On a essayé l’un des vélos électriques les plus légers au monde : un vrai petit bijou

Pesant moins de 11 kg sur notre version d’essai, le Canyon Endurace:ONfly est le premier vélo de route électrique au moteur TQ HPR40, le plus léger au monde avec 1,17 kg. Nous l’avons pris en main à l’Eurobike 2025, voici nos premiers retours.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Chez les vélos électriques lors du salon Eurobike à Francfort (Allemagne), la tendance est celle des nouveaux moteurs, mais avec deux branches distinctes. La première est une course à la puissance orchestrée par Bosch, Yamaha, ZF ou Mahle dépassant désormais 100 Nm et 800 W. La seconde est une miniaturisation des moteurs, à l’image d’Urtopia et de Mavic (développement en cours). Parmi eux, le TQ HPR40

Un vélo de route Canyon hyper léger

Ce nouveau moteur arrive dès à présent avec un poids sous les 1,2 kg et un couple de 40 Nm. Nous vous l’avons certes présenté en chiffres dans nos colonnes, mais Frandroid a pu aussi prendre en mains le premier vélo électrique qui l’adopte : le Canyon Endurace:ONFly – que nous allons par ailleurs tester cet été.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Ce VAE de route n’est pas aussi léger que le prototype suisse BMC de 8,5 kg ni la version SUB-10 vue sur le stand du motoriste (9,86 kg). Mais avec 10,9 kg, c’est déjà une sacrée prouesse, on peut ainsi le soulever avec deux doigts !

Le prototype BMC de 8,5 kg. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le vélo allemand mise à fond sur le carbone pour passer sous les 11 kg, avec un superbe cadre de 1,35 kg, ainsi que des composants haut de gamme comme les roues DT Swiss (705 et 823 g), la fourche (455 g), la tige de selle à léger amortissement Canyon S15 (220 g) et le cintre (224 g).

L’Endurace:ONfly CF 8 s’équipe d’une transmission à dérailleur électrique Shimano Ultegra Di2 à 12 vitesses, de freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra aux disques de 180 mm et de pneus Schwalbe Pro One TLE (345 g). Très agréable à manier, plutôt confortable, hyper réactif : c’est un petit bijou.

Un moteur TQ HPR40 discret mais efficace

Mais ce qui nous intéresse sur ce salon Eurobike 2025, c’est le tout nouveau moteur TQ-HPR40. Quasi invisible sur ce vélo de route électrique, il est aussi totalement inaudible. Il possède trois niveaux d’assistance que l’on peut changer sur la pointe droite du cintre, avec des couleurs de LED distinctes.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Déjà, le mode Off sans assistance est très satisfaisant tant la résistance au roulement paraît nulle. On file facilement à 25 km/h -sans en baver, et l’on peut aussi dépasser la limite de l’assistance pour atteindre 30-35 km/h sans baver (pas plus, il pleuvait…).

En toute franchise, le mode 1 est presque imperceptible sur le terrain plat de test, et servira pour affronter un faux plat sans perdre de vitesse (si l’on roule à 25 km/h ou moins).

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le mode 2 commence à se faire sentir, mais c’est surtout le mode 3 qui fait sentir une véritable assistance. Pas de ferveur, on sent le moteur de 200 W de puissance maximale très linéaire, idéal pour maîtriser son pédalage avec finesse.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le TQ HPR40 aidera aussi lors de dénivelé pour quelques côtes un peu difficiles à avaler, mais nous n’avons pu réellement en tester les capacités ici à Francfort. Autre manque sur notre séance, pas de connectivité possible à tester.

Un TQ à découvrir en profondeur

Belle entrée en matière donc pour le moteur TQ HPR40, que nous espérons voir sur d’autres vélos électriques à l’avenir. Il sera aussi intéressant d’essayer son grand frère TQ HPR60, plus à même de trouver sa place sur un VAE urbain léger.

La version SUB-10 de 9,86 kg. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Quant au Canyon Endurace:ONfly, il débute au prix de 4 549 euros en version CF 6 (12,1 kg, Shimano 105), puis 5 549 euros en CF 7, et affiche un tarif de 7 049 euros sur notre version de test CF 8. Il bondit à 10 099 euros dans la variante ultime SUB-10 de 9,8 kg, avec son cadre d’un kg et le groupe Shimano Dura-Ace.