Le monde du PC est encore largement étanche aux promesses de l’IA d’après Intel

Alors que l’IA a envahi quasiment tous les recoins de nos appareils technologiques, il semblerait que les prouesses de ce nouveau paradigme peinent encore à convaincre les utilisateurs et utilisatrices PC.

Dans la tourmente suite à un remaniement brutal et des licenciements en pagaille, Intel vient de publier ses résultats trimestriels pour le premier trimestre de l’année 2025. Sans surprise, l’entreprise peine à se relever après une période difficile et affiche une baisse de 8 % de ses revenues par rapport à la même période l’année dernière.

Mais la vraie surprise de ces résultats financiers est étrangement à aller chercher dans la répartition des ventes de processeurs. Cette dernière montre un manque d’attrait pour les nouvelles puces boostées à l’IA remarque Tom’s Hardware.

L’IA n’a pas la côte

« Ce que nous observons, c’est une demande très forte pour des produits n-1 et n-2 », explique Michelle Johnston Holthaus, responsable des produits Intel. En langage châtié, cela signifie que les clients se ruent plus sur les processeurs de générations précédentes que sur les tout nouveaux Lunar Lake ou Meteor Lake.

Ces deux générations de processeurs ont pourtant été présentées en grande pompe par l’entreprise en promettant des performances similaires aux puces Apple Silicon qui sont employées dans les dernières générations de Mac. Mais les innovations offertes par ces nouvelles puces n’ont pas réussi à convaincre, semblerait-il.

Ou plutôt, les nouveautés des puces dopées à l’IA ne font pas le poids face aux économies qu’il est possible de faire en optant pour un processeur de 2022 en 2025. Et cela alors même que les puces de 13e et 14e génération ont été frappées par de nombreux dysfonctionnements ces dernières années.

Quid de AMD et Qualcomm ?

Au mieux, ce qui se dessine donc chez Intel c’est un marché où le prix est plus important que la nouveauté. Au pire, c’est un marché où les promesses de l’IA ne sont pas suffisantes pour faire décrocher le grand public des bons vieux processeurs « classiques », même quand ces derniers ont mauvaise presse.

Bien évidemment, les circonstances économiques (avec notamment la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine) jouent à plein tube ici et il faudra voir comment se porte les ventes de processeurs AMD et Qualcomm avant de réellement douter de l’attrait du public pour les PCs boostés à l’IA, mais pour le moment les signes avant-coureurs en sont pas exactement encourageant.