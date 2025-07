Mieux équipé que ses concurrents, ce HP OmniBook 3 bradé à -30 % est un laptop tourné vers la productivité avec son Ryzen AI 5

Boulanger propose le PC portable HP OmniBook 3 équipé d’un AMD Ryzen AI 5 à 699,99 euros au lieu de 999,99 euros. C’est une machine idéale pour travailler et se divertir en toutes circonstances.

HP OmniBook 3 15-fn0013nf // Source : Frandroid

Le HP OmniBook 3 présenté ici est un laptop professionnel certifié Copilot+. Ce qui signifie qu’il peut être votre futur allié de la productivité en utilisant l’intelligence artificielle. Ces outils sont là pour vous aider à créer sans pour autant ralentir le PC, grâce à une fiche technique suffisamment solide pour permettre le multitâche. Que ce soit pour un usage étudiant ou professionnel, c’est une bonne machine que vous retrouvez avec 30 % de réduction sur Boulanger.

Les avantages du HP OmniBook 3

Son écran LED Full HD de 15,6 pouces est confortable

Le processeur AMD Ryzen AI 5 340 Krackan Point est au point

La puce graphique AMD Radeon 840M tourne bien

Jusque-là vendu 999,99 euros, le laptop HP OmniBook 3 15-fn0013nf est actuellement disponible avec 300 euros de moins, soit 699,99 euros, sur Boulanger.

Un laptop tourné vers l’IA et la productivité

Si vous cherchez un bon PC portable pour la rentrée, que ce soit en études ou pour un job, même à la maison, il fait l’affaire, d’ailleurs, voici le HP OmniBook 3. Une machine relativement fine et légère qui fait 359,8 x 236 x 18,6 mm pour 1,7 kg avec un châssis solide et un design argent glacier des plus simples.

Son écran est une dalle LED Full HD de 15,6 pouces avec un traitement antireflet et une luminosité de 300 cd/m². Du basique, sans faire dans l’exceptionnel, on pourrait même lui reprocher des bords noirs un peu épais. Par contre, bon point sur l’obturateur disponible sur la webcam, qui permet de protéger votre intimité.

Sa fiche technique parle pour lui

Sous le capot du HP OmniBook 3, vous avez un processeur AMD Ryzen AI 5 340 couplé à une puce graphique Radeon 840M. Les deux marchent main dans la main pour faire tourner tous vos logiciels de création et utiliser les fameuses fonctions d’intelligence artificielle pour vous aider à produire du texte ou de l’image. Pour ne rien gâcher, vous avez 16 Go de RAM DDR5 5 600 MHz pour assurer la fluidité.

La marque annonce une autonomie jusqu’à 23 h 50, mais ça, c’est si vous en faites un usage minimaliste. En utilisation classique, vous pouvez compter sur lui pour une bonne journée de travail. D’ailleurs, avec le WiFi 6ax et le Bluetooth 5.4, vous avez de quoi vous connecter partout. Sans oublier les ports physiques avec deux USB 3.2 Gen1, un USB-C 3.2 Gen2 et un HDMI 1.4b. Une machine complète à qui il manque un clavier rétroéclairé pour être incontournable.

