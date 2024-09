Test de la Ultimate Ears Boom 4 : la belle endormie

L’enceinte Ultimate Ears Boom 4 // Source : Tristan Jacquel

Ultimate Ears continue de renouveler sa gamme d’enceintes Bluetooth nomades, contraint de respecter la législation qui oblige à ne commercialiser désormais que des appareils électroniques rechargeables équipés de ports USB-C. À priori, peu de choses ont changé entre l’UE Boom 3 et la Boom 4. Même si le poids légèrement haussier de la seconde (620 g contre 608 g) plaide quelques évolutions internes, qu’en est-il vraiment ? L’UE Boom 4 semblant reprendre la caisse de sa devancière au millimètre près. Le son a-t-il évolué ? L’autonomie est-elle meilleure ? La Boom 4 peut-elle rivaliser avec les références du marché ? On vous dit tout.

Ultimate Ears Boom 4 Spécifications techniques

Ce test a été réalisé avec une enceinte prêtée par le fabricant.

Ultimate Ears Boom 4 Même silhouette, nouvelle garde-robe

L’un des atouts des enceintes Ultimate Ears a toujours été leur design simple et élégant, combiné à des choix de couleurs agréables. La Boom 4 est ainsi déclinée en quatre coloris, aux noms évocateurs : noir actif, bleu cobalt, rouge framboise et lilas enchanteur. La marque a ainsi veillé à proposer des teintes attractives, tout du moins est-ce le cas de notre exemplaire de test « lilas enchanteur », vraiment agréable visuellement. À la teinte principale appliquée sur la robe en nylon, s’ajoute un dégradé plus clair sur la base et le sommet, ainsi que des touches de vert pomme sur les boutons de volume en façade et l’attache à l’arrière.

L’Ultimate Ears Boom 4 est certifiée IP67 // Source : Tristan Jacquel

Il y a en revanche moins de fantaisie — en tout cas aucune audace esthétique — dans les formes de l’UE Boom 4, simple cylindre de 7 cm de diamètre pour 18 cm de hauteur. L’enceinte est ainsi conçue qu’elle ne peut être positionnée que verticalement, faute de rouler si on la couche et de diffuser le son n’importe comment (on y reviendra). On peut toutefois suspendre l’enceinte grâce à sa petite boucle en nylon, laquelle est malheureusement trop petite pour qu’on y glisse un doigt afin de la transporter plus facilement. Celle de la Wonderboom 4, élastique et plus grande, aurait été plus pratique.

La Boom 4 semble très résistante aux chocs // Source : Tristan Jacquel

La face avant accueille les traditionnels énormes boutons de volume, qui ne sont toutefois cliquables qu’en leur centre. La face supérieure accueille les boutons de contrôle : mise sous tension, lecture/pause/playlist et appairage avec une seconde enceinte UE.

Le port USB-C est logé à l’arrière, tout en bas, derrière une trappe étanche. L’UE Boom 4 est certifiée IP67 et résiste donc à l’immersion. Ceci la qualifie pour être utilisée à la plage, au bord d’une piscine ou encore sous la douche. La Boom 4 n’a pas été conçue pour flotter et quand bien même, ses transducteurs se trouveraient inévitablement immergés et quasiment inaudibles.

Les boutons de volume ne sont « cliquables » qu’au centre // Source : Tristan Jacquel

Autre aspect, la Boom 4 semble solide et ne pas craindre les chocs.

Boom 4 : ce qui se cache à l’intérieur

L’Ultimate Ears Boom 4 est une enceinte stéréo, avec deux transducteurs actifs de 5 cm de diamètre, couplés à des radiateurs passifs de 5×10 cm (qui renforcent les basses fréquences). Un système de charge désormais très répandu dans les enceintes nomades. Les transducteurs actifs sont installés sur les flancs de l’enceinte, en hauteur, de façon à diffuser le son à 360° selon Ultimate Ears.

En pratique, le son est diffusé latéralement, soit à 90°. Nous reviendrons sur ce point au moment d’évoquer les performances acoustiques de l’enceinte.

Ultimate Ears Boom 4 La Boom 4 au quotidien : simplicité, polyvalence et quelques surprises

La Boom 4 est très simple à utiliser et son bouton de contrôle principal peut être programmé avec une app. Par défaut, il permet de mettre la lecture en pause ou de changer de piste. Avec l’app UE Boom, à une pression longue, on peut attribuer la lecture d’une playlist depuis Apple Music ou Amazon Music sous iOS. Avec un smartphone Android, deux services supplémentaires sont disponibles : Spotify et Deezer.

On trouve aussi un égaliseur à 5 bandes, assorti de quelques modes prédéfinis, ainsi que la possibilité d’associer plusieurs enceintes UE ensemble pour qu’elles jouent la même musique. Surprise, le mode « mégaphone » permet de diffuser, via l’enceinte, la voix de l’utilisateur captée par son smartphone. Rappelons que l’enceinte elle-même n’a pas de microphone.

Connexion longue distance

L’enceinte UE Boom 4 est équipée d’un contrôleur Bluetooth de classe 1, dont la portée est de 45 mètres. C’est donc plus que la plupart des enceintes concurrentes, mais attention, il faudra pour l’exploiter utiliser une source Bluetooth compatible. Or, la quasi-totalité des smartphones disposent de puces Bluetooth de classe 2, limitées à la transmission jusqu’à 10 mètres. Sauf à utiliser un ordinateur avec un dongle Bluetooth de classe 1, cette portée radio supplémentaire ne peut être exploitée. Pour autant, la liaison radio est stable et ne craque pas, même au travers d’une cloison mince ou d’un plancher lorsqu’on se promène smartphone en poche chez soi.

La Boom 4 ne craint ni sable, ni eau // Source : Tristan Jacquel

Si vous envisagez de jouer avec l’UE Boom 4, sachez qu’il y a un peu de latence et que le son arrive après l’image. La synchronisation est en revanche parfaite lorsqu’on lit une vidéo.

Côté technologie de compression audio, Ultimate Ears s’est limité au codec universel SBC. On ne peut pas lui reprocher, tant les différences de qualité sont minimes, sinon imperceptibles avec de si petites enceintes.

Ultimate Ears Boom 4 La Boom 4 fait-elle vraiment boum ?

Disons-le tout de suite, les performances acoustiques de l’UE Boom 4 sont décevantes ; non que l’enceinte soit foncièrement désagréable à écouter, mais il y avait certainement mieux à faire avec un tel gabarit. Gros bémol, le grave manque cruellement de palette et de profondeur, au point que la minuscule Wonderboom 4 (dont vous pouvez lire notre test complet) s’en sort presque mieux. Il semble que les transducteurs actifs de 5 cm, manifestement combinés à une amplification anémique, aient toutes les peines du monde à entraîner les passifs. Résultat, le grave a peu de saveur et quasiment aucune profondeur.

Le panneau de contrôle de l’UE Boom 4 // Source : Tristan Jacquel

Les registres médium et aigu sont un peu mieux lotis, mais à condition d’écouter l’enceinte de côté, puisqu’aucun transducteur n’est installé dans la face avant. Et même dans ce cas, la résolution est limitée, très en deçà d’enceintes concurrentes (Beats Pill, JBL Flip 6, Sonos Roam 2). Dommage qu’UE n’ait pas installé de tweeter, cela aurait certainement aidé à apporter un peu de finesse.

La courbe de réponse de l’UE Boom 4, en bleu à volume modéré, en rose à pleine puissance // Source : Tristan Jacquel

Voici les mesures de l’UE Boom 4 de face, à volume modéré (courbe bleue) et à pleine puissance (courbe rose). Ces courbes ne trahissent aucun défaut majeur, le grave étant un peu en avant des fréquences moyennes et hautes, ce qui est toujours bien pour avoir une sensation d’équilibre. Seulement, le cruel manque d’énergie des transducteurs et leur orientation latérale nuisent énormément au plaisir d’écoute. En somme, la balance tonale est bonne — ce que montre la courbe — mais le comportement dynamique est faiblard. On observe que la Boom 4 peut produire jusqu’à 90 dB de volume sonore, mais seulement sur la plage de fréquences des voix (300-400 Hz). En outre, à pleine puissance, cette enceinte délivre un son très décharné.

Comportement dynamique et scène sonore de la Boom 4

Difficile avec un mauvais comportement dynamique d’obtenir une belle scène sonore. De fait, les plans sonores sont imbriqués et tout ce qu’on écoute est uniformisé. Coldplay, Manu Chao, Justice, Sinatra… tout sonne pareil. La scène est en outre étriquée et certainement pas à 360°, puisque les transducteurs sont orientés latéralement.

Ultimate Ears Boom 4 La Boom 4 face au chrono

UE annonce 15 heures d’autonomie pour la Boom 4 et le compte y est… largement. À 50 % du volume de mon iPhone, avec une égalisation à la hausse des basses fréquences, l’UE Boom 4 a tenu 18 heures.

Avec 620 g, la Boom 4 se transporte sans mal // Source : Tristan Jacquel

Il faut compter environ 3 heures pour recharger l’enceinte, avec un chargeur de 7,5 W ou plus.

L’Ultimate Ears Boom 4 est disponible en coloris noir actif, bleu cobalt, rouge framboise et lilas enchanteur (violet) au prix de 149 euros. À ce prix, elle entre en concurrence avec les excellentes Beats Pill (2024) et JBL Flip 6. Un monde les sépare.