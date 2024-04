Test des Roborock Q Revo MaxV et Q Revo Pro : excellent rapport qualité-prix et nettoyage minutieux

Avec les Q Revo MaxV et Q Revo Pro, Roborock propose deux robots aspirateurs laveurs avec des fonctionnalités très complètes, pour des tarifs contenus. Ils proposent l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché, sans pour autant atteindre les capacités des produits encore plus aboutis de la marque.

Il devient de plus en plus difficile de choisir le bon aspirateur robot. D’un côté, on retrouve des modèles abordables, à l’instar de l’Ultenic D5s Pro, certes compétent, mais peu évolué, ou des produits particulièrement avancés comme le Roborock S8 Pro Ultra ou l’Ecovacs Deebot X2 Omni, modèles très avancés, mais aux tarifs particulièrement élevés.

Avec sa gamme Q Revo, Roborock propose des produits très complets et technologiquement avancés, pour des tarifs abordables. C’est notamment le cas des nouveaux Q Revo MaxV et Q Revo Pro, proposant des fonctionnalités particulièrement complètes et des performances de nettoyage remarquables, pour des tarifs inférieurs à 1000 euros.

Voyons ce qu’ils valent au quotidien, quelles sont leurs différences, et si leurs tarifs plus abordables signifient qu’ils font l’impasse sur certains points.

Roborock Q Revo Pro Un design simple, mais efficace

Le Q Revo MaxV ressemble beaucoup au premier Q Revo, avec une station allongée et relativement mince, mesurant 340 x 487 x 512 mm. Celle-ci est entièrement autonome et est équipée de deux grands réservoirs d’eau, accessibles directement par le haut, sans capot. Celui d’eau propre a une capacité de 4 L, tandis que l’autre peut recueillir jusqu’à 3,5 L. Un sac à poussière de 2,7 L est quant à lui dissimulé derrière un panneau amovible sur la face avant de la station.

Le design est assez basique et n’a pas une apparence aussi premium que d’autres modèles haut de gamme. Il se fond toutefois facilement dans n’importe quel intérieur, avec une touche de modernité marquée par le tiers supérieur qui arbore des stries verticales en relief. Pour ce qui est du choix des couleurs, la version Pro est proposée en blanc et en noir, tandis que la variante MaxV n’est disponible qu’en blanc et ne s’intègre pas nécessairement de manière élégante dans un intérieur, tout en restant relativement discret.

Quant au robot, il reprend une apparence on ne peut plus banale, avec sa forme circulaire et ses dimensions de mesure 350 x 353 x 102 mm. Malgré son positionnement de milieu de gamme, il est bien équipé et offre de nombreuses fonctionnalités. Le Q Revo MaxV utilise à la fois la technologie LiDAR et une caméra IA pour la navigation et la détection des obstacles. La variante Q Revo Pro est presque aussi bien dotée, mais fait quant à elle appel à une technologie Reactive 3D, déjà présente sur le S8 Pro Ultra.

Les deux modèles sont équipés de deux serpillières rotatives, dont l’une d’elles peut s’étendre pour nettoyer le long des plinthes, à l’image du Dreame L10s Pro Ultra Heat. Pour aspirer, il utilise un unique rouleau-brosse en silicone, ainsi qu’une brosse latérale pour diriger la saleté vers le rouleau-brosse.

Quant à la qualité de fabrication, Roborock différencie clairement ses gammes, avec des matériaux de qualité visiblement inférieure sur la gamme Q Revo comparativement à la série S. Le produit semble légèrement moins robuste que les autres produits phares du fabricant, notamment au niveau des panneaux en plastique et des réservoirs d’eau, mais aussi du robot, avec un jeu sur quelques éléments. Heureusement, ce n’est pas un problème au quotidien, mais bien qu’il s’agisse d’une gamme inférieure, le Q Revo MaxV dépasse tout de même la barre des 1 000 euros et aurait pu bénéficier de matériaux de meilleure qualité.

Roborock Q Revo Pro Une application très complète et intuitive

L’application Roborock est l’une des plus complètes du marché. Avec les nouveaux Q Revo MaxV et Q Revo Pro, la marque l’a légèrement revue pour la rendre encore plus intuitive.

Durant la première utilisation, le robot utilise son LiDAR pour cartographier votre logement de manière autonome. Il sait d’ailleurs partitionner intelligemment les pièces et le Q Revo MaxV peut même identifier les meubles et automatiquement reconnaitre de quel type de pièce il s’agit. Une fois la carte générée, l’application vous permet de modifier les pièces, de créer des zones virtuelles et des zones interdites, d’ajuster la surface du sol et de modifier les meubles. De plus, le robot peut sauvegarder jusqu’à quatre cartes et se positionner automatiquement.

L’application Roborock vous permet également d’ajuster finement les paramètres de nettoyage, sans que cela soit complexe. Vous pouvez non seulement contrôler la puissance d’aspiration et l’humidité de la serpillière, mais aussi l’ordre de nettoyage des pièces. Ces paramètres peuvent par ailleurs varier d’une pièce à l’autre. Ainsi, le robot peut nettoyer la cuisine plus minutieusement que votre chambre, par exemple. Un mode automatique SmartPlan boosté à l’IA vous permet toutefois de vous affranchir de ces réglages, en laissant au robot le soin de les ajuster lui-même.

Une autre fonction, inspirée d’ailleurs de Dreame, permet au robot de repasser automatiquement sur les zones qu’il juge sales. De même, il peut soit éviter les tapis, soulever les serpillières pour ne pas les mouiller, ou les nettoyer avec de l’eau. La station offre quant à elle de nombreuses options de personnalisation, comme par exemple la température de l’eau de lavage des serpillières, la durée de séchage et la fréquence de lavage. Le robot peut également tenir compte des heures creuses et ne se recharger que lorsque l’énergie est moins chère, permettant d’économiser sur la recharge.

Le Roborock Q Revo MaxV dispose en outre de quelques fonctionnalités avancées par rapport au Q Revo Pro. Le fait d’être équipé d’une caméra embarquée permet de prendre les obstacles en photo et de les afficher sur la carte. Il est de plus possible de surveiller son logement en direct, comme une caméra de surveillance et même de déplacer le robot à distance pour et avoir une conversation bidirectionnelle.

La version MaxV dispose aussi de son propre assistant vocal intégré, Hello Rocky. Celui-ci est utile notamment si vous n’avez pas d’enceintes connectées chez vous. Il ne remplace pas l’application, mais se révèle pratique si vous souhaitez nettoyer une pièce en particulier sans accéder à votre téléphone. Bien entendu, aussi bien le Q Revo Pro que le MaxV sont également compatibles avec Google Assistant et Alexa.

Roborock Q Revo Pro Un nettoyage presque parfait

Les nouveaux Q Revo Pro et MaxV sont dotés d’une puissante aspiration de 7 000 Pa, leur permettant d’aspirer efficacement la saleté et la poussière à la fois sur sols durs et tapis. J’ai pu essayer le robot sur du parquet et des carrelages, et surtout sur des sols particulièrement sales, grâce à l’amour de mon quadrupède pour la boue. Dans la majorité des cas, les résultats sont impressionnants, avec des sols quasi immaculés.

Sur les tapis, le robot peut automatiquement augmenter sa puissance d’aspiration et les nettoyer en profondeur. De plus, il aspire en profondeur pour s’assurer que la saleté piégée soit récupérée. En revanche, si vous avez des tapis épais, un double rouleau-brosse, comme le la série S8, est encore plus efficace, bien que les résultats d’aspiration soient globalement excellents.

Pour le nettoyage humide, le robot utilise deux serpillières rotatives et levables pour nettoyer les sols. La station les lave à l’eau chaude avant et après chaque cycle de nettoyage et remplit également le réservoir d’eau intégré du robot, lui permettant d’humidifier constamment les serpillières pendant le nettoyage. Il peut retourner à la station pour les laver à une fréquence prédéfinie, assurant que les serpillières restent propres. Les deux modèles peuvent automatiquement relever les serpillières en se déplaçant, s’assurant que les zones qu’ils ne nettoient pas ne soient pas mouillées. De même, le MaxV peut automatiquement lever son rouleau-brosse d’aspiration lors du nettoyage, l’empêchant de frotter inutilement le sol.

Le FlexiArm permet d’étendre automatiquement la serpillière de droite pour nettoyer les coins et le long des plinthes. Les résultats de nettoyage sont particulièrement bons et le robot élimine la plupart des taches, y compris les plus tenaces comme le café séché et la sauce. Le robot peut automatiquement détecter les zones sales et les re-nettoie automatiquement pour de meilleurs résultats.

Lors de mes tests, j’ai ajouté une petite quantité de détergent dans le réservoir d’eau, ce qui a permis, en combinaison avec l’eau chaude, d’enlever les taches. Les plus tenaces, notamment sèches, sont parfois plus complexes à retirer, mais on ne peut pas non plus demander l’impossible à un produit de milieu de gamme. Si je devais chipoter, je dirais que la serpillière VibraRise des S8 offre des résultats légèrement meilleurs, mais à un prix beaucoup plus élevé.

Les deux modèles sont dotés d’un LiDAR et savent naviguer efficacement et sans encombre. Ils sont également capables de détecter efficacement les obstacles, soit en utilisant la caméra IA pour le MaxV, soit la technologie infrarouge pour le Q Revo Pro. Dans le premier cas, le robot peut même prendre une photo de l’obstacle, bien que les deux soient en mesure d’identifier les objets et de les placer sur la carte. Le MaxV s’en sort toutefois mieux lorsqu’il s’agit de petits obstacles et des câbles, puisqu’il peut les détecter avec sa caméra.

Pour ce qui est du niveau sonore, les nouveaux Q Revo Max V et Pro sont parmi les plus silencieux du marché et sont à peine audibles à faible puissance. La plus élevée n’émet qu’un doux ronronnement, malgré une puissance d’aspiration très élevée.

Quant à l’autonomie, Roborock promet jusqu’à 180 minutes, ce qui est effectivement en ligne avec les résultats que nous avons observés. Selon les niveaux de saleté et les paramètres de nettoyage, il peut nettoyer jusqu’à 300 mètres carrés sur une seule charge. Dans tous les cas, il peut automatiquement retourner à la station pour se recharger et reprendre le travail lorsque sa batterie est rechargée.

Roborock Q Revo Pro Un entretien simple

Les Q Revo MaxV et Q Revo Pro utilisent un rouleau-brosse en silicone, ce qui empêche que les cheveux et poils d’animaux ne s’y emmêlent, ce qui facilite l’entretien.

La station se charge quant à elle de nettoyer les serpillières en utilisant de l’eau chaude et de l’air chaud, ce qui permet de réduire les moisissures et les mauvaises odeurs. Cependant, contrairement à la série S, les modèles Q Revo n’utilisent pas de brosse de nettoyage de la serpillière dédiée. À la place, la station utilise une planche de lavage en plastique avec des picots pour nettoyer la serpillière, avec des résultats moins efficaces. Il est donc préférable de laver les serpillières en machine une fois par mois pour une meilleure hygiène.

Pour finir, la planche elle-même est amovible, ce qui la rend facile à nettoyer, mais il est préférable de la laver assez fréquemment, car elle a tendance à se salir rapidement.

Roborock Q Revo Pro Prix et disponibilité

Le Roborock Q Revo MaxV sera disponible dès la fin du mois de mars 2024 pour un prix de 1000 euros. Le Q Revo Pro sera quant à lui disponible fin avril pour 850 euros.

Ce sont des tarifs attractifs au vu des prestations de nettoyage, même si cela représente tout de même un certain budget.



