucoup plus simple qu’on ne le pense, et marquée en toutes lettres dans le nom même de chaque CPU.

Comme de nombreux constructeurs, AMD a adopté une nomenclature très précise pour l’appellation de ses composants. Une suite alpha numérique précise au point de décliner les grandes lignes de la fiche technique de chacun d’entre eux, et aider à les situer au sein d’une typologie de composants ou une gamme donnée. On retrouve donc dans l’ordre :

la gamme générale : c’est le premier élément constitutif de la nomenclature d’un CPU. Cela pourra être AMD Ryzen pour les CPU grand public ou Threadripper (parfois AMD Ryzen Threadripper) pour les processeurs très haut de gamme ou pro (on parle alors de Threadripper Pro) ;

c’est le premier élément constitutif de la nomenclature d’un CPU. Cela pourra être AMD Ryzen pour les CPU grand public ou Threadripper (parfois AMD Ryzen Threadripper) pour les processeurs très haut de gamme ou pro (on parle alors de Threadripper Pro) ; le niveau du processeur au sein de la gamme : 3, 5, 7 ou 9 permettent de distinguer à quel niveau se situe le processeur, le 3 signifiant entrée de gamme et le 9 désignant le très haut de gamme ;

3, 5, 7 ou 9 permettent de distinguer à quel niveau se situe le processeur, le 3 signifiant entrée de gamme et le 9 désignant le très haut de gamme ; la position du processeur dans sa gamme : composé de quatre chiffres, cet identifiant permet de donner des informations supplémentaires sur le CPU comme son niveau de performance par exemple. Le premier chiffre de la série désigne la génération du processeur, tandis que le second permet d’indiquer son niveau de performance. Plus ce second chiffre est élevé, meilleures seront les performances. Les deux derniers chiffres aident à affiner le positionnement du processeur ou d’indiquer de petites différences entre deux modèles ;

composé de quatre chiffres, cet identifiant permet de donner des informations supplémentaires sur le CPU comme son niveau de performance par exemple. Le premier chiffre de la série désigne la génération du processeur, tandis que le second permet d’indiquer son niveau de performance. Plus ce second chiffre est élevé, meilleures seront les performances. Les deux derniers chiffres aident à affiner le positionnement du processeur ou d’indiquer de petites différences entre deux modèles ; le suffixe : dernier élément constitutif de la nomenclature AMD, le suffixe permet d’indiquer des spécificités supplémentaires. Le fameux X3D signale la présence de modules 3D V-Cache là où le X simple signifie que le processeur bénéficie de fréquences plus élevées ainsi que la possibilité de l’overclocker. G veut dire que le processeur possède une puce graphique intégrée qui permet de jouer (modestement) sans GPU, le F pour sa part note l’absence de GPU tandis que U, H, HX et HS sont dédiés aux CPU à destination des PC portables.

AMD Ryzen 9800X3D // Source : AMD

Prenons un cas concret avec le AMD Ryzen 7 9800X3D, l’un des CPU AMD les plus populaires du moment. La partie Ryzen 7 nous dit que nous avons affaire à un CPU grand public haut de gamme (qui possède au moins 8 cœurs/16 threads). Grâce à la partie 9800, nous pouvons apprendre que ce CPU appartient à la 9ᵉ génération (architecture Zen5), soit la dernière en date. Le 8 indique un niveau de performance élevé au sein de cette 9ᵉ génération et le 00 sert à terminer l’identification de ce modèle. Le suffixe X3D pour sa part, indique la présence de 3D V-Cache ainsi que des fréquences élevées.

Si l’on assemble ces informations, cela permet de s’apercevoir que l’on est face à un CPU haut de gamme, avec un bon niveau de performances et l’accès aux toutes dernières technologies matérielles développées par AMD. Un excellent choix pour ceux qui sont à la recherche d’un processeur puissant pour le jeu ou les applications créatives.

Avant de choisir son CPU, il est important de définir l’usage que vous allez faire de votre machine. C’est ce critère (et le budget bien évidemment) qui va vous permettre d’orienter votre choix vers un modèle particulier. Exception faite des Threadripper, destinés à un usage professionnel de haut niveau, les processeurs créés par AMD sont pensés pour des typologies d’usage assez classiques comme la bureautique, le jeu vidéo ou la création de contenu.

Pour un PC de bureautique

Si vous cherchez un processeur pour monter une tour de bureau classique, destinée essentiellement à du traitement de texte ou de la navigation sur internet, mieux vaut vous tourner vers un Ryzen standard. Comprenez par là un AMD Ryzen 3 ou 5, sans suffixe particulier. Ses performances seront amplement suffisantes pour ce type d’usage tout en profitant d’une consommation énergétique basse et d’un prix qui l’est tout autant. Vous pouvez ainsi opter les yeux fermés pour un AMD Ryzen 5 7600X, un AMD Ryzen 5 7500F ou un AMD Ryzen 5 9600X.

Pour un PC de jeu

Pour une configuration gaming, les AMD Ryzen X3D sont les plus indiqués. Pensés spécifiquement pour le jeu vidéo, ils offrent des performances parmi les meilleures du marché à l’heure actuelle grâce à leur fréquence élevée et la présence de la technologie 3D V-Cache. Ces processeurs ont été conçus pour diminuer la latence d’accès aux données et booster les performances d’affichage pour une expérience fluide en jeu. Certains modèles d’autres gammes comme le AMD Ryzen 7 9700X, le AMD Ryzen 5 7600X ou le AMD Ryzen 5 7500F peuvent aussi faire l’affaire, mais avec des performances un peu moins bonnes, surtout si vous souhaitez jouer en haute définition avec toutes les options au maximum. Pour une expérience optimale en jeu, optez pour un AMD Ryzen 7 7800X3D, un AMD Ryzen 7 9800X3D ou bien un AMD Ryzen 9 9950X3D.

Pour un PC de travaux créatifs

Besoin d’un CPU pour une configuration tournée vers la création ? Tournez-vous vers les processeurs estampillés X comme le AMD Ryzen 9 9950X ou le AMD Ryzen 9 9900X. Entièrement tournés vers la performance (grâce à des fréquences élevées), ils font des merveilles pour les applications multithread. Cette puissance a toutefois une contrepartie : une consommation d’énergie importante et une chauffe un peu plus élevées. Pensez donc à prévoir une alimentation et un refroidissement approprié si vous optez pour l’un de ces CPU.

AMD Ryzen 7 97000 Series // Source : AMD

Et si vous n’avez pas envie de faire un choix, sachez qu’AMD a aussi quelque chose pour vous. Des modèles comme le AMD Ryzen 9 9950X3D et le AMD Ryzen 7 9700X sont tournés vers la polyvalence, et capables de se débrouiller aussi bien en jeu que dans le domaine de la création.

Créez votre PC full AMD avec Cybertek

Maintenant que vous avez une meilleure idée du processeur capable de répondre à vos besoins, vous pouvez procéder à l’élaboration de la tour de vos rêves. Et qui de mieux pour vous accompagner dans cette tâche que Cybertek ? Spécialisé dans le hardware, l’e-commerçant bénéficie de 25 années d’expérience dans la conception et le montage de PC. Il propose d’ailleurs un configurateur extrêmement complet qui vous permet de choisir les composants à intégrer dans votre configuration, et comment les accorder de la meilleure manière possible.

Et si vous n’avez pas envie de vous lancer dans la construction de A à Z d’une machine, sachez que vous pouvez non seulement compter sur un service client capable de vous conseiller au mieux, mais aussi sur une large gamme de PC imaginés par Cybertek. C’est le cas des configurations Magician et Cerbere, deux PC tournés vers le jeu.

Proposé à 1 479 euros, le Magician propose un excellent rapport performances-prix, capable de satisfaire les joueurs qui souhaitent une configuration abordable pour jouer en 1080p ou en 2K. La présence d’un AMD Ryzen 5 7500F associé ici à une Radeon RX 9070 et à 32 Go de mémoire lui permet de briller sur la plupart des jeux récents, même en activant quelques réglages gourmands en ressources.

La configuration Cerbere de son côté, mise sur la puissance brute. AMD Ryzen 7 9800X3D, Radeon RX 9070 XT, 32 Go de RAM et 1 To de stockage : Cybertek n’a pas fait dans la dentelle et vous offre un PC capable de tenir la cadence sur les jeux les plus exigeants, même en 4K. Pour contenir cette puissance, Cybertek a tout prévu et mis le paquet côté refroidissement avec un watercooling MSI Mag Coreliquid i360 qui ne vous laissera pas tomber, même au cœur de l’action. Une configuration haut de gamme donc, mais qui conserve un tarif maîtrisé à 2 049 euros.