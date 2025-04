La chute d’un géant : Intel se prépare à des licenciements massifs

Autrefois synonyme indissociable du monde PC, Intel est devenu, ces dernières années, plus que l’ombre d’elle-même. Et les choses ne devraient pas aller en s’arrangeant, vu les licenciements massifs qui se profilent.

C’était sans doute à prévoir, mais le symbole est tout de même critique. Alors qu’Intel vient de se débarrasser de son PDG historique pour se sortir du marasme technologico-économique dans lequel l’entreprise est plongée depuis plusieurs années, voilà que le nouveau responsable de la firme prévoit des licenciements massifs.

D’après des informations de Bloomberg, Lip-Bu Tan devrait annoncer 21 000 suppressions d’emploi chez le géant des puces dans la semaine à venir. Une véritable saignée.

40 000 licenciements en moins d’un an

En volume, cela représente environ 20 % des forces vives de l’entreprise. Pour ne rien arranger, ce plan de départ massif en suit un autre mené mi 2024 et qui a vu 18 000 personnes perdre leurs postes. En moins d’un an, Intel devrait donc fondre de plus de 30 % de sa taille avec quasiment 40 000 licenciements en tout.

Selon Bloomberg, cette approche adoptée par Lip-Bu Tan a pour but de « rationaliser la gestion de l’entreprise et réinstaurer une culture axée sur l’ingénierie ». Le timing n’est pas tout à fait anodin, puisque le nouveau round de licenciements devrait avoir lieu juste avant les résultats trimestriels de l’entreprise où le nouveau PDG pourra imprimer sa marque pour la première fois.

Pour sauver sa peau, Intel avait déjà entamé un pseudo-démantèlement il y a quelques jours en revendant 51 % de sa filiale Altera au fond Silver Lake. Une manière de faire rentrer des liquidités au sein de la firme et de mettre en marche le grand plan d’Intel pour se séparer de ses activités jugées « non essentielles ».

Une trajectoire compliquée pour Intel

Depuis 5 ans, le géant des microprocesseurs a accumulé les déconvenues. Ses processeurs de 13e et 14 générations ont été criblés de problème en tout genre, la firme a accusé une perte d’exploitation de 7 milliards de dollars en 2023 et son cours de bourse a dévissé de 67 % en cinq ans.

La mauvaise forme d’Intel a parallèlement redonné des couleurs à son concurrent AMD, mais c’est surtout l’éclosion de l’IA et des processeurs ARM qui ont largement taillé des croupières à la firme historique ces dernières années.

Face aux puces Apple Silicon (et Qualcomm Snapdragon X dans une autre mesure) et à l’accent mis sur les performances des cartes graphiques pour les besoins de l’intelligence artificielle, Intel s’est retrouvé bien isolé sur son secteur. Difficile de dire ce qu’il restera de l’entreprise d’ici un à deux ans.