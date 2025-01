Soldes TV 4K : voici les meilleurs bons plans sur les écrans QLED, OLED, LED et les vidéoprojecteurs

Lors d’un événement comme les soldes d’hiver, les TV 4K et les vidéoprojecteurs n’allaient bien sûr pas échapper à la vague promotions. Il y a de quoi craquer pour un modèle récent et si vous êtes perdus, voici un guide régulièrement actualisé sur les meilleures offres.

Que ce soit pour regarder un film, une série ou un match, rien ne vaut un TV 4K. Mais les constructeurs rivalisent chaque année en technologie d’affichage, luminosité et autres fonctionnalités, si bien que l’on peut facilement se perdre dans la pléthore de références. On peut aussi se contenter d’un vidéoprojecteur qui prend moins de place et diffuse sur une plus grande surface d’affichage. Dans ce domaine, voici ce que les soldes d’hiver ont de mieux à proposer.

Les meilleures offres TV 4K des soldes d’hiver 2025

Philips 65OLED909

Modèle haut de gamme du constructeur, le Philips 65OLED909 est un magnifique TV OLED qui a reçu la note de 9/10 dans nos colonnes. Et pour cause : une qualité d’image remarquable, un son précis, un pic de luminosité élevé pour de l’OLED, et le système Ambilight pour des séquences immersives. Sans compter que les prestations sont aussi au rendez-vous en gaming malgré la présence de seulement deux ports HDMI 2.1. Ce TV 4K est le gros plaisir à s’offrir de ces soldes d’hiver.

Les points forts du Philips 65OLED909

Une qualité d’image remarquable avec son excellent piqué

Un système audio de 80 W avec woofer embarqué

Le gaming en 120 Hz sur console et 144 Hz avec un PC

Au lieu de 2 990 euros, le Philips 65OLED909 est aujourd’hui disponible en promotion à 2 390 euros sur Boulanger.

LG OLED55C4

Quand bien même la gamme C4 de LG regroupe des TV 4K du milieu de gamme, ces modèles n’ont pas à rougir de leur prestation. Le modèle de 65 pouces a tout de même reçu la note de 9/10 dans notre test. Le LG OLED55C4 est l’un des modèles qui confirment le constructeur sud-coréen dans sa position de leader sur le segment des TV OLED. La qualité d’image et la luminosité sont remarquables, tout comme les performances en gaming. Pour ce qui est du son, les cinéphiles feraient mieux de le connecter avec une barre de son.

Les points forts du LG OLED55C4

Une bonne calibration et des noirs profonds

Un design ultra-fin et soigné

Des ports HDMI 2.1 pour le gaming en 4K 120 FPS

Au lieu de 1 590 euros, le LG OLED55C4 est aujourd’hui disponible en promotion à 1 190 euros sur Boulanger.

Samsung TQ55S92D

Le Samsung TQ55S92D est l’un des TV OLED les plus récents du constructeur sud-coréen qui, bien qu’il ne soit pas le meilleur en la matière, en a bluffé plus d’un avec ses premiers modèles OLED. Le Samsung TQ55S92D promet des couleurs vives et des noirs profonds et d’excellentes prestations en gaming avec ses ports HDMI 2.1. À quasiment 1 200 euros pendant ces soldes, c’est une affaire !

Samsung OLED S92D 2024 // Source : Frandroid

Les points forts du Samsung TQ55S92D

Une dalle OLED HDR+ en définition 4K

Un système audio 2.1.2 de 60 W RMS

Des ports HDMI 2.1 pour jouer jusqu’en 144 Hz

Au lieu de 1 590 euros, le Samsung TQ55S92D est aujourd’hui disponible en promotion à 1 190 euros sur Boulanger.

Sachez que la version de 65 pouces est également en promotion chez le même marchand. Au lieu de 2 190 euros, le Samsung TQ65S92D est disponible à 1 690 euros.

Philips 55OLED849

Si Samsung brille avec la QLED et LG avec l’affichage OLED, Philips parvient à se démarquer avec sa technologie Ambilight. Il s’agit d’un système d’éclairage à l’arrière du TV dont l’intensité et les couleurs varient selon ce qui est affiché à l’écran. De quoi promettre des séquences bien immersives devant un bon film ou sa série favorite. Le Philips 55OLED849 fait partie des modèles dotés de l’Ambilight et il est disponible à moins de 1 200 euros pendant ces soldes.

Les points forts du Philips 55OLED849

Une dalle OLED 4K avec traitements HDR10

Un système Ambilight à trois canaux

Un système audio 2.1 de 70 W RMS

Au lieu de 1 490 euros, le Philips 55OLED849 est aujourd’hui disponible en promotion à 1 190 euros sur la Fnac.

Samsung The Frame TQ55LS03D

The Frame est une gamme de TV 4K de Samsung qui ont la particularité de ressembler à des toiles de maître. Avec leur revêtement mat, le mode Art et la connectique déportée dans un boîtier, ils se fondent littéralement dans le décor. Qui pourrait croire que ce tableau est en réalité une dalle QLED 4K avec traitements HDR10 et capable de faire tourner les parties sur PS5 ou Xbox Series X en 4K 120 FPS ?

Les points forts du Samsung The Frame TQ55LS03D

Un TV-tableau qui fait illusion avec son écran mat

Une dalle QLED en définition 4K

Un port HDMI 2.1 pour le gaming en 4K 120 FPS

Au lieu de 1 190 euros, le Samsung The Frame TQ55LS03D est aujourd’hui disponible en promotion à 990 euros sur Boulanger.

Philips The Xtra 55PML9059

Il s’avère que même les TV 4K d’entrée de gamme de Philips profitent aussi de l’Ambilight. C’est le cas du The Xtra 55PML9059, un TV QLED avec une fiche technique bien complète pour sa tranche de prix. En plus de la définition 4K et de l’Ambilight à trois canaux, on y retrouve des ports HDMI 2.1 avec le VRR 144 Hz et l’ALLM, les traitements HDR10, le Dolby Atmos ou encore la nouvelle interface Titan OS.

Les points forts du Philips The Xtra 55PML9059

Une dalle QLED de 55 pouces rafraîchie jusqu’à 144 Hz

La technologie Ambilight

L’OS maison de Philips : Titan OS

Au lieu de 999 euros, le Philips The Xtra 55PML9059 est aujourd’hui disponible en promotion à 799 euros sur Boulanger.

Hisense 100L5HD

Pas la place pour un grand TV 4K ? Vous pouvez opter pour un vidéoprojecteur, certains modèles haut de gamme sont capables de diffuser en 4K comme ce Hisense 100L5HD pouvant projeter une image de 100 pouces. De plus, sa luminosité de 2 700 lumens permet de l’utiliser de nuit comme de jour. On retrouve également de nombreux traitements vidéo comme la compensation de mouvement qui fluidifie l’image. En revanche, pas de Google TV ici, mais une interface Vidaa U. Il s’agit de l’OS maison de Hisense, basé sur Linux.

Les points forts du Hisense 100L5HD

Un vidéoprojecteur qui diffuse en 4K sur 100 pouces

Une luminosité de 2700 lumens

Une barre de son Dolby Atmos intégrée

Au lieu de 3 299 euros à son lancement, le Hisense 100L5HD avec un écran anti-reflets de 100 pouces est aujourd’hui disponible en promotion à 2 290 euros sur Boulanger.

