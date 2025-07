Boulanger baisse le prix de ce balai aspirateur ultra complet qui aspire, lave et sèche vos sols

Un rĂ©servoir d’eau propre, un d’eau sale, une brosse qui tourne Ă 450 tr/min, et 40 minutes d’autonomie pour te libĂ©rer des corvĂ©es sans compromis. Actuellement en promo, c’est le moment de s’Ă©quiper pour laver ET aspirer comme un chef.

Le Roborock F25 est un aspirateur balai qui ne fait pas dans la dentelle. Il aspire, il lave, il sèche même sa propre brosse à l’air chaud pour éviter les odeurs. Et surtout, il gère les poils d’animaux, les flaques de jus renversé, les miettes post-apéro… bref, la vraie vie. Et Boulanger profite des vacances pour retirer 70 euros sur le F25.

Les atouts du Roborock F25

Aspire et lave en un seul passage avec capteur intelligent

Idéal pour les animaux : crépine + brosse anti-emmêlement

Autonettoyage à l’eau chaude + séchage à l’air chaud intégré

Au lieu de 299 euros, le Roborock F25 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 229 euros sur Boulanger.

Un monstre de propreté qui s’adapte au quotidien

Le Roborock F25 balance 200 W de puissance et 20 000 Pa d’aspiration à travers un rouleau-brosse tournant à 450 tr/min. Ce n’est pas juste un gadget qui broute les miettes : c’est une vraie machine de guerre pour décrasser votre intérieur. Même dans les coins, même le long des plinthes.

Avec ses capteurs, il détecte automatiquement la saleté et ajuste le nettoyage. Pas besoin de réfléchir à quel mode choisir : il fait le tri tout seul, optimise le débit d’eau et la vitesse du rouleau selon ce qu’il détecte. Et quand le boulot est fini, il lance un cycle de nettoyage avec de l’eau chaude, suivi d’un séchage à l’air chaud, pour rester propre jusqu’au bout de la brosse.

Son format sans fil, sa portée à plat (pratique sous les meubles) et sa position parking lui donnent un réel confort d’usage. Il tient debout tout seul, il est léger (5,4 kg), ce qui permet de passer sous le canapé ou le lit sans encombre.

Confort moderne, sans chichis ni applis

Pas de fioritures numĂ©riques : pas besoin d’app, pas de connectivitĂ© inutile. L’écran LED te montre ce qu’il faut : autonomie restante, Ă©tat du filtre, tout est clair. Tout ce qu’il faut pour un fonctionnement au (sans) poil, c’est exactement ce que propose le Roborock F25.

La brosse anti-emmĂŞlement fait son job mĂŞme avec des cheveux longs ou des animaux qui muent comme s’ils allaient hiberner. Et grâce Ă son filtre HEPA, il ne rejette pas la poussière dans l’air, un dĂ©tail qui compte s’il y a des allergies ou des enfants en bas âge.

Le tout est garanti 2 ans, avec des pièces détachées disponibles pendant 5 ans. Pour un appareil à ce prix-là , c’est propre dans tous les sens du terme.

