Test de l’Ecovacs Deebot X5 Omni : un nettoyage au top, sans innovation majeure

L’Ecovacs Deebot X5 Omni est le nouveau porte-étendard de la marque en matière de robot aspirateur, conçu pour rivaliser avec le Dreame X40 et le Roborock S8 MaxV Ultra. Dans les faits, il s’agit principalement d’une évolution du Deebot X2 Omni avec quelques améliorations.

Il est notamment équipé d’une navigation et d’une détection d’obstacles plus avancées, ainsi que d’une aspiration plus puissante. Il se dote également de la même technologie ZeroTangle que nous avions testée sur l’Ecovacs Deebot T30 Omni, conçue pour minimiser les enchevêtrements de poils et de cheveux.

Voyons si ces quelques améliorations font du nouveau Ecovacs Deebot X5 Omni un concurrent solide face aux autres robots aspirateurs haut de gamme, et comment il se comporte au quotidien.

Fiche technique

Modèle Ecovacs Deebot X5 Omni Dimensions 313 cm x 346 cm x 95 cm Surface couverte maximum pour un cycle de nettoyage 290 m2 Détection des obstacles Oui Couleur Noir, Blanc Fonction lavage Oui Fiche produit

Un design peu commun

L’Ecovacs Deebot X5 Omni arbore un design en forme en D, très similaire à son prédécesseur. Celui-ci diffère de la plupart des robots aspirateurs qui sont circulaires. Cette forme permet, selon Ecovacs, un meilleur nettoyage le long des plinthes et dans les coins. Cela signifie toutefois que le Deebot X5 Omni n’est pas doté d’une serpillière latérale motorisée, contrairement à ce que propose la concurrence. De plus, il n’utilise pas de dôme LiDAR et fait plutôt appel à des capteurs frontaux pour se repérer et détecter les obstacles.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Le Deebot X5 Omni utilise une unique brosse à poils en fils de nylon, offrant un nettoyage en profondeur. Pour limiter les enchevêtrements de cheveux, plus fréquents avec les rouleaux à poils, Ecovacs a ingénieusement intégré un peigne, comme sur le Deebot T30 Omni.

Hagop Kavafian pour Frandroid

La station d’accueil est assez élégante, malgré son côté cubique. Les deux réservoirs d’eau sont dissimulés sous le capot supérieur, tandis que le sac à poussière est accessible depuis le panneau avant. De plus, la planche de lavage est entièrement amovible, ce qui la rend plus simple à nettoyer.

La qualité de fabrication est excellente, avec des matériaux et des plastiques de haute qualité utilisés. Cependant, le capot supérieur du robot en plastique brillant a tendance à se rayer très facilement.

Une application peu évoluée

L’application d’Ecovacs est moins avancée que celles de Roborock et Dreame. Par exemple, la visualisation de la carte est moins représentative de la réalité, représentant des pièces trop cubiques. Elle n’affiche pas non plus les obstacles sur la carte, ce que fait la concurrence depuis déjà plusieurs années.

Il reste néanmoins possible de personnaliser la carte, par exemple en ajoutant des meubles, ou en ajustant les types de revêtements au sol. Il est également possible de fusionner ou séparer des pièces et de les renommer. Vous pouvez également configurer des scénarios avec des paramètres de nettoyage spécifiques pour chaque pièce, avec par exemple un nettoyage minutieux dans la cuisine et moins profond dans les chambres.

L’application permet de régler les paramètres de nettoyage à votre convenance. Cela inclut la puissance d’aspiration, le débit d’eau, et la vitesse de nettoyage. Plus cette dernière est lente, plus le robot peut se concentrer sur les taches tenaces.

Le Deebot X5 Omni propose un mode Hébergement Intelligent qui permet d’ajuster les paramètres automatiquement en fonction de la saleté détectée. Si besoin, le robot peut également effectuer un second passage sur les zones les plus sales.

Parmi les autres réglages pratiques, on retrouve l’ajustement de la fréquence de lavage des serpillères et de l’auto-vidange, la sensibilité de détection des obstacles et les modes d’extension de la serpillère. Le robot détecte également les tapis et ajuste son comportement en conséquence. Il peut lever ses serpillères, ignorer le tapis, ou même le nettoyer, selon vos préférences.

Malheureusement, l’Ecovacs Deebot X5 Omni ne dispose pas d’une caméra intégrée. En conséquence, le robot ne peut pas prendre de photos des obstacles qu’il détecte. Il ne permet pas non plus de surveiller votre maison à distance avec un audio bidirectionnel.

Le Deebot X5 Omni est compatible avec Alexa et Google Assistant. En revanche, Ecovacs a retiré l’assistant intégré Yiko, pourtant présent sur les précédents modèles.

Un nettoyage presque parfait, mais une navigation peu aboutie

L’Ecovacs Deebot X5 Omni dispose d’une puissance d’aspiration particulièrement élevée, atteignant 12 800 Pa. Celle-ci le rend particulièrement efficace sur les sols durs et les tapis.

Il élimine sans encombre la poussière mais aussi la saleté, comme le sable, les feuilles, et même les poils d’animaux. Ces derniers peuvent toutefois s’enrouler autour de la brosse, malgré la présence du peigne ZeroTangle. Il convient donc de la nettoyer fréquemment pour ne pas entraver l’aspiration.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Bien que le nettoyage des tapis soit efficace, un modèle avec une double brosse comme le Roborock S8 MaxV Ultra s’en sort encore mieux sur tapis épais.

La forme en D du robot permet un nettoyage le long des plinthes et facilite l’aspiration dans les coins. Toutefois, une brosse robotisée comme sur les derniers modèles Dreame et Roborock est bien plus efficace, et il est dommage qu’Ecovacs n’ait pas intégré cette technologie.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Pour le nettoyage humide, l’Ecovacs Deebot X5 Omni fait appel à deux patins de serpillère rotatifs et rétractables. Ceux-ci sont lavés avec de l’eau chaude à 70ºC avant, pendant et après chaque cycle. Le robot dispose quant à lui d’un petit réservoir d’eau intégré, permettant de maintenir les serpillères humides tout au long du nettoyage. En revanche, contrairement aux derniers modèles de Dreame et Roborock, le X5 Omni ne dispose pas d’un réservoir de détergent intégré, vous obligeant à en ajouter manuellement dans le réservoir d’eau propre.

Les résultats de nettoyage sont excellents, et le Deebot X5 Omni parvient à venir à bout de la plupart des taches, y compris celles qui sont sèches et incrustées. Si besoin, il peut utiliser une quantité importante d’eau pour humidifier abondamment le sol et éliminer efficacement les taches.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Le Deebot X5 Omni dispose également d’un patin extensible, qui reste d’ailleurs étendu pendant le nettoyage, à moins de désactiver la fonction. Cette approche assure un nettoyage complet des plinthes et des coins, sans laisser de bande non nettoyée entre les deux patins. En effet, le robot effectue des passages suffisamment serrés pour recouvrir toute la surface et nettoyer efficacement les sols.

Hagop Kavafian pour Frandroid

En parlant de ses passages, l’une des améliorations du Deebot X5 Omni est sa navigation avancée. En revanche, elle n’est pas particulièrement plus efficace que son prédécesseur, notamment pour ce qui est de la détection d’obstacles. L’absence de caméra semble être un choix regrettable, puisque le robot a tendance à ne pas détecter les câbles et parfois même les meubles et autres objets. Il lui est même arrivé de heurter un obstacle et d’y laisser un patin de serpillière. C’est particulièrement décevant pour un appareil haut de gamme, alors que la concurrence fait bien mieux.

Heureusement, il sait se positionner correctement et retrouve son chemin sans encombre.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Concernant le niveau sonore, l’Ecovacs Deebot X5 Omni n’est ni particulièrement silencieux ni trop bruyant. Le mode silencieux est audible, mais reste discret et n’empêche pas de regarder la TV ou d’avoir une conversation. Toutefois, la brosse latérale et les roues sont assez bruyantes, et changer les réglages d’aspiration n’a malheureusement pas d’impact sur ce point.

Un entretien simple

L’entretien de l’Ecovacs Deebot X5 Omni est relativement simple. Bien que la plaque de lavage de la station se salisse rapidement, elle est facile à nettoyer. Elle dispose d’un mode qui permet de faire couler l’eau et de la drainer automatiquement. Vous pouvez également simplifier l’entretien en retirant entièrement la planche de lavage pour la nettoyer dans l’évier ou sous un tuyau.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Les réservoirs d’eau sont particulièrement grands, permettant un nettoyage d’une surface d’environ 170 mètres carrés sans intervention. Le sac à poussière est également de grande taille, évitant d’avoir à le remplacer trop souvent.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Concernant l’entretien du robot, il faudra penser à nettoyer le rouleau manuellement, en particulier si vous avez des animaux ou des cheveux longs. En effet, bien que le peigne intégré minimise les enchevêtrements, il ne les empêche pas entièrement et les cheveux et les poils d’animaux se coincent tout de même dans la brosse.

Prix et disponibilité

L’Ecovacs Deebot X5 Omni est disponible chez Amazon, Boulanger et Fnac Darty pour 1100 euros. Une offre promotionnelle en cours permet de réduire son prix à 1000 euros.