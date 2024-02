Cartes Graphiques Nvidia : tout comprendre à la gamme des GPU

Les cartes graphiques Nvidia sont acclamées aussi bien par la presse que par le public. Vous êtes intéressés par un GPU du constructeur américain, sans avoir toutes les clés pour comprendre la gamme ? Pas de panique, Frandroid vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur les GPU Nvidia.

Quelle est la meilleure carte graphique Nvidia en 2024 ?

Sur le marché de la carte graphique, la marque Nvidia est souvent citée comme étant la référence depuis de nombreuses années. Au fil des différentes générations, le constructeur a su séduire la critique et le grand public avec des références de grande qualité vendues à des prix parfois hors d’atteinte pour le consommateur lambda. Vous êtes à la recherche d’une carte graphique Nvidia ? Voici tout ce qu’il faut savoir à propos du catalogue de la marque.

Au global, le marché a connu une pénurie pendant la pandémie avant de connaître peu à peu un retour à la normale. Vous avez pu voir passer des cartes graphiques Nvidia à des prix défiant parfois la logique, mais rassurez-vous : cette ère est terminée. Il est tout à fait possible d’acheter des cartes graphiques à des budgets raisonnables. Notre guide d’achat des meilleures cartes graphiques est aussi à votre disposition pour en savoir plus.

Le lexique des cartes graphiques PC Nvidia

Pour distinguer les catégories de cartes graphiques chez Nvidia, il faut faire attention aux chiffres accompagnant la nomenclature des modèles :

Le chiffre le plus haut, des centaines ou désormais des milliers indiquent la génération de la carte : 40XX, 30XX

Le chiffre des dizaines est celui qui se décline en fonction de la gamme. Par exemple, la XX90 constitue le très haut de gamme Nvidia, tandis que la XX60 est l’entrée de gamme.

Il existe aussi des dénominations particulières dont vous devez avoir conscience avant de procéder à un achat.

TI : diminutif de Titan ou de l’élément chimique titanium. Il s’agit d’une version améliorée de la carte graphique de base avec un prix un peu plus élevé.

Super : cette nouvelle nomenclature est introduite avec les générations 2000 de chez Nvidia. Les cartes graphiques nommées Super se placent entre les versions standards et les TI en termes de tarification. Elles sont aussi intermédiaires en termes de performances, offrant en général un excellent rapport qualité/prix.

Ici nous vous expliquons la gamme de cartes graphiques Nvidia selon les générations.

Les séries de cartes graphiques Nvidia dernière génération : les 4000

La nouvelle génération des cartes graphiques Nvidia 4000 introduit surtout la nouvelle architecture Ada Lovelace. Ce sont au global de nouvelles performances qui sont mises en place sur cette itération de cartes graphiques. Si vous voulez tout savoir sur la génération des 4000, notre dossier complet est disponible.

Nvidia GeForce RTX 4090 La plus puissante des cartes graphiques Nvidia

Comme sa dénomination l’indique, il s’agit de la carte graphique la plus performante du catalogue Nvidia. La 4090 introduit notamment la toute nouvelle architecture Ada Lovelace qui permet au constructeur d’augmenter le nombre d’unités de calcul et la fréquence de fonctionnement. Sur les différents benchmarks que nous avons réalisés lors de son test, la carte graphique a explosé tous les scores de référence. Bien entendu en jeu, la carte graphique supporte le DLSS 3 ou encore le ray tracing sans de réels efforts, à condition d’avoir une configuration capable de suivre la cadence.

Toutefois, aucun jeu ne permet d’exploiter pleinement les performances de la carte graphique. La RTX 4090 s’adresse surtout aux professionnels utilisant des technologies de modélisation 3D. Ce n’est pas un produit à mettre entre toutes les mains, notamment à cause de son prix exorbitant dans sa version Founder Edition : 1949 euros. Si le tarif ne vous inquiète pas, la lecture de notre test de la GeForce RTX 4090 est tout indiqué.



Nvidia GeForce RTX 4080 SUPER La carte graphique performante de nouvelle génération

Si la 4090 est le fer de lance du constructeur, mais destiné à un usage professionnel, la 4080 SUPER est la démonstration de la toute puissance de Nvidia en gaming. Dans un premier temps, prenez conscience que ce modèle de carte graphique est volumineux, notamment à cause de son système de refroidissement. Au regard de notre test, c’est un modèle irréprochable pour les joueurs ayant de grosses exigences, mais que nous ne pouvons recommander à cause de son prix.

En effet, cette dernière est affichée au prix de 1199 euros et doit faire face à la concurrence de la génération précédente des 3000 qui est encore proposée moins chère. Pourtant, la différence de prestations entre une 3080 et une 4080 est flagrante. DLSS 3, Ray tracing, affichage 4K, cette dernière propose une fluidité de tous les instants en gaming. Comme pour la 4090, la carte profite, elle aussi, de l’architecture Ada Lovelace qui confirme toutes ses bonnes dispositions.

Si la carte graphique démontre toute la puissance de feu chez Nvidia, elle est difficile à recommander pour le grand public et notamment le joueur moyen. Elle reste tout de même intéressante à évoquer, surtout si le marché fait baisser son prix d’achat. Vous souhaitez en apprendre plus ? Nous vous conseillons de lire notre test de la Nvidia GeForce RTX 4080 SUPER.



Nvidia GeForce RTX 4070 SUPER La carte graphique Nvidia que nous vous recommandons

La génération plus récente des cartes graphiques Nvidia bénéficie d’ores et déjà de déclinaisons intéressantes. En l’occurrence, c’est la série des 4070 qui se voit affublée d’une déclinaison « Super » rendant le modèle en question encore plus attractif. Pour ce faire, Nvidia avait une solide base de travail tant la RTX 4070 avait été à nos yeux une réussite.

Toujours basée sur l’architecture Ada Lovelace, la RTX 4070 Super bénéficie de quelques améliorations qui lui offrent de meilleures performances que sa grande sœur. Sur tous les jeux que nous avons essayés pour le benchmark, nous avons constaté un réel gain de performances et une consommation moindre que la RTX 4070.

Ce modèle de carte graphique s’adresse à ceux qui souhaitent jouer en 1440p tout en profitant des technologies Nvidia. Elle est aussi cohérente pour des jeux compétitifs exigeants. N’allez pas croire pour autant que celle-ci est bon marché puisque la carte graphique est affichée à 659 euros, elle est tout de même notre recommandation pour un équipement sérieux destiné à durer dans le temps. Notre test complet de la carte graphique Nvidia RTX 4070 Super est disponible pour en apprendre plus.



Sachez aussi que la série des cartes graphiques 4070 se décline en Ti et même en Ti Super, pour s’adresser à tous les types de budgets. Frandroid a pu tester la RTX 4070 Ti Super et même si les performances sont bonnes, elle reste un peu moins recommandable que le modèle cité plus haut.



Les séries de cartes graphiques Nvidia série 3000

Notre bon Cassim a pris le temps d’analyser cette génération dans une vidéo très complète que nous vous partageons ci-dessous.

Nvidia GeForce RTX 3070 Le bon investissement

Comme toujours chez Nvidia, les séries 70 sont la porte d’entrée du haut de gamme pour des tarifs plutôt raisonnables. La GeForce RTX 3070 épouse cette philosophie en introduisant bon nombre de nouveautés dont un connecteur 12 broches, il faut donc penser à une alimentation en conséquence, surtout si votre configuration est plus ancienne. Il existe aussi un adaptateur pour passer à 8 broches.

Au cours de nos essais, les performances de la carte graphique se sont révélées être assez proche de la RTX 2080 Ti, même si au global, la consommation de la 3070 est bien plus mesurée avec 220W. Si la carte graphique se défend en 4K, elle est plus à son aise pour le jeu en QHD. Inutile de le répéter également, mais en plus vous pouvez profiter de tout l’écosystème Nvidia pour améliorer votre expérience de jeu.

Le seul hic de cette carte graphique est l’arrivée de la nouvelle génération des RTX 4070 qui vient concurrencer directement ce modèle. Elle reste tout de même intéressante à l’achat si vous avez un budget autour des 500 euros. Notre test de la Nvidia GeForce RTX 3070 est disponible sur Frandroid.



Nvidia GeForce RTX 3060 Ti La carte graphique milieu de gamme

Cette carte graphique reprend la place laissée vacante de la RTX 2060 Super. À ceci près que la nouvelle RTX 3060 Ti se pare d’une architecture nouvelle nommée Ampere qui est la réelle réussite pour la génération 3000. Cette carte graphique s’adresse à ceux qui veulent jouer en QHD ou bien même en Full HD avec un peu de budget au sein de votre configuration.

Lors de nos essais, nous avons pu constater que la carte graphique était à la peine pour tenir une haute définition graphique 4K en même temps d’un FPS moyen convenable. Pour jouer à 60 FPS sans le moindre problème, il faut s’en tenir à du QHD. Comme pour tous les modèles de chez Nvidia, vous pourrez utiliser les technologies maison comme le DLSS et au global une entrée dans l’écosystème du constructeur.

En termes de tarif, la Nvidia GeForce RTX 3060 Ti est affichée à partir de 419 euros. Avec l’ensemble de fonctions mises en place sur cette carte graphique c’est l’idéale pour une configuration pas trop chère, mais qui se veut performante pour jouer en QHD. Notre test de la Nvidia GeForce RTX 3060 Ti est accessible pour en apprendre plus.



Nvidia GeForce RTX 3050 Le ray tracing abordable

Malgré le saut de génération, il se peut que les modèles de cartes graphiques présentés plus haut soient hors de votre budget. Le catalogue de chez Nvidia reste encore assez fourni pour proposer des GPU que nous qualifierons de plus abordables. La GeForce RTX 3050 est pensée pour ceux ayant un PC de jeu vieillissant mais qui ne veulent pas se ruiner dans l’acquisition d’une nouvelle carte graphique.

Attention, n’allez pas croire pour autant que ce modèle est dépassé. La RTX 3050 dispose de tous les atouts attendus d’une carte graphique Nvidia : le DLSS, Broadcast et Reflex. Surtout, il est tout de même possible de bénéficier du ray tracing sans sacrifier d’options graphiques trop importantes. Vous avez la possibilité d’en profiter au mieux sur un écran Full HD, mais en conservant de quoi faire tourner des jeux de bonne facture.

C’est la date de sortie de cette carte graphique qui posait problème. Au beau milieu d’une pénurie de composants, la disponibilité et les prix pratiqués sur ce modèle pouvaient varier tous les jours. Il est possible de la dénicher désormais à un prix stable autour de 250 euros. Notre test de la Nvidia GeForce RTX 3050 est disponible à la lecture pour en savoir plus.



Tout ce qu’il faut savoir sur les technologies de GPU Nvidia

Depuis le début de notre guide explicatif, nous parlons d’intégrer l’écosystème du constructeur voici un petit résumé explicatif des technologies Nvidia.

Le DLSS : acronyme de Deep Learning Super Sampling, cette technologie sollicite l’Intelligence Artificielle pour offrir de meilleures performances à certains jeux. Cette technologie, exclusive à Nvidia, permet une charge de calcul réduite pour une vitesse de fonctionnement accrue avec un meilleur taux d’images par seconde.

Nvidia Reflex :

Le GSync : il ne s’agit pas à proprement parler d’une technologie faisant partie d’une carte graphique Nvidia mais une compatibilité disponible sur les meilleurs écrans PC gamer du marché. Si ces derniers sont affichés GSync, ils peuvent vous faire profiter du meilleur rendu possible certifié par Nvidia, en synchronisant efficacement le rafraichissement de l’écran avec celui de la carte graphique. À vous de voir quelle compatibilité vous convient, à savoir : Ultimate, GSync ou Compatible. Le premier ajoute au cahier des charges des éléments supplémentaires comme la gestion du HDR.

Le ray tracing RTX : si Nvidia n’est pas à l’origine de cette technologie, c’est le premier constructeur à l’avoir introduit dans le jeu vidéo en temps réel lors d’une conférence en 2018. C’est surtout un moyen de sublimer les textures en offrant un rendu réaliste de la lumière avec des éclairages directs et indirects. Couplé au DLSS, elle permet de réaliser des économies de calculs.

Nvidia Reflex : parmi les technologies mises en place par Nvidia pour optimiser l’expérience de jeu se trouve d’abord Reflex. Celle-ci, couplée aux écrans compatibles G-Sync, permet de minimiser la latence, idéal pour les jeux compétitifs.

Nvidia Broadcast : si vous avez l’ambition d’installer un set up de streaming pour partager vos sessions de jeu, Nvidia offre une solution clé en main. Le logiciel Broadcast permet un grand nombre de personnalisations comme un recadrage automatique sur votre caméra ou bien même garder un contact visuel avec votre public via l’aide de l’IA.

Quelle carte graphique RTX Nvidia choisir ?

GTX ou RTX ?

Le conseil n’en est pas réellement un puisqu’il s’agit d’un changement de gamme. Les premières séries de cartes graphiques Nvidia étaient nommées GTX qui signifie « Giga Texel Extreme ». Celle-ci se retrouve surtout dans bon nombre de PC portables gamer, même si les nouvelles générations arrivent de plus en plus. Toutefois, vous n’avez pas la possibilité de profiter des technologies Nvidia citée plus haut.

Cette nouvelle série RTX a été introduite avec les générations 2000. Les deux ont cohabité avant que les RTX ne se retrouvent seule. S’il est toujours possible d’acheter des GTX, les RTX sont désormais les cartes qui sont le plus disponibles sur le catalogue.

Quelle configuration PC choisir ?

Attention à ne pas tout voir sous le prisme de la carte graphique. Si vous avez besoin d’une machine équilibrée il vaut mieux économiser un peu sur le GPU pour avoir un processeur capable de suivre la cadence. Vous ne savez pas par où commencer ? Notre équipe guide d’achat a rédigé un guide de nos configurations PC gamer recommandées. Cela vous permettra d’avoir un premier aperçu du budget nécessaire.

