Le Xiaomi 15 en forte promotion, un pack Google Pixel 9 à prix cassé et -250 € sur un VAE avec 100 KM d’autonomie — les deals de la semaine

Si vous n’avez pas pu suivre les nombreux bons plans publiés récemment, voici un récap des meilleurs deals toujours disponibles : jusqu’à 400 euros de réduction pour le Xiaomi 15, un pack Google Pixel 9 à prix cassé et un VAE avec 100 km d’autonomie moins cher.

De nombreuses offres ont été traitées cette semaine, et si vous n’avez pas eu l’occasion de tout suivre, pas d’inquiétude. Pour vous aider à rattraper tout cela, nous avons regroupé dans cet article les quatre meilleures promotions que nous avons partagées ces derniers jours et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Xiaomi 15 : la version 512 Go de ce récent smartphone premium est en forte promotion chez Boulanger

Xiaomi 15 // Source : Frandroid

Les points positifs du Xiaomi 15

Un design ergonomique avec un très bon écran

Des performances de haut vol et une bonne polyvalence photo

Une autonomie robuste

Disponible dans sa version 12 Go de RAM et 512 Go de stockage au prix de 1 103 euros, le Xiaomi 15 est aujourd’hui affiché en promotion à 799 euros sur le site Boulanger. Et grâce à un bonus de reprise de 100 euros, il peut vous revenir à 699 euros.

Boulanger continue sa braderie de l’été en vendant au rabais le Google Pixel 9, en pack avec les écouteurs Buds A-Series

Trois choses à retenir sur le duo Google Pixel 9 et Pixel Buds A

Le meilleur de Google, dans un smartphone taillé pour durer.

Des photos toujours aussi bluffantes, de jour comme de nuit.

Une paire d’écouteurs sans fil bien intégrée, parfaite pour la vie en mouvement.

Au lieu de 901,99 euros, le pack Google Pixel 9 et Pixel Buds A est aujourd’hui disponible en promotion à 599,99 euros sur Boulanger.

Et si vous ne souhaitez que le Google Pixel 9, sans écouteurs, vous pouvez l’avoir à 589,99 euros, toujours chez Boulanger.

Decathlon continue sa braderie sur les vélos électriques avec 250 € de remise sur le Neomouv Raipon, un modèle endurant sur 100 km

Les points forts du Neomouv Raipon

Un vélo confortable avec sa fourche suspendue

Un moteur de 250 W avec un couple de 45 Nm

100 km d’autonomie

Initialement affiché à 1 699,99 euros, le vélo électrique Neomouv Raipon est aujourd’hui disponible en promotion à 1 449,99 euros chez Decathlon. D’ailleurs, n’oubliez pas les aides de l’État et des collectivités locales si vous souhaitez réduire un peu plus la facture.

Ce forfait mobile 5G ressemble aux autres, mais il fait tellement mieux à l’étranger : 100 Go depuis l’Europe et les DOM

Ce forfait de SFR en bref :

200 Go en 5G sur le réseau de SFR

100 Go en itinérance (Europe et DOM)

SFR TV inclus (via l’application)

Appels/SMS illimités en France et vers les DOM

Tarif sans engagement, 14,99 euros pour les clients box

Ce forfait est aujourd’hui proposé à 19,99 euros par mois, ou 14,99 euros pour les abonnés box SFR.

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez SFR SFR Forfait Mobile 5G

200 Go 19.99€ /mois Prime /3 mois Découvrir SFR Forfait Mobile 5G

20 Go 15.99€ /mois Client Box 8,99€ Découvrir SFR Forfait Mobile 5G

250 Go 25.99€ /mois 34 nouveaux pays Découvrir Tous les forfaits mobile