Test JBL Flip 7 : la reine des enceintes portables pousse le volume

L’enceinte nomade JBL Flip 7 // Source : Tristan Jacquel

JBL domine le marchĂ© des enceintes Bluetooth nomades depuis des annĂ©es avec une gamme complète allant des petites Flip aux imposantes PartyBox. La Flip, modèle compact par excellence, s’est imposĂ©e comme la rĂ©fĂ©rence des petites enceintes cylindriques et chaque nouvelle gĂ©nĂ©ration apporte son lot d’amĂ©liorations. La Flip 6 avait marquĂ© un tournant avec l’ajout d’un tweeter dĂ©diĂ© aux hautes frĂ©quences, qui affine considĂ©rablement sa signature sonore.

Pour aller plus loin

Les meilleures enceintes Bluetooth pas chères que nous recommandons en 2025

La version 7 reprend cette formule acoustique gagnante, mais lui adjoint une amplification plus musclée et une technologie baptisée « AI Sound Boost », qui permet de jouer plus fort sans distorsion.

Lien YouTube S’abonner Ă Frandroid Ce contenu est bloquĂ© car vous n’avez pas acceptĂ© les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage Ă©tant opĂ©rĂ© par YouTube avec vos donnĂ©es qui pourront ĂŞtre utilisĂ©es pour les finalitĂ©s suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des mĂ©dias sociaux, favoriser le dĂ©veloppement et l’amĂ©lioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicitĂ©s personnalisĂ©es par rapport Ă votre profil et activitĂ©, vous dĂ©finir un profil publicitaire personnalisĂ©, mesurer la performance des publicitĂ©s et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalitĂ©s susmentionnĂ©es pour l’ensemble des cookies et autres traceurs dĂ©posĂ©s par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilitĂ© de retirer votre consentement Ă tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons Ă prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout GĂ©rer mes choix

L’autonomie grimpe Ă©galement Ă 16 heures contre 12 pour sa devancière (mais il y a un truc). CĂ´tĂ© design, les Ă©volutions sont subtiles mais prĂ©sentes, avec notamment un nouveau système d’attache et une meilleure rĂ©sistance Ă l’eau.

JBL Flip 7 Spécifications techniques

Ce test a été réalisé avec une enceinte prêtée par JBL.

JBL Flip 7 Une Ă©volution subtile mais efficace

Peu de changement pour la JBL Flip 7 en comparaison de sa devancière. Il faut y regarder de plus près pour noter les diffĂ©rences esthĂ©tiques et ergonomiques. Le format cylindrique compact (183 x 70 x 72 mm) reste similaire, tout comme le poids de 560 grammes. L’enceinte conserve son corps en plastique robuste recouvert d’un tissu Ă maille large, rĂ©sistant Ă l’eau et aux UV, avec le grand logo JBL en relief sur la face avant.

Elle n’a pas vraiment changĂ© // Source : Tristan Jacquel

La principale Ă©volution concerne le système d’attache. LĂ oĂą la Flip 6 proposait une classique dragonne de poignet fixe, la Flip 7 adopte une petite anse textile extensible et – c’est la nouveautĂ© – dĂ©tachable. JBL a intĂ©grĂ© un système baptisĂ© « PushLock » : une pression sur un bouton situĂ© Ă l’arrière de l’enceinte permet de libĂ©rer cette anse.

Les flancs de l’enceinte conservent cette forme atypique avec de solides renforts en silicone qui protègent les radiateurs passifs d’amplification des basses frĂ©quences.

La face arrière de la JBL Flip 7 // Source : Tristan Jacquel

Ergonomie repensée

La disposition des commandes a Ă©tĂ© lĂ©gèrement revue. Les boutons de contrĂ´le sont logĂ©s sur la partie haute de l’enceinte, mais leur organisation est plus intuitive. La première rangĂ©e comprend des boutons en excroissance pour le volume et un triangle pour gĂ©rer la lecture (simple pression pour lecture/pause, double pression pour piste suivante).

Vers l’arrière, les boutons sont en creux et rĂ©troĂ©clairĂ©s en blanc, ce qui facilite leur repĂ©rage dans l’obscuritĂ© : on y trouve le bouton d’alimentation, celui d’appairage Bluetooth et une nouvelle touche dĂ©diĂ©e Ă la fonction Auracast — qui permet le partage audio entre plusieurs enceintes compatibles.

La JBL Flip 7 se transporte d’un doigt // Source : Tristan Jacquel

Ă€ l’arrière, le port de charge USB-C est toujours prĂ©sent, accompagnĂ© d’une jauge LED qui indique l’Ă©tat de la batterie et du nouveau bouton de dĂ©verrouillage pour la boucle de transport.

Une résistance encore renforcée

La Flip 7 franchit un cap en matière d’Ă©tanchĂ©itĂ© avec une certification IP68, contre IP67 pour la Flip 6. Cette diffĂ©rence peut sembler anecdotique mais elle est significative : l’enceinte Ă©tanche peut ĂŞtre immergĂ©e plus longtemps et plus profondĂ©ment. Elle rĂ©siste Ă©galement mieux Ă la poussière, ce qui la rend encore plus adaptĂ©e aux environnements hostiles comme la plage ou les randonnĂ©es.

Elle ne craint ni la poussière, ni l’eau et se nettoie facilement // Source : Tristan Jacquel

Attention toutefois, l’enceinte ne flotte pas et ses transducteurs ne se retrouvent pas toujours en position optimale pour diffuser le son lorsqu’elle est plongĂ©e dans l’eau. Elle n’est donc pas conçue pour ĂŞtre utilisĂ©e dans l’eau, mais ne la craint absolument pas. JBL prĂ©cise cependant que ses tests sont effectuĂ©s en eau douce – l’eau de mer pouvant Ă terme endommager le revĂŞtement ou oxyder le port USB qui n’est pas protĂ©gĂ© par un cache. Bref, il est prĂ©fĂ©rable d’Ă©viter de laisser la Flip 7 trop longtemps immergĂ©e, surtout en eau salĂ©e.

-500 € pour cette barre de son notĂ©e 9/10 Pour une expĂ©rience cinĂ©ma Ă la maison, dĂ©couvrez la barre de son Samsung Q995F. Sa spatialisation 11.1.4 vous plonge dans l’ambiance de vos films avec des dĂ©tails subtils et une immersion bluffante.

JBL poursuit sa tradition d’offrir un large choix de coloris. La Flip 7 est disponible en noir, blanc, bleu, rose, rouge, violet, et mĂŞme en version camouflage.

JBL Flip 7 Un duo de haut-parleurs complémentaires

La Flip 7 conserve l’architecture acoustique Ă deux voies introduite par la Flip 6. Elle est ainsi Ă©quipĂ©e de deux transducteurs actifs : un haut-parleur principal de 45 x 80 mm pour les basses et moyennes frĂ©quences, et un tweeter de 16 mm dĂ©diĂ© aux hautes frĂ©quences.

Cette approche « deux voies » s’inspire directement des enceintes hi-fi traditionnelles. L’intĂ©rĂŞt est de sĂ©parer les frĂ©quences en deux plages pour qu’elles soient reproduites par un haut-parleur spĂ©cialisĂ©.

L’un des radiateurs passifs de la JBL Flip 7 // Source : Tristan Jacquel

Ă€ ce niveau de gamme, c’est une approche rare, alors que bien des concurrents (Ultimate Ears, Marshall, etc.) prĂ©fèrent n’utiliser qu’un seul transducteur (par Ă©conomie) pour diffuser l’ensemble du spectre sonore, ce qui nuit inĂ©vitablement au dynamisme et Ă la prĂ©cision, donc Ă la qualitĂ© sonore globale.

Pour renforcer la reproduction des basses frĂ©quences, naturellement limitĂ©e par la taille compacte de l’enceinte, le transducteur principal est flanquĂ© de deux radiateurs passifs latĂ©raux. Ces Ă©lĂ©ments ne sont pas alimentĂ©s Ă©lectriquement mais vibrent passivement, couplĂ©s au haut-parleur principal par l’air emprisonnĂ©, ce qui permet d’Ă©tendre la rĂ©ponse dans les graves. JBL a optĂ© pour des membranes en aluminium pour ces radiateurs, un matĂ©riau rigide qui limite les distorsions mĂŞme Ă volume Ă©levĂ©.

Une amplification revue Ă la hausse

C’est au niveau de l’amplification que la Flip 7 marque sa principale Ă©volution technique. LĂ oĂą la Flip 6 disposait d’un amplificateur de 20 W pour le transducteur principal et 10 W pour le tweeter (soit 30 W au total), la Flip 7 passe Ă 25 W pour le transducteur principal, tout en conservant les 10 W pour le tweeter, soit une puissance totale de 35 W. C’est beaucoup (et tant mieux) pour une si petite enceinte.

La JBL Flip 7 se suspend facilement // Source : Tristan Jacquel

Cette augmentation de 5 watts peut sembler modeste sur le papier, mais représente tout de même une hausse de 25% de la puissance allouée au haut-parleur principal. En pratique, cela se traduit par une plus grande capacité à jouer fort sans distorsion, notamment dans les basses fréquences qui nécessitent davantage de puissance pour être correctement reproduites.

AI Sound Boost : au-delĂ du marketing

L’une des nouveautĂ©s phares annoncĂ©es par JBL pour la Flip 7 est la technologie « AI Sound Boost ». Derrière cette appellation marketing se cache en rĂ©alitĂ© un système d’asservissement sophistiquĂ©, une technologie qui existe depuis des dĂ©cennies mais qui Ă©tait jusqu’Ă prĂ©sent rĂ©servĂ©e aux systèmes audio haut de gamme.

On lui trouve facilement une place, mĂŞme aux endroits les plus improbables // Source : Tristan Jacquel

Le principe est Ă la fois simple et ingĂ©nieux : un processeur analyse en temps rĂ©el le signal audio frĂ©quence par frĂ©quence et pilote l’amplification très finement, pour pousser les transducteurs au maximum de leurs possibilitĂ©s sans jamais les dĂ©passer. De cette manière, pas de saturation, pas d’emballement des membranes et donc pas de bruits mĂ©caniques dĂ©sagrĂ©ables Ă plein volume.

Cette technologie permet Ă la Flip 7 de jouer jusqu’Ă 3 dB plus fort que la Flip 6, ce qui correspond Ă un doublement de la puissance sonore. Mais au-delĂ du volume pur, c’est surtout la qualitĂ© sonore Ă niveau Ă©levĂ© qui s’amĂ©liore : moins de distorsion, moins de compression dynamique, plus de dĂ©tails prĂ©servĂ©s.

JBL n’est pas le premier fabricant Ă utiliser ce type de technologie – Sonos ou Apple l’ont dĂ©jĂ implĂ©mentĂ©e dans leurs enceintes – mais son intĂ©gration dans un produit aussi compact et abordable mĂ©rite d’ĂŞtre soulignĂ©e.

Bluetooth 5.4 et audio sans perte via USB-C

La Flip 7 fait le saut vers le Bluetooth 5.4, la dernière norme en date, contre 5.1 pour la Flip 6. Cette Ă©volution apporte une meilleure stabilitĂ© de connexion et une portĂ©e lĂ©gèrement accrue, ainsi qu’une consommation d’Ă©nergie optimisĂ©e.

La grande nouveautĂ© est la possibilitĂ© d’utiliser le port USB-C non seulement pour la recharge mais aussi pour la lecture audio filaire. Cette fonction permet d’Ă©viter la compression inhĂ©rente Ă la transmission Bluetooth et d’obtenir un son thĂ©oriquement de meilleure qualitĂ©. En pratique, la diffĂ©rence est subtile et il faut une oreille particulièrement exercĂ©e pour la percevoir, mais c’est une option supplĂ©mentaire bienvenue pour les audiophiles ou dans les situations oĂą la connexion Bluetooth pourrait ĂŞtre problĂ©matique (zones très encombrĂ©es en ondes radio par exemple).

La batterie a Ă©galement Ă©tĂ© amĂ©liorĂ©e, passant de 4800 mAh Ă une capacitĂ© lĂ©gèrement supĂ©rieure, ce qui explique — partiellement — l’autonomie rallongĂ©e Ă 16 heures contre 12 pour la Flip 6.

JBL Flip 7 Fonctionnalités et application

La Flip 7 se pilote principalement via l’application JBL Portable, disponible gratuitement sur iOS et Android. Cette interface permet d’accĂ©der Ă diverses fonctions avancĂ©es : mise Ă jour du firmware, Ă©galisation personnalisĂ©e, gestion des appairages multiples, etc.

Screenshot Screenshot Screenshot

L’application a Ă©tĂ© Ă©purĂ©e au fil des versions et offre dĂ©sormais une expĂ©rience utilisateur fluide et intuitive. L’Ă©galiseur propose plusieurs prĂ©rĂ©glages adaptĂ©s Ă diffĂ©rents types de contenus (musique, film, podcast) ainsi qu’un mode personnalisable avec quelques bandes de frĂ©quences ajustables.

Auracast : le partage audio nouvelle génération

La Flip 7 introduit la compatibilitĂ© Auracast, une Ă©volution majeure du Bluetooth qui permet des scĂ©narios d’utilisation inĂ©dits. Contrairement au système PartyBoost de JBL qui permettait dĂ©jĂ de connecter plusieurs enceintes entre elles, Auracast va beaucoup plus loin en permettant la diffusion d’un mĂŞme flux audio vers un nombre thĂ©oriquement illimitĂ© d’appareils compatibles, y compris des enceintes d’autres marques ou des Ă©couteurs.

Concrètement, l’utilisateur — s’il dispose d’un smartphone compatible Auracast — peut diffuser sa musique simultanĂ©ment vers sa Flip 7 et les appareils audio Auracast de ses amis, et crĂ©er ainsi une expĂ©rience d’Ă©coute partagĂ©e, par exemple pour regarder un film Ă plusieurs sans dĂ©ranger l’entourage ou pour partager une playlist lors d’une fĂŞte. La technologie permet Ă©galement de diffuser vers d’autres enceintes JBL compatibles pour crĂ©er facilement un système multiroom.

Latence Bluetooth et usage vidéo/gaming

Comme la plupart des enceintes Bluetooth, la Flip 7 souffre d’une lĂ©gère latence entre l’image et le son en jouant Ă des jeux. Cette latence est perceptible mais reste contenue. Elle est en tout cas inexistante en visionnage vidĂ©o, puisque les applications (Netflix, Youtube, etc.) compensent automatiquement ce dĂ©calage, rendant le problème imperceptible.

Une enceinte légère et solide // Source : Tristan Jacquel

JBL Flip 7 Une signature sonore raffinée

La JBL Flip 7 offre un son très proche de celui de la Flip 6, et il faut tendre l’oreille pour discerner des diffĂ©rences subtiles entre les deux enceintes. La vĂ©ritable distinction se fait Ă volume Ă©levĂ©, oĂą le nouveau modèle parvient Ă jouer significativement plus fort tout en conservant une meilleure dĂ©finition.

À faible volume, la Flip 7 impressionne par sa précision et sa douceur. Elle permet une écoute de proximité pendant des heures sans la moindre fatigue auditive.

La réponse en fréquences de la JBL Flip 7 (en bleu à volume modéré, en rose à pleine puissance). La courbe verte est celle de la Flip 6. // Source : Tristan Jacquel

Le grave, bien que ne descendant pas extrĂŞmement bas (environ 60 Hz), offre une sensation d’Ă©quilibre plaisante. Le mĂ©dium est parfaitement calibrĂ©, gĂ©nĂ©reux dans sa partie basse pour donner du corps aux voix, lĂ©gèrement en retrait dans la zone 1-4 kHz pour prĂ©server l’auditeur de la fatigue auditive. On observe un creux subtil vers 6 kHz, qui rĂ©duit lĂ©gèrement la brillance dans l’aigu, ce qui contribue Ă cette impression de neutralitĂ© globale. Le niveau remonte ensuite dans l’aigu fin (au-delĂ de 10 kHz), pour confĂ©rer une certaine finesse Ă l’ensemble et permettre de bien percevoir les dĂ©tails, comme les rĂ©verbĂ©rations ou le souffle lĂ©ger des instruments Ă vent.

Le grand Ă©cart dynamique

Ă€ pleine puissance, la Flip 7 rĂ©vèle le principal bĂ©nĂ©fice de l’AI Sound Boost et de son amplification revue. Elle joue sensiblement plus fort que sa devancière – les 3 dB supplĂ©mentaires annoncĂ©s sont bien perceptibles – tout en conservant une meilleure maĂ®trise sonore. LĂ oĂą la Flip 6 commençait Ă durcir et Ă comprimer le son Ă volume maximal, la Flip 7 garde davantage de contrĂ´le et de finesse.

Une petite enceinte particulièrement solide // Source : Tristan Jacquel

On note toutefois une lĂ©gère accentuation des frĂ©quences autour de 2 kHz Ă pleine puissance, lĂ oĂą notre oreille est naturellement la plus sensible. Est-ce problĂ©matique ? Pas vraiment, dans la mesure oĂą l’on pousse rarement ce type d’enceinte Ă son maximum en y restant collĂ©. GĂ©nĂ©ralement, on augmente le volume pour diffuser Ă distance, et dans cette configuration d’Ă©coute, cette lĂ©gère emphase permet justement de prĂ©server la clartĂ© du message sonore.

Impressions d’Ă©coutes

Sur Believer d’Imagine Dragons, la Flip 7 fait preuve d’une belle Ă©nergie. Les percussions Ă©lectroniques sont restituĂ©es avec impact et les voix ressortent avec clartĂ©, mĂŞme lors des passages les plus denses. La distribution spectrale Ă©quilibrĂ©e permet de distinguer les diffĂ©rentes couches sonores sans qu’aucune ne prenne le dessus de façon excessive.

Born to be Wild de Steppenwolf met en valeur la capacitĂ© de l’enceinte Ă restituer les instruments rock avec conviction. La guitare distordue conserve son mordant sans jamais devenir agressive, tandis que la batterie bĂ©nĂ©ficie d’une belle assise, mĂŞme si la caisse claire manque parfois un peu d’impact Ă volume modĂ©rĂ© – il faut pousser lĂ©gèrement le volume pour que la dynamique s’exprime pleinement.

La JBL Flip 7 // Source : Tristan Jacquel

Medicine Woman de Robert Finley rĂ©vèle la finesse de la Flip 7 sur les voix. Le timbre chaleureux du chanteur est parfaitement respectĂ©, avec toutes ses nuances et ses aspĂ©ritĂ©s. Les cuivres en arrière-plan ressortent distinctement sans jamais agresser l’oreille, tandis que la contrebasse bĂ©nĂ©ficie d’une prĂ©sence Ă©tonnante pour une enceinte de cette taille.

Sur Africa de Toto, la restitution des percussions est prĂ©cise et dĂ©taillĂ©e. Le fameux pattern de batterie d’ouverture conserve toute sa subtilitĂ©, les chĹ“urs sont aĂ©rĂ©s et les synthĂ©tiseurs bien dĂ©finis. On apprĂ©cie particulièrement la manière dont la Flip 7 parvient Ă conserver la lisibilitĂ© de tous les Ă©lĂ©ments mĂŞme dans les passages les plus denses.

KARI de Big Baby Tape met en Ă©vidence les limites physiques inĂ©vitables de l’enceinte. Les sub-bass très profonds sont logiquement absents et l’impact dans le grave, bien que correct, manque de l’extension nĂ©cessaire pour rendre justice Ă ce type de morceau. Pour les amateurs de musiques Ă©lectroniques ou de hip-hop privilĂ©giant les basses frĂ©quences, la JBL Charge 6 sera un choix plus judicieux.

JBL Flip 7 Autonomie et recharge

L’autonomie constitue l’un des points d’amĂ©lioration les plus tangibles de cette nouvelle gĂ©nĂ©ration. La Flip 7 peut dĂ©sormais tenir jusqu’Ă 16 heures contre 12 heures pour la Flip 6, selon les donnĂ©es officielles du constructeur. Mais attention, ceci est possible dans un mode optimisĂ©, avec moins de basses frĂ©quences. Avec le profil d’écoute par dĂ©faut, j’ai rĂ©ussi Ă faire jouer l’enceinte jusqu’à 11 h environ Ă 50% du volume maximal.

Il convient toutefois de nuancer ce bon rĂ©sultat par une observation importante : l’autonomie chute drastiquement Ă volume Ă©levĂ©. Au-delĂ de 80% du volume maximal, la durĂ©e d’utilisation peut ĂŞtre divisĂ©e par deux, voire davantage. Pour les soirĂ©es festives qui s’Ă©ternisent, mieux vaut prĂ©voir une batterie externe compatible avec la charge rapide 15 W.

Charge rapide et usage simultané

La Flip 7 conserve la compatibilitĂ© avec la charge rapide via son port USB-C. Elle peut rĂ©cupĂ©rer environ 3 heures d’autonomie avec seulement 10 minutes de charge Ă 15 W. Au-delĂ , le système limite automatiquement la puissance de charge pour prĂ©server la longĂ©vitĂ© de la batterie, une approche raisonnable qui privilĂ©gie la durabilitĂ© Ă la rapiditĂ©.

Un atout apprĂ©ciable : l’enceinte peut fonctionner pendant qu’elle se recharge, ce qui permet de l’utiliser en continu si une prise Ă©lectrique ou une batterie externe est Ă disposition. Cela en fait une solution versatile pour une utilisation prolongĂ©e, que ce soit Ă domicile ou en dĂ©placement.

JBL Flip 7 Prix et disponibilité

La JBL Flip 7 est disponible dans de multiples coloris (noir, blanc, bleu, rose, rouge, violet et camouflage) au prix public conseillĂ© de 149 euros. Ce positionnement tarifaire place la Flip 7 dans un segment plus premium du marchĂ© des enceintes ultraportables. Elle se retrouve ainsi en concurrence directe avec des modèles comme la Sonos Roam 2 (environ 179 euros), plus raffinĂ©e encore au niveau sonore et bĂ©nĂ©ficiant d’un Ă©cosystème multiroom abouti, ou la nouvelle Beats Pill (2024) Ă 159 euros, lĂ©gèrement plus dynamique et entraĂ®nante. Enfin, la plus grande concurrente de la Flip 7 est clairement la Flip 6, dĂ©sormais proposĂ©e Ă 99 euros.