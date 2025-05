Un VAE avec 115 km d’autonomie à prix cassé, le Samsung Galaxy A36 et la Garmin Forerunner 965 en forte promotion —  les deals de la semaine

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les bons plans de la semaine ? Voici ce que vous a loupĂ© : un vĂ©lo Ă©lectrique avec 115 km d’autonomie en promo, le prix du nouveau Samsung Galaxy A36 est en chute libre et la Garmin Forerunner 965 est Ă prix cassĂ©.Â

Cette semaine, nous avons, comme à notre habitude, publié de nombreux bons plans. Si vous n’avez pas eu le temps d’y jeter un coup d’œil, pas d’inquiétude. Pour vous simplifier la tâche, nous avons regroupé dans cet article les quatre meilleures promotions que nous avons partagées depuis ce lundi 19 mai et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Habituellement vendu Ă 1 499 euros, le vĂ©lo Ă©lectrique Decathlon Elops LD 500 E se trouve actuellement en promotion Ă 1 299 euros sur le site Decathlon. N’oubliez pas que ce prix peut descendre davantage avec les aides de l’Ă©tat.

Le Samsung Galaxy A26 a Ă©tĂ© mis sur le marchĂ© pour 319 euros. Il est actuellement affichĂ© Ă 279 euros sur Amazon. Puis, vous avez une offre de remboursement de 30 euros via Samsung, jusqu’au 1er juin 2025. Ce qui fait un prix final de 249 euros.

Lancée à 650 euros, la Garmin Forerunner 965 est actuellement remisée à 568,99 euros sur le site Decathlon.

En ce moment, le forfait Le Turbo 100 Go est proposé à 7,99 euros par mois sur le réseau de SFR et à 8,99 euros par mois sur le réseau d’Orange, exclusivement chez YouPrice.

15 Go en Europe

50 Go – 70 Go en France

Prixtel Forfait 4G Le petit 50 Ă 70 Go

30 Go en Europe

200 Go en France

Forfait Mobile B&You 200 Go

40 Go en Europe

40 Go en France

SFR Forfait Mobile 5G 40 Go

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Rejoignez-nous de 17 Ă 19h, un mercredi sur deux, pour l’Ă©mission UNLOCK produite par Frandroid et Numerama ! Actus tech, interviews, astuces et analyses… On se retrouve en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube !