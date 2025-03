Intel aurait jeté l’éponge sur ses GPU haut de gamme, Nvidia en position de force

Intel semble avoir fait machine arrière sur ses ambitions dans le domaine des cartes graphiques haut de gamme. Selon des informations récentes, le géant de la technologie aurait abandonné le développement de ses GPU Arc Battlemage « BMG-G31 », destinés à concurrencer les modèles les plus puissants de NVIDIA et AMD.

Cette décision, qui aurait été prise dès le troisième trimestre 2024, marque un tournant dans la stratégie d’Intel sur le marché des GPU. Elle soulève également des questions sur l’avenir de la gamme Arc et sur les intentions à long terme de l’entreprise dans ce secteur, puisqu’on sait qu’Intel est en pleine reconstruction.

Si Intel semble renoncer au segment haut de gamme, la firme ne compte pas pour autant abandonner complètement le marché des GPU. Les récents succès des cartes Arc B580 et B570, positionnées sur le milieu de gamme, semblent avoir conforté Intel dans une stratégie axée sur le rapport qualité-prix.

Ces modèles, proposés à des tarifs attractifs (respectivement 249 et 219 dollars), ont su séduire les consommateurs en offrant des performances intéressantes pour leur prix. Intel pourrait donc choisir de consolider sa position sur ce segment, où la concurrence de NVIDIA et AMD est moins féroce.

Par ailleurs, l’entreprise semble vouloir concentrer ses efforts sur les solutions graphiques intégrées. L’architecture Battlemage a prouvé son efficacité dans ce domaine, rivalisant avec les dernières offres RDNA 3.5 d’AMD. Les futurs processeurs Panther Lake, prévus pour 2025, devraient d’ailleurs intégrer des puces graphiques basées sur l’architecture Xe3 « Celestial ».

Concernant l’avenir des GPU discrets d’Intel, l’incertitude demeure. Si aucune information n’a filtré sur d’éventuels projets de cartes graphiques Celestial ou Druid (Xe4), certains observateurs estiment qu’il est encore trop tôt pour enterrer définitivement les ambitions d’Intel dans ce domaine.

