Voici le grand plan d’Intel pour enfin sortir de la crise

Face à une concurrence féroce et des défis internes, Intel amorce un virage stratégique sous la direction de son nouveau PDG, Lip-Bu Tan. Lors de sa première intervention publique au sommet Intel Vision 2025, Tan a dévoilé ses plans pour redéfinir les priorités de l’entreprise et recentrer ses efforts sur ses activités principales.

Alors qu’Intel traverse actuellement une mauvaise passe, le nouveau PDG Lip-Bu Tan n’a pas tardé à annoncer les grandes lignes de sa stratégie. En effet, on sait désormais qu’Intel prévoit de se séparer de plusieurs unités jugées non essentielles à son cœur de métier. Bien qu’il n’ait pas détaillé les activités concernées, cette décision vise à libérer des ressources pour renforcer les segments stratégiques de l’entreprise, notamment dans les solutions sur mesure et l’intelligence artificielle. C’est peut-être les cartes graphiques qui subiront de plein fouet cette nouvelle restructuration.

En parallèle, Tan a souligné l’importance de la simplification des processus internes. Il a pointé du doigt une bureaucratie excessive qui aurait freiné l’innovation chez Intel ces dernières années. Pour Tan, un changement culturel en profondeur est nécessaire afin de stimuler la créativité et accélérer la prise de décision.

Une vision centrée sur l’innovation

Intel, longtemps leader de l’industrie des semi-conducteurs, accuse aujourd’hui un retard face à des rivaux comme AMD et Nvidia. Tan a reconnu que l’entreprise avait échoué à répondre rapidement aux besoins de ses clients, une situation qu’il s’engage à corriger. Il a insisté sur la nécessité d’écouter des retours clients francs pour regagner leur confiance.

Le PDG s’est également engagé à garantir la compétitivité des nouveaux produits d’Intel, à commencer par les processeurs basés sur la technologie avancée 18A, dont la production est prévue pour 2025. En outre, l’activité fonderie d’Intel fait partie des priorités, avec l’objectif de développer des solutions personnalisées pour des applications spécifiques, allant des centres de données aux plateformes d’intelligence artificielle.

Nommé en mars dernier, Lip-Bu Tan succède à Pat Gelsinger dans un contexte difficile pour Intel, marqué par des retards technologiques et une érosion de la part de marché. Pourtant, Tan reste optimiste, s’appuyant sur sa longue expérience dans les semi-conducteurs. Avec des mesures fortes et une approche orientée sur l’ingénierie, il espère redonner à Intel sa place de pionnier technologique. Reste à voir si cette stratégie portera ses fruits.