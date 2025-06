À peine sorti, le TCL C89K est l’un des TV 4K Mini LED les plus aboutis du marché et coûte déjà 600 € de moins

Envie d’un TV ? Le TCL C89K est une valeur sĂ»re pour qui cherche un tĂ©lĂ©viseur Mini LED polyvalent, performant et durable. Bonne nouvelle : sa version 65 pouces est dĂ©jĂ moins chère et passe de 1 899 euros Ă 1 299 euros grâce Ă cette offre.

TCL 65C8K // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Comme toujours TCL s’appuie sur l’excellent rapport qualitĂ©-prix de ses tĂ©lĂ©viseurs pour s’imposer face Ă la concurrence. Il rivalise sans peine aux rĂ©centes rĂ©fĂ©rences comme le Samsung QN90F, le Sony Bravia 9 mais aussi au rĂ©cent Hisense U8Q, tout en restant plus accessible. Il coche presque toutes les cases pour sĂ©duire aussi bien les cinĂ©philes que les gamers et la bonne nouvelle c’est que sa version 65 pouces coĂ»te 600 euros de moins.

Les atouts du TCL 65C89K

Design premium et cadre Zero Border

Une dalle Mini LED avec une excellente gestion du HDR (Dolby Vision IQ, HDR10+)

Un système audio Bang & Olufsen immersif et une interface Google TV fluide et complète

Avec un prix barré à 1 899, le téléviseur TCL 65C89K est en ce moment remisé à 1 499 euros sur le site Boulanger, mais grâce à une ODR de 200 euros, il passe à 1 299 euros.

Une immersion visuelle assurée sur ce modèle

Avec le TCL 65C89K, on a des finitions désormais comparables aux modèles haut de gamme de la concurrence. Il séduit par sa finesse, ses matériaux premium et surtout son très impressionnant cadre Zero Border qui offre une immersion visuelle maximale. Sa dalle QD-Mini LED de 65 pouces offre une image spectaculaire, avec des noirs profonds, des couleurs éclatantes et une gestion du rétroéclairage exemplaire.

Il prend en charge le Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 et HLG, là où certains concurrents comme Samsung ou LG font l’impasse sur l’un ou l’autre format. Il est rare qu’un TV puisse vraiment se passer d’un système audio externe pour offrir une expérience satisfaisante. Le partenariat avec Bang & Olufsen porte ses fruits, avec un rendu sonore ample, détaillé et immersif. Les dialogues sont clairs, les effets surround bien présents, et les basses relativement profondes avec la compatibilité Dolby Atmos et DTS Virtual:X.

Un vrai allié pour les jeux vidéo

Pour la partie gaming, TCL propose un allié de choix pour les joueurs grâce à une dalle 144 Hz native, un temps de réponse minimal et les technologies indispensables à une expérience fluide du jeu vidéo. On pense évidemment au VRR qui réduit les déchirures de l’écran, à l’ALLM pour caler l’affichage du jeu à celui de l’écran ou encore la compatibilité avec AMD FreeSync Premium.

Enfin, Google TV est de la partie. Cette interface on l’apprĂ©cie pour ses nombreuses fonctionnalitĂ©s (boutique d’app, Chromecast intĂ©grĂ©, Google Home), ses possibilitĂ©s de personnalisation Ă©tendues et son ergonomie convaincante. La navigation est rapide, les menus rĂ©actifs, et l’accueil est toujours aussi clair, avec un accès direct aux principales applications de streaming et aux contenus rĂ©cemment visionnĂ©s.

