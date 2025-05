Test du Samsung 65QN90F : image éclatante, reflets oubliés, mais est-ce suffisant ?

Le Samsung 65QN90F s’inscrit dans la lignée des téléviseurs haut de gamme Mini-LED de la marque, succédant au QN90D et repoussant encore les limites en matière de luminosité et de gestion des contrastes. Il embarque une dalle dotée d’un système de rétroéclairage LCD avec des Mini-LED, comptant 720 zones de gradation sur cette version 65 pouces, et sa dalle VA Ultra HD de 165 cm en diagonale, capable d’atteindre des pics de luminosité spectaculaires. Cette puissance lumineuse, associée à un filtre antireflet Glare Free particulièrement efficace, veut faire de cette série QN90F un choix de prédilection pour les salons très lumineux, là où les OLED, même les plus récents, peinent à rivaliser sur ce terrain.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs TV (QLED ou Oled) de 2025 ?

La série QN90F est déclinée en plusieurs tailles de 43, 50, 55, 65, 75, 85, 98 et 115 pouces. Ces modèles ne se contentent pas d’un affichage éclatant : il embarque la dernière version du processeur Samsung Quantum AI, qui optimise le traitement d’image et la mise à l’échelle grâce à l’intelligence artificielle. L’interface Tizen 9.0 gagne en fluidité et en personnalisation, avec des profils utilisateurs distincts et une navigation plus intuitive.

Côté gaming, le téléviseur coche toutes les cases des attentes actuelles : HDMI 2.1 sur les quatre ports, 4K jusqu’à 165 Hz, VRR, ALLM, Game Bar et compatibilité FreeSync Premium Pro. L’audio n’est pas oublié, avec un système 4.2.2 canaux, Dolby Atmos, Object Tracking Sound et la possibilité de synchroniser le téléviseur avec une barre de son Samsung via Q-Symphony.

Face à la concurrence, le Samsung 65QN90F se positionne comme l’un des téléviseurs LCD les plus lumineux et polyvalents du marché, surpassant les OLED sur la gestion de la lumière ambiante et rivalisant avec les meilleurs Mini-LED de TCL, Hisense ou Sony. Voyons ce qu’il vaut vraiment.

Samsung 65QN90F Fiche technique

Modèle Samsung 65QN90F Dimensions 1446,3 mm x 828,7 mm x 27,9 mm Définition maximale 3840 x 2160 pixels Taille de l’écran 65 pouces Compatible HDR HDR10, HDR10+ Ports HDMI 4 Compatible Surround Dolby Atmos Puissance des haut-parleurs 60 watts Sortie audio Haut-parleurs, Optique Système d’exploitation (OS) Tizen Assistant vocal Amazon Alexa, Samsung Bixby Fiche produit

Le téléviseur Samsung TQ65QN90F testé a été prêté par la marque.

Samsung 65QN90F Design, un pied à visser, compact et bien pensé

Le Samsung 65QN90F affiche un design résolument premium, fidèle à la philosophie esthétique de la gamme Neo QLED. Dès l’installation, le téléviseur impressionne par sa qualité de fabrication.

Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le cadre, majoritairement en métal, arbore des finitions soignées et une finesse assez remarquable pour un modèle Mini-LED, technologie généralement plus épaisse que l’OLED. Comptez sur une épaisseur de 1,2 cm sur la partie supérieure et de 3 cm à la base de l’écran.

Pour aller plus loin

Quel est le meilleur TV Samsung 4K à acheter en 2025 ?

Le dos du QN90F, légèrement bombé au centre pour accueillir l’électronique et le système audio.

Source : Sylvain Pichot – Frandroid Source : Sylvain Pichot – Frandroid Source : Sylvain Pichot – Frandroid Source : Sylvain Pichot – Frandroid

À l’avant, la dalle est encadrée par des bordures ultra-fines, à peine perceptibles une fois l’écran allumé, ce qui met en valeur l’image et confère à l’ensemble une allure moderne et élégante.

Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le pied est central. En métal brossé, il est relativement compact, mais solide, assurant une stabilité sans faille tout en permettant d’installer une barre de son devant l’écran sans gêner le champ de vision. En effet, comptez sur une élévation de 6 cm pour installer cette dernière, sans gêner. Notez que le récepteur infrarouge de l’écran est situé sur le côté, ce qui est une très bonne idée pour limiter les gênes.

Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Pour en revenir au pied, sachez que nous nous attendions à ne pas trouver de vis comme c’est le cas sur de plus en plus de modèles de la marque, mais ici, il y en a 8 pour fixer la base lestée à la base qui vient ensuite s’intégrer à l’arrière du TV.

Sur le modèle de 65 pouces testé, la base du pied en métal fait 39 cm de large pour 28 cm de profondeur permettant ainsi d’installer le téléviseur sur un meuble relativement compact. Il est discret, mais bien pensé d’autant qu’à l’arrière, il y a une partie en plastique qui s’enlève pour faire passer les câbles et ainsi organiser leur fuite afin qu’on ne les voie pas lorsqu’on est en face du téléviseur.

Source : Sylvain Pichot – Frandroid Source : Sylvain Pichot – Frandroid Source : Sylvain Pichot – Frandroid

À l’arrière, notez aussi les rigoles pour faire passer les câbles le long de l’écran. Toutefois, si l’idée est bonne sur le papier, en pratique, les fils ont plutôt tendance à sortir de leur logement. Des petites accroches disposées à intervalles réguliers auraient pu permettre de les y maintenir.

Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Les connectiques sont judicieusement placées sur le côté et à l’arrière, ce qui facilite leur accès même lorsque le téléviseur est fixé contre un mur.

La finesse des assemblages, l’absence de vis apparentes et la cohérence du design global placent le QN90F parmi les téléviseurs les plus élégants et aboutis de sa catégorie.

Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Samsung 65QN90F Connectiques, il y a tout ce qu’il faut

Le Samsung 65QN90F propose une connectique particulièrement complète, à la hauteur des standards actuels du haut de gamme. On retrouve ainsi quatre ports HDMI 2.1, tous capables de gérer un signal Ultra HD plein débit, ce qui ravira autant les joueurs sur console nouvelle génération que les possesseurs de PC gaming. Ces ports assurent également la compatibilité avec les technologies VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode) et eARC pour le retour audio amélioré, garantissant une expérience audiovisuelle optimale, quelle que soit la source.

Source : Sylvain Pichot – Frandroid

À côté des prises HDMI, le téléviseur dispose de deux ports USB, utiles pour connecter des disques durs externes, clés USB ou alimenter des accessoires. Une sortie audio optique permet de relier le QN90F à un système audio externe, tandis que des prises Antenne, Câble et Satellite ainsi qu’une prise Ethernet RJ45 complètent la connectivité réseau, en plus du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.3 intégrés. La présence de la compatibilité Apple AirPlay 2 facilite le partage de contenus.

Un port CI+ pour les chaînes payantes est également de la partie. Samsung n’oublie pas non plus les utilisateurs de systèmes domotiques, avec la prise en charge d’Alexa pour le contrôle vocal.

La télécommande

Le Samsung 65QN90F est livré la même télécommande que pour le QN990F, le QN900F et le S95F que nous avons récemment testés. Moderne, elle adopte un design minimaliste et épuré, avec un nombre réduit de boutons et une ergonomie pensée pour un usage quotidien simplifié. Cette télécommande propose un panneau solaire à l’arrière, permettant de maintenir la charge à la lumière naturelle ou artificielle, sachant que la source d’alimentation est une batterie qui se recharge via le port USB-C.

Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La télécommande intègre également un microphone pour la commande vocale, compatible avec les assistants vocaux, et il y a un bouton dédié à l’intelligence artificielle, qui active le nouveau système de recommandation de contenus basé sur l’IA et la recherche par casting sur lesquels nous reviendrons plus bas.

La prise en main est toujours aussi agréable avec une légèreté qui n’est pas pour déplaire. Les boutons essentiels (volume, changement de chaîne, accès rapide aux plateformes de streaming) sont bien positionnés, et la réactivité des commandes ne souffre d’aucun reproche.

Samsung 65QN90F L’image en mode subjectif

La technologie Mini-LED du Samsung 65QN90F, associée à une dalle (dite NeoQLED) de type VA (Vertical Alignment) avec une définition Ultra HD, offre une expérience visuelle qui impressionne dès les premiers instants.

Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le rétroéclairage est composé de très nombreuses Mini-LED. Il y a 720 zones de gradation sur ce modèle 65 pouces, ce qui permet une gestion fine de la luminosité et des contrastes.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Les contenus HDR bénéficient ainsi de pics lumineux spectaculaires, qui font ressortir les moindres détails dans les scènes les plus dynamiques, tout en préservant la profondeur des noirs dans les zones sombres. Cette maîtrise du rétroéclairage limite efficacement les effets de blooming, même si quelques halos subsistent dans les scènes très contrastées, un phénomène inhérent à la technologie LCD, mais nettement atténué ici. Ce sont les menus qui en souffrent le plus.

Source : Sylvain Pichot – Frandroid

À l’image des séries QN990F, QN900F et S95F, la gamme de téléviseurs QN90F se démarque aussi par son revêtement antireflet Glare Free. Ce traitement fait des merveilles dans les environnements lumineux, limitant drastiquement les reflets parasites et les halos dus à la lumière ambiante. Cette innovation, déjà saluée sur les générations précédentes, atteint ici un niveau d’efficacité rarement vu sur un téléviseur (toutes technologies confondues), et contribue à l’aspect haut de gamme du produit. En outre, cela permet d’utiliser le TV dans des environnements particulièrement lumineux, tout en profitant de l’image plutôt que l’écran ne ressemble à un miroir, ce qui est le cas sur les autres dalles. Certains peuvent lui reprocher de proposer, si la pièce est extrêmement éclairée, d’oublier les noirs passant à du gris. Oui, c’est effectivement le cas, mais ne vaut-il mieux pas ce compromis plutôt que se voir sur l’écran ainsi que l’intégralité de la pièce ?

Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Les différents modes d’image proposés couvrent l’ensemble des besoins : Standard, Dynamique, Cinéma, Filmmaker Mode et un mode Jeu dédié.

Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le Filmmaker Mode, en particulier, séduit par sa fidélité colorimétrique et son rendu naturel, idéal pour les amateurs de cinéma. Ce mode privilégie la neutralité et la justesse des couleurs, tout en conservant une belle dynamique dans les scènes sombres. Le mode Standard, plus punchy, met en avant la vivacité des couleurs et la luminosité, parfait pour les contenus sportifs ou les émissions télévisées.

Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La montée en définition des sources HD et SD est assurée par le processeur Quantum NQ4 IA Gen3, qui utilise l’intelligence artificielle pour optimiser la netteté et réduire le bruit. Le résultat est convaincant : les contenus de moindre qualité gagnent en précision sans effet d’accentuation artificielle, et les artefacts sont bien maîtrisés.

Lors des tests avec des contenus HDR issus de plateformes de streaming (Netflix, Disney+, Prime Video) et des disques Blu-ray Ultra HD, le QN90F brille par la richesse de sa palette colorimétrique, couvrant presque en totalité le spectre colorimétrique DCI-P3. Les scènes lumineuses explosent littéralement à l’écran, sans jamais sacrifier la subtilité des dégradés ou la précision des détails dans les hautes lumières. Les noirs, bien que moins profonds que sur un OLED, restent très convaincants pour un LCD, surtout dans les modes calibrés.

Source : Sylvain Pichot – Frandroid

En usage quotidien, que ce soit pour des films, des séries ou du sport, le QN90F offre une image dynamique, immersive et très agréable à regarder. Aucun effet de postérisation n’est à déplorer.

Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Attention toutefois aux angles de vision qui ne sont pas exceptionnels.

Samsung 65QN90F Les mesures : peut (beaucoup) mieux faire, surtout en SDR

Avec les contenus SDR, nous avons réglé le mode Filmmaker afin d’obtenir le meilleur rendu type « Cinéma ». Malgré cela, les mesures ne sont pas exceptionnelles, loin de là. En effet, la fidélité des couleurs n’est pas vraiment au rendez-vous. Nous avons mesuré un Delta E moyen de 4,55, ce qui est supérieur au seuil de 3, en dessous duquel l’œil humain n’arrive pas à faire la différence entre la couleur demandée et celle qui est affichée. Le mode Cinéma est sensible identique avec un Delta E moyen de 4,58, selon nos mesures.

Si la moyenne du gamma est relativement satisfaisante, à 2,2, on peut toutefois remarquer que, pour les valeurs de gris les plus élevés, les mesures plongent signifiant un manque de luminosité, dans ces cas. En outre, la température de couleurs moyenne n’est pas proche de la valeur idéale, qui est de 6500 K puisque nous avons relevé 8228 K, soit une image bien plus froide que ce qu’elle devrait être. Il y a du mieux à en tirer en se rendant dans les menus de configuration de l’image.

Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Pour les contenus HDR, rappelons que le téléviseur supporte les formats HLG, HDR10 et HDR10+ faisant toujours l’impasse (comme tous les TV de la marque) sur le Dolby Vision.

Avec le mode Filmmaker activé, nous avons, cette fois-ci, pu mesurer une excellente fidélité des couleurs, puisque le Delta E moyen est de 1,88 donc nettement inférieur à 3. Le mode Cinéma a été relevé à 2,96, ce qui reste correct. Pour un meilleur rendu des couleurs, nous recommandons donc d’e passer d’utiliser le mode Filmmaker ou Cinéma tandis que le mode Standard est clairement à éviter.

Concernant le pic de luminosité, le téléviseur est particulièrement lumineux puisque nous avons relevé une mesure à 2477 cd/m² pour une mire occupant 10% de la surface de l’écran, toujours en mode Filmmaker. Avec le mode Cinéma activé, la mesure est de 2397 cd/m² mais la courbe de référence est beaucoup moins bien suivie en mode Filmmaker qui propose des mesures extrêmement proches de celle-ci.

Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Pour une luminosité Plein écran, le téléviseur s’en sort très bien avec une mesure à 798 cd/m² pour toute la surface.

Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Enfin, les espaces colorimétriques sont particulièrement bien couverts. En effet, pour le DCIP3, nous avons relevé 93,16 % et pour le BT2020, nous avons mesuré une couverture de 72,02 %. C’est moins que les modèles OLED les plus haut de gamme, mais cela est tout à fait satisfaisant pour la technologie utilisée ici.

Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Samsung 65QN90F Gaming, avec ou sans console/PC

Le Samsung 65QN90F se montre particulièrement à l’aise pour le jeu vidéo, confirmant son statut de téléviseur polyvalent. Les quatre ports HDMI 2.1 assurent une compatibilité totale avec les consoles de dernière génération (PS5, Xbox Series X) et les PC gaming, permettant d’exploiter la résolution Ultra HD jusqu’à de très hautes fréquences. La dalle est compatible avec un maximum de 165 Hz. Cette fréquence de rafraîchissement élevée garantit une fluidité exemplaire.

Source : Sylvain Pichot – Frandroid Source : Sylvain Pichot – Frandroid Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La prise en charge du VRR (Variable Refresh Rate), du FreeSync Premium Pro et de l’ALLM (Auto Low Latency Mode) optimise la réactivité et élimine les phénomènes de tearing et de stuttering, pour une expérience de jeu sans accroc. Le temps de retard à l’affichage mesuré en mode Jeu est de seulement 9,8 ms, un niveau remarquable qui place le QN90F parmi les meilleurs téléviseurs actuels pour le gaming compétitif. Cela correspond à moins d’une image de retard entre le moment où on appuie sur le bouton de la télécommande et où l’action se déroule à l’écran.

L’interface Game Bar, accessible à tout moment après avoir maintenu le bouton Lecture/pause de la télécommande, permet de surveiller en temps réel les paramètres de jeu (fréquence, VRR activé, HDR, etc.) et d’ajuster rapidement certains réglages sans quitter la partie.

Source : Sylvain Pichot – Frandroid

En outre, via l’interface Tizen, le panneau Game Hub centralise quant à lui toutes les sources de jeux, qu’il s’agisse de consoles, de PC ou de services de cloud gaming, pour une organisation optimale de l’espace de jeu. Pratique, après une souscription à ces derniers, il suffit de saisir une manette pour jouer, sans console ni PC.

Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La qualité d’image en jeu profite pleinement de la luminosité et du contraste du Mini-LED : les graphismes sont éclatants, les couleurs vibrantes et les détails parfaitement restitués, même dans les scènes sombres. Les jeux en HDR prennent une nouvelle dimension, avec des effets de lumière saisissants et une immersion renforcée. La gestion du mouvement, grâce au rafraîchissement élevé, évite toute traînée ou flou gênant, même dans les séquences les plus rapides.

Concernant les mesures, c’est le mode Jeu Original qui permet d’obtenir la plus grande fidélité des couleurs. En effet, nous avons alors pu relever un Delta E moyen de seulement 1,84. Avec le mode Jeu Standard, les couleurs sont beaucoup plus saturées (Delta E moyen de 10,22). Avec ce mode activé, on arrive à un pic de luminosité de 2822 cd/m² contre 2399 cd/m² pour le mode Jeu Original.

Samsung 65QN90F Audio, une certaine hauteur

Le système audio du Samsung 65QN90F s’appuie sur une configuration 4.2.2 canaux, avec une puissance totale suffisante pour sonoriser un salon de taille petite à moyenne. La compatibilité Dolby Atmos et la technologie Object Tracking Sound permettent de spatialiser le son et d’offrir une expérience plus immersive, avec des effets qui semblent se déplacer à l’écran en fonction de l’action. Notez la présence de haut-parleurs en hauteur, au dos du téléviseur aidant à l’immersion.

Source : Sylvain Pichot – Frandroid

En usage quotidien, le rendu sonore se montre clair et précis, avec des dialogues bien détachés et une scène sonore large. Les aigus sont nets, les médiums équilibrés et les basses, bien que présentes, manquent toutefois de profondeur pour restituer pleinement les explosions ou la musique lors des scènes les plus spectaculaires. Cela incite grandement à recommander l’ajout d’une barre de son ou d’un système Home Cinéma pour profiter pleinement des capacités d’affichage du QN90F.

L’intégration de l’Active Voice Amplifier Pro améliore la compréhension des dialogues même dans les environnements bruyants, tandis que l’Adaptive Sound Pro adapte le rendu sonore en fonction du contenu diffusé et de l’acoustique de la pièce. En outre, la technologie Q-Symphony permet de synchroniser le téléviseur avec une barre de son Samsung compatible, pour une expérience audio encore plus enveloppante.

Samsung 65QN90F Interface, Tizen aux commandes

Le Samsung 65QN90F embarque la dernière version de l’interface Tizen (9.0), qui offre une excellente fluidité, une bonne ergonomie et certains éléments de personnalisation. L’accueil s’ouvre sur un écran complet, où les applications et les recommandations de contenus sont mises en avant de façon claire et intuitive. Chaque utilisateur peut créer son propre profil, avec des suggestions personnalisées basées sur ses habitudes de visionnage, ce qui facilite la navigation au sein d’un foyer aux goûts variés.

Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le catalogue d’applications est particulièrement fourni : toutes les grandes plateformes de streaming (Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+, YouTube, etc.) sont présentes, ainsi que les applications de rattrapage des chaînes françaises et de nombreux services de musique et de jeux. Notez aussi la disponibilité des applications des 4 opérateurs français, ce qui n’est pas le cas des autres systèmes même s’ils rattrapent leur retard.

Source : Sylvain Pichot – Frandroid Source : Sylvain Pichot – Frandroid Source : Sylvain Pichot – Frandroid

En outre, nous avons déjà évoqué la présence du Game Hub, dédié aux joueurs, qui centralise l’ensemble des sources de jeux, qu’il s’agisse de consoles, de PC ou de services de cloud gaming, pour une organisation optimale.

Les téléviseurs LCD (et non OLED) de 2025 profitent cependant d’une nouvelle fonctionnalité baptisée Art. Celle-ci permet de transformer le téléviseur en tableau décoratif ou en cadre photo lorsqu’il n’est pas utilisé, avec un impact énergétique limité.

Elle remplace la fonction Ambient et accessible dans la colonne de gauche de l’interface principale. Affichez ainsi des images ou des tableaux issus des plus grands musées dans le monde, à l’image des modèles The Frame, mais profitez aussi d’une option pour générer des images en utilisant l’intelligence artificielle.

Pour s’en servir et bénéficier d’images totalement uniques, il suffit de sélectionner 4 thèmes selon votre humeur, votre couleur favorite ou votre envie du moment. Vous avez droit à 10 générations d’image par jour. Ce service est gratuit et utilise les ressources Cloud nécessitant donc une connexion Internet.

De la même manière que les TV 2025 de la marque, ce modèle profite d’une nouvelle charte graphique, plus proche de celles des smartphones de la marque avec plus d’arrondis et un peu de couleur. Un cadre s’affiche dans le coin inférieur gauche de l’image. C’est pratique et cela permet de ne pas cacher cette dernière. Notez qu’il est possible d’en modifier la taille.

Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Sur l’interface principale, mais aussi dans les menus, les vignettes ont gagné quelques rondeurs sur leurs coins, là aussi pour gommer les différences de l’apparence des applications sur les smartphones Samsung. Les menus se veulent également plus simples et plus accessibles.

Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Des conseils de maintenance sont distillés par la marque.

Une certaine Vision (de l’) IA

Lors du CES 2025 de Las Vegas, Samsung a fait la démonstration de plusieurs fonctionnalités d’intelligence artificielle intégrées au sein de ses nouveaux téléviseurs 2025. Certaines sont déjà disponibles et d’autres arriveront d’ici la fin de l’année 2025, notamment via l’intégration de Copilot de Microsoft. Elles sont toutes regroupées au sein de ce que Samsung appelle les fonctions Vision AI (à la différence du Galaxy AI proposé sur les smartphones de la marque).

Parmi les fonctions disponibles au moment de l’écriture de ces lignes, on peut compter sur la possibilité de traduction en temps réel des sous-titres. Baptisée Live Translate, celle-ci permet de traduire automatiquement les sous-titres des chaines broadcast (TNT, Câble ou satellite). Attention, il faut aussi que la chaîne envoie bien le flux des sous-titres, ce qui n’est pas toujours le cas et cela ne fonctionne pas pendant les publicités, par exemple.

Nous avons pu tester Live Translate avec différents programmes et on peut dire que cela fonctionne très bien. Pour le moment, 6 langues sont disponibles (deux sont seulement téléchargeables) dont le coréen, le français, l’italien, l’anglais, l’allemand et l’espagnol. Notez que cette fonction, donc basée sur l’intelligence artificielle, a été travaillée par les équipes de développement de Samsung pour adapter le mieux possible certaines expressions locales. Le traitement de la traduction est fait localement, via le processeur intégré.

L’autre fonctionnalité que nous avons pu tester est baptisée Click To Search. Ici, l’idée est d’afficher des contenus pertinents en fonction de ce qui est présent à l’image. En appuyant sur le bouton IA (petites étoiles) de la télécommande, cela affiche une colonne qui présente deux onglets. Le premier propose un résumé du programme ainsi que des contenus en relation avec ce que vous regardez en ce moment. Le second est là pour identifier les personnes à l’image via un processus de reconnaissance faciale et affiche une sorte de fiche de renseignements.

Enfin, la troisième fonctionnalité gérée par intelligence artificielle est la capacité du téléviseur à détecter certains types de programme (sport, cinéma, contenu standard) et d’appliquer certains réglages automatiquement. De la même manière que les TV LG sous WebOS 24 et au-delà avec son mode Personnalisé, le principe est ici de configurer l’image que vous aimez le plus.

Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Une fois pour toutes, vous choisissez le rendu que vous préférez en sélectionnant l’une des 4 (un peu trop petites) vignettes disponibles dans le menu correspondant pour les contenus sportifs. Lorsque vous regardez ensuite un match de football, par exemple, le téléviseur va automatiquement appliquer vos paramètres. Il faut refaire la procédure de sélection pour les contenus de type cinéma et standard. C’est bien pensé.

Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Attention, il convient de noter que cette fonction n’est effective que pour les programmes diffusés en broadcast (TNT, câble ou satellite) et pas lorsque vous regardez des contenus depuis des plateformes de streaming, par exemple ou depuis des sources externes.

À l’image de la série S95F, celle-ci est dotée d’un capteur de présence capable de détecter une personne qui passe à proximité. Ainsi, lorsque le téléviseur est en veille, il afficher en seulement 2 secondes un tableau de bord avec certaines informations qui peuvent être utiles comme la météo du jour, des notes, les contenus en cours de diffusion sur certaines plateformes de streaming (Samsung TV Plus et Prime Video, par exemple), l’état du domicile (SmartThings) ou encore un titre de musique joué récemment.

Lorsque vous n’êtes plus à proximité du téléviseur, celui-ci se remet en mode veille automatiquement. Cette fonction peut être désactivée, le cas échéant, et chacun appréciera sa pertinence, en fonction de ses usages.

Pour une sécurité optimale, les données dont les mots de passe sont sécurisés via la technologie Samsung Knox, comme sur les smartphones de la marque. En outre, la marque nous promet une totale sécurité des objets connectés présents à la maison.

Les mises à jour logicielles, garanties pendant 7 ans, assurent une pérennité appréciable du produit et la compatibilité avec les évolutions des services connectés.

Samsung 65QN90F Consommation, on est dans le très « raisonnable »

Concernant la consommation électrique, pendant la diffusion d’une série, Les 100 (HD 5.1) pendant 4 heures avec le son et les paramètres de l’image réglés sur le mode Filmmaker, l’appareil consomme seulement 55 Wh en moyenne. C’est extrêmement raisonnable sur pour une telle diagonale.

Pour la série en HDR (mode Filmmaker) The Black Mirror sur Netflix, nous avons obtenu une consommation moyenne de 104 Wh. C’est tout à fait mesuré, vu la puissance de la luminosité proposée sur ce modèle.

La consommation en veille est de 0,5 Watt. Si vous activez la fonction de détection pour afficher les informations au passage d’une personne, le téléviseur consomme 14 Watts en instantané.

Le Samsung 65QN90F est disponible depuis le printemps 2025 au prix public conseillé de 2 290 euros. Pour les autres tailles, comptez sur des tarifs de 1299 euros pour le 43QN90F de 43 pouces, 1499 euros pour le 50QN90F de 50 pouces, 1799 euros pour le 55QN90F de 55 pouces. Les TV 65QN90F de 65 pouces sont proposés à un prix de 2499 euros tandis que le modèle de 75 pouces 75QN90F est affiché à 3299 euros et le 85QN90F de 85 pouces est disponible pour 4499 euros environ.

Enfin, notez que cette série propose également une diagonale de 98 pouces (pour environ 8700 euros) et un gigantesque 115 pouces (20 000 euros environ).