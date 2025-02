Cdiscount vide ses stocks pour la fin des Soldes avec ce laptop Lenovo à 429 € équipé d’un AMD Ryzen 7 série 7000

Si vous recherchez un bon petit PC portable, Cdiscount brade le Lenovo IdeaPad Slim 5 14ABR8 à seulement 429,99 euros en cette fin de Soldes. Un bon prix pour un laptop avec un processeur solide auquel il ne manque qu’un OS.

Le Lenovo IdeaPad Slim 5 14ABR8 est un ordinateur portable qui va ravir les étudiants et les télétravailleurs. Comme sa dénomination l’indique, il s’agit d’un modèle particulièrement fin et léger, pour faciliter son transport. L’ordinateur a une belle petite fiche technique, ne vous attendez pas à un foudre de guerre, mais pour de la bureautique, de la prise de notes, quelques tâches multimédia et du gaming très, très léger, il s’en sort bien. Donc si votre budget est serré, vous avez bien fait d’attendre les derniers instants des Soldes pour pouvoir le commander pour 429,99 euros.

Les points forts du Lenovo IdeaPad Slim 5 14ABR8

Son processeur AMD Ryzen 7 7730U

Son poids plume de seulement 1,46 kg

Une connectivité généreuse

Le prix de référence du Lenovo IdeaPad Slim 5 14ABR8 est de 559 euros, sachant qu’il est sorti en septembre 2024. Pour la fin des Soldes chez Cdiscount, vous pouvez l’avoir pour 429,99 euros.

Un laptop que les étudiants vont s’arracher

Avec le Lenovo IdeaPad Slim 5, vous avez un laptop fin et léger, qui mesure 312 x 221 x 17,9 mm pour seulement 1,46 kg. Il est donc facilement transportable et c’est tant mieux, parce qu’il est fait pour être utilisé loin d’un chargeur. En témoigne sa batterie de 47 Wh qui propose une autonomie de 12 h 30 selon le fabricant. Bien entendu, ce chiffre est à pondérer en fonction du niveau de sollicitation de l’ordinateur, mais en usage classique, vous pouvez quand même tenir une journée sans avoir à le brancher.

Vous profitez de tous vos contenus et logiciels sur son écran IPS de 14 pouces qui affiche une résolution de 1920 x 1200 pixels. Vous bénéficiez d’une technologie anti-reflet ainsi qu’une autre pour diminuer l’émission de lumière bleue. Par contre, la luminosité est limitée à 300 nits, ce qui fait qu’il sera compliqué de l’utiliser en plein soleil.

Une configuration adaptée à un usage classique

Pour fonctionner, ce petit PC est équipé d’un processeur solide, l’AMD Ryzen 7 7730U avec 8 cœurs, cadencé à 4,5 GHz. Une puce plutôt impressionnante, accompagnée de 8 Go de RAM DDR4-3200 soudée, ce qui empêche de faire évoluer la configuration, c’est dommage. Et un SSD M.2 PCIe 3.0 x4 de 512 Go sur lequel il n’y a pas de système d’exploitation d’installé. Rien d’insurmontable avec un bon tutoriel.

Si jamais vous avez besoin de brancher plusieurs appareils sur le PC, vous avez une connectique variée et généreuse, avec deux ports USB 3.2 Gen 1. Vous avez aussi deux ports USB-C 3.2 Gen 1 dont un qui sert pour charger l’appareil, un port HDMI 1.4b, une prise combo casque/micro et un lecteur de carte microSD. Sans oublier le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2 pour compléter cette panoplie du parfait petit télétravailleur.

Si ce PC ne répond pas à vos attentes, vous pouvez en retrouver d’autres dans notre guide d’achat dédié aux meilleurs laptops à moins de 500 euros.

