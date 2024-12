À -20 %, cet aspirateur robot avec station de charge, aspire, nettoie, se lave et se sèche tout seul avec des technologies de pointe

En allant chez Amazon en ce moment, vous profitez de près de 20 % de remise sur le prix de base de 1099 euros que coûte l’aspirateur robot autonome et sa station de charge Ecovacs Deebot X5 Omni.

L’Ecovacs Deebot X5 Omni vient titiller les iRobot Roomba, Dreame et autres Roborock sur leur terrain, dans le domaine des aspirateurs robots haut de gamme. Et le mieux qu’on puisse dire c’est qu’il s’en sort avec brio puisqu’il a obtenu la note de 8/10 dans notre test. Pour cause : il est accompagné de sa station de charge polyvalente et embarque tout un tas de technologies de pointe qui lui permettent d’être efficace dans les tâches pour lesquelles il a été créé. Évolution du Deebot X2 Omni, il est notamment équipé d’un meilleur système de navigation et de détection d’obstacles. Son prix de base était déjà abordable, mais là à 899 euros, il est encore plus intéressant.

Les points forts de l’Ecovacs Deebot X5 Omni

Son autonomie de 260 minutes lui permet largement de faire tout votre ménage

Un look en forme de D qui lui permet de mieux nettoyer les plinthes

Sa puissance d’aspiration de 12 800 Pa le rend efficace sur toutes les surfaces

Pour un aspirateur haut de gamme, l’Ecovacs Deebot X5 Omni était relativement abordable puisqu’il était vendu 1099 euros. Mais avec la réduction de 200 euros chez Amazon, qui le fait passer à 899 euros, il est encore plus intéressant.

Des capteurs à tous les niveaux pour la navigation

Quand on regarde l’Ecovacs Deebot X5 Omni, on remarque qu’il n’est pas équipé du fameux dôme LiDAR qui équipe la concurrence. Vous savez, cette petite excroissance sur le dessus qui permet de détecter les obstacles. À celle-ci, ce modèle préfère des capteurs frontaux pour se repérer. Son fonctionnement est tout aussi efficace et permet à l’aspirateur de se repérer dans les lieux.

L’aspirateur utilise brosse unique en fils de nylon, avec un peigne intégré pour limiter les enchevêtrements de cheveux et de poils d’animaux. C’est plutôt efficace, mais on aurait aimé une brosse anti-enchevêtrement, plus efficace. Donc si vous avez des animaux à la maison, il se peut que cet aspirateur ait un peu de mal.

La station qui vous facilite la vie

Qui dit aspirateur robot dit station de charge. Celle-ci est plutôt élégante et surtout très pratique. En plus de le recharger quand vous êtes arrivé au bout de 260 minutes d’autonomie, elle récupère la poussière pour la stocker dans un sac qu’il faut vider moins souvent qu’il ne faudrait vider un bac à poussière classique. Il y a aussi un réservoir pour récupérer l’eau sale, un autre pour remplir l’aspirateur avec de l’eau propre.

Ce n’est pas tout, une fois sur la base, la serpillère est lavée et séchée à 70°, ce qui évite les mauvaises odeurs. Par contre, comme on l’a dit plus haut, il faudra vous occuper manuellement du rouleau. Vous pouvez suivre l’avancée de l’aspirateur via l’app sur smartphone qui, bien que très pratique, manque un peu de modernité et aurait besoin d’une bonne refonte. Mais elle fait ce qu’on lui demande et c’est tout ce qu’on lui demande. Quelques petites concessions qui expliquent son placement tarifaire plus avantageux.

Vous pouvez en apprendre plus sur l’Ecovacs Deebot X5 Omni dans son test complet, qui pourra achever de vous convaincre de craquer pour lui, ou non.

Vous pouvez aussi comparer l’Ecovacs Deebot X5 Omni avec d’autres modèles en passant par notre guide d’achat dédié.

