Cette montre sportive est une très bonne alternative à la Garmin Forerunner 965 avec un prix plus attractif grâce à cette offre

Dans le domaine des montres connectées, quelques marques tentent de tirer la couverture sur elles : Garmin, bien sûr, mais aussi Coros, Suunto et Polar, dont il est question ici, avec la Vantage V3 plus accessible avec ces 26 % de réduction.

La Polar Vantage V3 // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Disponible depuis mi-octobre 2023, la Polar Vantage V3 est une montre connectée multisport qui met un accent particulier sur la santé. Elle est donc dotée de capteurs en conséquences qui permettent de mesurer notamment l’activité cardiovasculaire, le système nerveux autonome et la température corporelle. Sur le marché, elle est la concurrente frontale de la Garmin Forerunner 965, avec un prix de base plus abordable. Encore plus quand elle passe à moins de 445 euros.

Les points forts de la Polar Vantage V3

La qualité de son écran Amoled de 1,39″ à 454 × 454 pixels

Les nombreux modes d’entrainements pour le sport

Une vraie autonomie d’une semaine, très appréciable

Lancée à 599,90 euros lors de sa sortie en octobre 2023, la Polar Vantage V3 est accessible en ce moment à 442,95 euros grâce à une promotion chez Amazon.

La marque finlandaise propose une très chouette montre

Avec sa Vantage V3, Polar dévoile une montre de qualité, avec un design sobre malgré son utilisation sportive. Successeur logique de la Polar V2, ce modèle apporte pas mal de changements, mais garde aussi une bonne base, comme ce boitier rond avec cinq boutons texturés. Elle est plutôt large et mesure 47 × 50,8 × 14,5 mm pour 57 g, bracelet compris. Le boitier et la lunette de protection sont en aluminium et le verre est un Gorilla Glass 3 incurvé.

Sur ce modèle, Polar troque les anciens écrans LCD MIP transflectif pour de l’Amoled, tout comme sur le modèle Ignite 3. L’écran est rond, fait 1,39″ de diamètre avec une définition de 454 × 454 pixels pour une densité de 326 pixels, la même que l’Apple Watch Series 9. C’est dire si c’est un produit de qualité.

Un Elixir, pas forcément de jouvence

Derrière la montre se trouve un ensemble de quatre capteurs réunis sous le nom d’Elixir. Sous ce nom se cache un tout nouveau capteur de fréquence cardiaque de la marque, un oxymètre de pouls (le premier de Polar), un électrocardiogramme et un capteur de température cutanée. Des fonctions classiques ailleurs, des nouveautés chez Polar.

Toutes les mesures prises par les capteurs se retrouvent dans l’app Polar Flow à télécharger sur votre smartphone, qu’il soit Android ou iOS. Et c’est peut-être là que se situe le point faible de cette montre : la navigation dans ses menus et dans son app s’avère être particulièrement ardue. Alors rien d’insurmontable, rassurez-vous, mais ça manque un peu d’ergonomie. Dommage, car avec une autonomie d’une semaine et un excellent suivi GPS, elle a de sérieux atouts à faire valoir et il serait dommage de passer à côté. D’autant qu’un souci d’ergonomie peut se régler à coups de mises à jour.

N’hésitez pas à consulter notre test complet de la Polar Vantage V3 pour découvrir tout ce que notre testeur en a pensé après l’avoir utilisée pendant plusieurs jours.

