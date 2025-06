Test de la Kiprun GPS 900 : Decathlon propose aussi une montre de sport accessible

On conna√ģt bien Decathlon dans le domaine du sport pour ses chaussures de course, ses √©quipements pour le foot, ou m√™me ses v√©los de route. N√©anmoins, la marque fran√ßaise va un peu plus loin et propose m√™me des √©quipements √©lectroniques pour l’activit√© sportive.

C’est le cas de la Kiprun GPS 900, lanc√©e en 2023 et con√ßue en partenariat avec la marque de montres de sport Coros.

Mais que vaut cette montre de running ? Pour le savoir, on a couru avec pendant plus d’une semaine. Voici notre test complet.

Decathlon Kiprun GPS 900 by Coros Fiche technique

Mod√®le Decathlon Kiprun GPS 900 by Coros Dimensions 46 mm x 46 mm Technologie Li-Ion D√©finition de l’√©cran 240 x 240 pixels Poids 58 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Acc√©l√©rom√®tre Oui Capteur de lumi√®re ambiante Inconnu Indice de protection 5ATM Fiche produit

La montre de ce test nous a été fournie par le constructeur.

Decathlon Kiprun GPS 900 by Coros Un design classique, mais efficace

La Kiprun GPS 900 n’est √† vrai dire pas la premi√®re montre connect√©e vendue sous la marque de running de Decathlon. D√®s 2021, le groupe Villeneuvois proposait un premier mod√®le, d√©j√† con√ßu avec Coros, la Kiprun GPS 500. Ce mod√®le s’inspirait alors du look, des caract√©ristiques et des fonctions de la premi√®re Coros Pace.

La Kiprun GPS 900 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

Pour sa Kiprun GPS 900, Decathlon s’est cette fois inspir√© de la premi√®re Coros Apex, con√ßue pour l’outdoor.

Cela se ressent notamment au niveau du design, avec une montre qui int√®gre une lunette en m√©tal tout autour de l’√©cran afin de le prot√©ger, alors que le reste du bo√ģtier est con√ßu en plastique. La lunette est par ailleurs l√©g√®rement sur√©lev√©e par rapport √† l’√©cran pour limiter au maximum les coups et rayures. Comme sur la Coros Apex premi√®re du nom, on a par ailleurs droit √† un bo√ģtier de 46 mm de diam√®tre, mais avec un poids l√©g√®rement sup√©rieur, √† 58 grammes avec bracelet en silicone, contre 55,3 grammes pour le mod√®le de Coros. Une diff√©rence qui s’explique sans doute par l’absence de verre saphir pour prot√©ger l’√©cran sur le mod√®le Kiprun, contrairement √† la Coros Apex.

La Kiprun GPS 900 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

Par ailleurs, si la montre embarque une lunette de protection en m√©tal, elle profite aussi d’un rehaut particuli√®rement large, sur lequel est indiqu√© la mention ¬ę GPS 900 Powered by Coros ¬Ľ, ainsi qu’un liser√© gris. Malheureusement, ce rehaut vient occuper une place plut√īt importante, avec un √©cran n’occupe finalement que 43,9 % de la surface de la montre.

Le bracelet de la Kiprun GPS 900 peut par ailleurs √™tre facilement remplac√©, puisqu’il utilise un syst√®me de fixation bas√© sur un broche √† rel√Ęchement rapide. On pourra donc utiliser n’importe quel bracelet standard de 22 mm de largeur.

Le bracelet amovible de la Kiprun GPS 900 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

Du c√īt√© des boutons, la Kiprun GPS 900 en embarque deux, tous deux positionn√©s sur la tranche droite du bo√ģtier. On a un un petit bouton oblong positionn√© en bas et un gros bouton faisant aussi office de couronne rotative, positionn√© √† 2 heures.

Enfin, la Kiprun GPS 900 pourra √™tre utilis√©e non seulement pour du cyclisme ou de la course √† pied, mais aussi en natation gr√Ęce √† sa certification 5 ATM qui garantit une protection contre l’utilisation dans l’eau, √† condition de ne pas l’utiliser pour de la plong√©e en profondeur.

Decathlon Kiprun GPS 900 by Coros Un écran terne, mais très lisible en extérieur

Pour sa montre Kiprun GPS 900, Decathlon a opt√© pour un √©cran non pas Amoled, comme on en retrouve sur les montres de sport de derni√®re g√©n√©ration, mais pour un √©cran MIP transflectif. Pour rappel, cette technologie a les m√™mes qualit√©s que les √©cran e-ink et ne n√©cessite pas de r√©tro√©clairage pour assurer une lisibilit√©. Mieux encore, plus la luminosit√© ext√©rieure est forte, plus l’√©cran sera lisible.

L’√©cran de la Kiprun GPS 900 // Source : Chlo√© Pertuis – Frandroid

En revanche, les dalles MIP ont un aspect bien plus d√©lav√©, avec moins de contraste, une d√©finition plus faible et un nombre de couleurs affich√©es bien plus restreint. Concr√®tement, l’√©cran rond de la Kiprun GPS 900 propose un affichage de 1,2 pouce de diam√®tre avec une d√©finition de 240 x 240 pixels, soit 200 pixels par pouce. √Ä titre de comparaison, les Apple Watch montent quant √† elle √† 326 pixels par pouce. Les pixels sont donc bien visibles individuellement √† l’√©cran sur la montre de Decathlon.

Notons par ailleurs que la Kiprun GPS 900 ne g√®re que l’affichage de 64 couleurs, bien loin des 16 millions de couleurs pouvant √™tre affich√©es par un √©cran Amoled.

L’affichage de la Kiprun GPS 900 // Source : Chlo√© Pertuis – Frandroid

La montre de Decathlon est √©galement d√©pourvue d’√©cran tactile, tous les contr√īles devant se faire √† l’aide des deux boutons, comme on le verra plus tard.

Si la Kiprun GPS 900 est facilement lisible en plein soleil gr√Ęce √† sa technologie MIP, elle peut aussi √™tre utilis√©e en int√©rieur ou dans l’obscurit√© gr√Ęce au r√©tro√©clairage. Il peut s’activer, gr√Ęce √† une option, en pivotant le poignet pour consulter la montre. N√©anmoins, il faudra n√©cessairement penser √† l’activer dans les param√®tres avec trois options : tout le temps, off ou auto. Le param√®tre ¬ę auto ¬Ľ va alors activer le geste de r√©tro√©clairage du coucher au lever du soleil.

La Kiprun GPS 900 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

Malheureusement, impossible de param√©trer ses propres horaires pour le d√©sactiver la nuit, en l’absence de mode sommeil programmable sur la montre. D√®s lors, il faudra penser √† d√©sactiver cette fonction au moment de se coucher et la r√©activer le matin sous peine de se retrouver √©bloui en pleine nuit √† cause d’un mouvement de bras.

En raison de la technologie particuli√®rement √©conome du MIP, l’√©cran de la Kiprun GPS 900 est activ√© en permanence — √† d√©faut d’√™tre illumin√©. D√®s lors, pas besoin de mode ¬ę always-on ¬Ľ sp√©cifique, contrairement √† un √©cran Amoled.

La Kiprun GPS 900 garde un affichage permanent // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

Enfin, du c√īt√© des cadrans, la Kiprun GPS 900 est fournie d’office avec cinq cadrans dont on pourra personnaliser la couleur d’accentuation, mais pas les complications. On peut √©galement en t√©l√©charger bien davantage sur l’application Coros. Bon point, tous les cadrans sont propos√©s gratuitement.

Decathlon Kiprun GPS 900 by Coros Une navigation simple, mais sans écran tactile

Si la Kiprun GPS 900 est vendue sous la marque Kiprun de Decathlon, elle est surtout con√ßue en partenariat avec Coros, notamment pour la partie logicielle. Logiquement, pour connecter la montre √† un smartphone, il faudra donc passer par l’application Coros, disponible aussi bien sur iPhone que sur smartphones Android.

Les applications et activités de la Kiprun GPS 900 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

Du c√īt√© de la navigation au sein de la montre, la Kiprun GPS 900 ne dispose pas d’√©cran tactile et se contr√īle int√©gralement √† l’aide des deux boutons : la couronne rotative et la touche oblongue :

appui simple sur la couronne : liste des applications et activités ;

rotation sur la couronne : frise de données sportives ;

appui simple sur le bouton oblong : retour en arrière ;

appui long sur le bouton oblong : bo√ģte √† outils.

Globalement, la navigation dans l’interface se faire simplement √† l’aide de ces deux seuls boutons. Il faut dire que la couronne rotative permet de passer facilement d’une option √† l’autre. Dommage cependant que la navigation ne soit pas particuli√®rement fluide lors du d√©filement, probablement en raison de la probable petite puissance du processeur.

La frise de données de la Kiprun GPS 900 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

Du c√īt√© des applications, la Kiprun GPS 900 propose essentiellement des applications sportives, m√™me si d’autres usages sont pr√©vus. Elle va ainsi permettre de consulter les notifications re√ßues sur votre smartphone — mais pas d’y r√©pondre — ou, via la bo√ģte √† outils, d’acc√©der √† certaines options plut√īt pratiques. C’est le cas de la boussole, du chronom√®tre, du minuteur, de l’alarme ou de la commande √† distance de l’appareil photo du smartphone. Dans la frise des donn√©es quotidiennes, on peut √©galement retrouver la m√©t√©o ou les heures de lever et de coucher du soleil.

La bo√ģte √† outils de la Kiprun GPS 900 // Source : Chlo√© Pertuis – Frandroid

En revanche, la Kiprun GPS 900 √©tant essentiellement con√ßue pour un usage sportif, la montre ne va pas permettre l’installation d’applications tierces comme ce peut √™tre le cas sur les mod√®les Wear OS, les Apple Watch ou les montres Garmin. Impossible √©galement de stocker de la musique sur la montre de Decathlon, de passer des appels avec ou de l’utiliser pour le paiement sans contact.

Decathlon Kiprun GPS 900 by Coros Titre pour sport et santé

Essentiellement con√ßue pour le suivi sportif et les entra√ģnements, la Kiprun GPS 900 embarque logiquement une bard√©e de capteurs. On va donc logiquement retrouver non seulement un capteur cardio optique, mais aussi une puce GPS, un altim√®tre barom√©trique, un acc√©l√©rom√®tre pour le calcul du nombre de pas et de la cadence ou une analyse de la VFC.

La Kiprun GPS 900 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

En revanche, la montre ne profite ni d’un oxym√®tre de pouls pour l’analyse de la SpO2, ni d’un √©lectrocardiogramme, contrairement √† la Coros Pace Pro par exemple.

La précision du GPS de la Kiprun GPS 900

Contrairement √† la plupart des montres de sport r√©centes, la Kiprun GPS 900 n’est pas compatible avec le suivi de g√©olocalisation double fr√©quence — ou multibande — mais propose bien un suivi multi-GNSS. On a ici droit √† plusieurs modes de suivi :

GPS seul

GPS / Glonass / Galileo / QZSS

GPS / Beidou / Galileo / QZSS

Pour un suivi plus pr√©cis durant mon test, j’ai opt√© pour la seconde option, avec non seulement la constellation europ√©enne Galileo, mais √©galement celle russe de Glonass — Beidou √©tant la constellation chinoise.

La Kiprun GPS 900 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

Rappelons que l’utilisation de la seule bande de fr√©quence L1 du GPS — et non pas du L5 utilis√©e pour le multibande — r√©duit g√©n√©ralement la pr√©cision du suivi en milieu urbain, dans des environnements montagneux ou en for√™t.

Afin d’√©valuer la pr√©cision du suivi GPS de la montre de Kiprun, je l’ai port√© √† plusieurs reprises lors de sorties en course √† pied, aussi bien en ville que dans un parc ou sur piste, √† chaque fois avec le profil de course √† pied ext√©rieure classique. J’ai ensuite compar√© les distances et trac√©s avec ceux d’une montre de sport haut de gamme, la Garmin Fenix 8.

Courses Référence Kiprun GPS 900 Ecart Course 1 (piste) 11,435 km 11,436 km +0,01 % Course 2 (parc) 12,309 km 12,450 km +1,15 % Course 3 (ville) 11,007 km 11,247 km +2,18 % Course 4 (parc) 10,285 km 10,354 km +0,67 % Total 45,036 km 45,487 km +1,00 %

Dans l’ensemble, on voit que la Kiprun GPS 900 tend √† l√©g√®rement sur√©valuer les distances par rapport √† une montre GPS haut de gamme comme la Garmin Fenix 8 avec sa connectivit√© multibande.

Si la montre de Decathlon s’en sort bien sur piste ou dans un parc d√©gag√©, elle a cependant plus de mal en ville, comme on peut le voir sur les trac√©s ci-dessous.

Suivi GPS de la Kiprun GPS 900 Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

Suivi GPS de la Kiprun GPS 900 Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

Suivi GPS de la Kiprun GPS 900 Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

Globalement, c’est logiquement en ville, avec des rues √©troites et de hauts immeubles que la Kiprun GPS 900 a le plus de mal. C’est plut√īt logique, puisque c’est dans ce cadre que la technologie double-fr√©quence — dont est d√©munie la montre — a un r√©el int√©r√™t.

Notons cependant que la montres de Decathlon profite d’un mode d√©di√© √† la piste, avec calcul automatique de 400 m√®tres √† chaque tour de piste. N√©anmoins, pour ce test, nous avons opt√© pour un suivi de course √† pied en ext√©rieur classique.

Enfin, compte tenu de son budget entr√©e de gamme, la Kiprun GPS 900 ne profite d’aucune gestion en local de la cartographie, mais peut bien int√©grer une navigation en fil d’Ariane, avec l’import de traces GPX.

La précision de la fréquence cardiaque de la Kiprun GPS 900

Pour le suivi de fr√©quence cardiaque, la Kiprun GPS 900 embarque un capteur cardio optique d√©j√† bien connu des montres Coros, puisque c’est le m√™me que sur les Coros Pace, Pace 2 et Apex.

Le capteur cardio optique de la Kiprun GPS 900 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

Pour rappel, ce capteur a depuis été remplacé par un modèle plus moderne sur les Coros Apex 2, Apex 2 Pro, Pace 3, Pace Pro et Vertix 2S.

Afin d’√©valuer la pr√©cision du capteur cardio optique de la Kiprun GPS 900, je l’ai port√©e √† plusieurs reprises durant des entra√ģnement de course √† pied, aussi bien √† intensit√© constante qu’avec des intervalles plus rapides. J’ai ensuite compar√© les mesures avec celles d’une ceinture cardio optique de r√©f√©rence, la Polar H10+.

Mesure de r√©f√©rence Kiprun GPS 900 √Čcart moyen √Čcart moyen apr√®s 10 min FC moyenne 156 bpm 156 bpm +0,21 % +0,30 % FC max 164 bpm 165 bpm

Suivi de fréquence cardiaque de la Kiprun GPS 900 // Source : Frandroid

Mesure de r√©f√©rence Kiprun GPS 900 √Čcart moyen √Čcart moyen apr√®s 10 min FC moyenne 159 bpm 159 bpm -0,17 % -0,11 % FC max 185 bpm 185 bpm

Suivi de fréquence cardiaque de la Kiprun GPS 900 // Source : Frandroid

Mesure de r√©f√©rence Kiprun GPS 900 √Čcart moyen √Čcart moyen apr√®s 10 min FC moyenne 163 bpm 163 bpm -0,23 % -0,22 % FC max 188 bpm 189 bpm

Suivi de fréquence cardiaque de la Kiprun GPS 900 // Source : Frandroid

La montre de Decathlon propose un suivi plut√īt correct de la fr√©quence cardiaque, surtout √† intensit√© constante, comme on peut le voir dans le premier graphique. Sur des entra√ģnements fractionn√©s, elle parvient bien √† suivre les variations brusque de fr√©quence cardiaque, aussi bien √† la hausse qu’√† la baisse.

En revanche, la montre a un peu plus de mal √† √™tre aussi pr√©cise que la ceinture cardio lorsqu’on arrive √† des pics de fr√©quence cardiaque √©lev√©e, avec quelques h√©sitations, comme on peut le voir sur les deux derniers graphiques.

Dans l’ensemble, √ßa reste correct, mais la montre pourrait avoir du mal √† mesurer une fr√©quence cardiaque maximale lors d’un test d’effort ou de VMA.

Les fonctions de sport et santé de la Kiprun GPS 900

Pour les fonctions de sport et sant√©, la Kiprun GPS 900 profite bien √©videmment de la plupart des options propos√©es par les montres Coros, puisqu’elles partagent une plateforme commune.

Dès lors, la montre peut servir de capteur cardio externe pour diffusion votre fréquence cardiaque vers un tapis roulant ou un compteur vélo par exemple. De même, elle est compatible avec les capteurs cardio tiers comme les ceintures cardio ou les brassards cardio tels que la Coros HRM Monitor. La montre est aussi compatible avec le capteur de foulée Coros Pod 2.

Le bilan de santé de la Kiprun GPS 900 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

Au del√† des entra√ģnements, la montre propose √©galement quelques fonctions de sant√©, avec l’analyse de la VFC nocturne, de la fr√©quence cardiaque au repos, du stress ou de la fr√©quence respiratoire. Une fonction ¬ę bilan de sant√© ¬Ľ est √©galement propos√©e, mais, contrairement aux mod√®les Coros r√©cents, la Kiprun GPS 900 ne permet pas de r√©aliser de mesure par √©lectrocardiogramme ou d’analyser la saturation en oxyg√®ne dans la sang ou l’acclimatation √† l’altitude.

Decathlon Kiprun GPS 900 by Coros Une autonomie extrêmement confortable

Pour l’autonomie de sa montre, Decathlon annonce jusqu’√† 30 jours en usage quotidien, 20 jours en usage quotidien intensif, 35 heures en suivi GPS ou 80 heures avec le mode d’√©conomie GPS Ultramax.

Pour ce test, j’ai appliqu√© les m√™mes crit√®res que sur toutes les montres connect√©es test√©es sur le site. J’ai donc port√© la montre jour et nuit et ai activ√© la mesure de la fr√©quence cardiaque en continu, le mode de suivi GPS / Galileo / Glonass / QZSS, l’√©valuation du stress en continu et le r√©tro√©clairage par geste toute la journ√©e — mais d√©sactiv√© au moment de me coucher. Seul b√©mol par rapport aux autres tests de montre sur Frandroid, je n’ai pas pu activ√© le suivi de la SpO2… puisque la montre n’en propose pas.

La Kiprun GPS 900 en charge // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

Avec tous ces param√®tres, j’ai pu porter la montre pendant neuf jours avant qu’elle ne tombe √† court de batterie. Une performance plus qu’honorable compte tenu des crit√®res drastiques appliqu√©s. Surtout, durant cette p√©riode, je suis all√© courir avec la montre √† quatre reprises, pour un total de 4 h 31 d’exercice avec suivi GPS.

Pour la recharge, la montre est fournie avec un c√Ęble USB-A vers le port propri√©taire de Coros. D’apr√®s le constructeur, comptez sur deux heures pour une charge compl√®te de 0 √† 100 %.

Decathlon Kiprun GPS 900 by Coros Appel et communication

La Kiprun GPS 900 se connecte au smartphone directement en Bluetooth. En revanche, la montre n’embarque par de connexion Wi-Fi, pas plus que de puce eSIM 4G.

En l’absence de micro ou de haut-parleur, la montre de Decathlon ne permet pas non plus de passer des appels t√©l√©phoniques. Enfin, elle n’int√®gre pas non plus de paiement sans contact.

La montre peut cependant se connecter √† des capteurs externes gr√Ęce au protocole Bluetooth LE. On pourra par exemple r√©cup√©rer les donn√©es d’un capteur Coros Pod ou d’une ceinture cardio. En sens inverse, on pourra transf√©rer les donn√©es cardiaques de la montre √† un autre appareil, comme un home trainer ou un compteur v√©lo GPS.

Lancée en mars 2023, la Kiprun GPS 900 by Coros était proposée initialement au prix de 250 euros, uniquement en version noire.

Plus de deux ans plus tard, la montre est désormais affichée au tarif de 199 euros.

La Kiprun GPS 900 vient donc se positionner face √† d’autres montres de sport d’entr√©e de gamme comme la Garmin Forerunner 55, la Coros Pace 3 ou la Suunto Run.