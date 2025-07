Clear Linux OS, c’est fini. Intel ferme sa distribution maison et laisse tomber les utilisateurs du jour au lendemain, sans période de transition.

Intel vient de claquer la porte sur Clear Linux OS. Sans crier gare, le géant des processeurs a annoncé l’arrêt immédiat de sa distribution Linux maison, développée pendant dix ans.

Plus de mises à jour, plus de correctifs de sécurité, et le dépôt GitHub qui passe en lecture seule. Une décision qui sent bon les économies de bout de chandelle chez Intel.

Mais, c’est quoi Clear Linux OS ?

Clear Linux OS, c’était la petite pépite méconnue du catalogue Intel. Lancée il y a dix ans, cette distribution Linux avait tout pour plaire aux administrateurs cloud : des optimisations poussées pour les processeurs Intel, une conception épurée qui privilégiait les performances, et un ciblage précis sur les machines virtuelles Azure, KVM ou Hyper-V.

Loin des distributions grand public, Clear Linux jouait dans la cour des pros avec des atouts techniques solides. Depuis 2022, l’équipe avait même tenté d’élargir l’audience en proposant des environnements de bureau classiques, comme GNOME.

Les utilisateurs soulignaient ses performances exceptionnelles grâce à l’optimisation matérielle, ainsi que son architecture stateless (sépare strictement les fichiers système, les configurations et les données utilisateurs) qui facilitait la maintenance et la sécurité.

Intel continue à soutenir Linux

Heureusement, Intel tient à rassurer : l’arrêt de Clear Linux OS ne signifie pas un divorce avec Linux. Le constructeur continue ses contributions au noyau et maintient ses optimisations pour les autres distributions populaires. Pour Intel, Clear Linux était devenu un projet coûteux sans retour sur investissement suffisant.

Cette fermeture ne sort pas de nulle part. Intel traverse une période difficile avec des licenciements massifs et des restructurations à répétition.

