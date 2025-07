Intel futur champion des performances GPU sur consoles portables ? Panther Lake s’annonce très prometteur

Intel compte beaucoup sur sa prochaine génération de puces mobiles Panther Lake pour redresser la barre, et de nouvelles informations nous mettent sur la piste de SoCs effectivement prometteurs. En tout cas sur le plan graphique. On apprend que Panther Lake disposerait d’une partie GPU beaucoup plus musclée que Lunar Lake l’année dernière.

Une puce Panther Lake (au centre) aperçue lors d’un entretien avec Intel en marge du Computex 2025 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Avec Lunar Lake en 2024, Intel avait réussi à attirer l’attention d’à peu près tout le monde en nous proposant des processeurs mobiles entièrement repensés, abandonnant notamment l’hyper-threading au profit d’une partie graphique particulièrement compétitive, et d’une efficacité énergétique de pointe. Cette année, la firme sait qu’elle doit aller plus loin avec Panther Lake… il en va non pas de sa survie, mais de sa prospérité et de sa réputation à moyen terme.

C’est dans ce contexte, celui d’un Intel bousculé de toute part, en proie aux doutes, y compris sur l’attractivité de ses propres procédés de fabrication, que cette nouvelle génération de processeurs mobile continue de nous envoyer des signaux très positifs — pour l’instant par des canaux essentiellement non officiels, ceux des leakers.

Une excellente nouvelle en perspective pour les consoles portables, mais aussi pour les PC ultraportables…

La fuite d’un manifeste d’expédition pour des puces Panther Lake, visiblement destinées au département R&D d’Intel, nous renseigne en effet sur la quantité supposée de cœurs graphiques incorporée à certaines de ces puces.

Vous pouvez en l’occurrence jeter un œil sur le document ci-dessous, partagé par un compte X au nom évocateur @x86deadandback. On y voit l’acronyme « PTL » renvoyant justement à Panther Lake, suivi de la mention « For R&D Purpose »… mais aussi et surtout un indice intéressant relatif à l’iGPU de ces nouveaux SoC : « 12XE », renvoyant selon toute vraisemblance au nombre de cœurs graphiques Xe embarqués.

Panther Lake 12Xe ES2 Q7A5 (Q7AP =ES1) pic.twitter.com/JEvwa3qIAX — X86 is dead&back (@x86deadandback) July 26, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Si l’on s’en tient à ce maigre indice, les puces Panther Lake les mieux pourvues miseraient donc sur 12 cœurs Xe-3… en lieu et place des 8 cœurs graphiques Xe-2 intégrés à l’iGPU des meilleures références Lunar Lake actuelles, comme les Core Ultra 7 256V et Core Ultra 9 288V pour ne citer qu’eux.

Cela représenterait une augmentation de 50% des cœurs GPU pour Panther Lake, qui nous offrirait ainsi des performances nettement renforcées en jeu et en utilisation créative.

Une progression d’autant plus intéressante que chacun de ces cœurs supplémentaires serait basé sur la nouvelle architecture graphique d’Intel : « Celestial », et que l’iGPU des puces Panther Lake prendrait en charge l’upscaling par Machine Learning. Une technologie qu’aucune puce AMD Ryzen ne sait pour l’instant exploiter, souligne PC Gamer.

Si ces informations se confirment, on assisterait donc à l’émergence d’une lignée de SoC particulièrement intéressante pour les consoles de jeu portables, car potentiellement plus efficaces en jeu que les solutions actuelles d’AMD.

Bien entendu, ces spécifications intéresseraient aussi les utilisateurs de PC ultraportables, qui trouveraient alors des processeurs encore plus polyvalents et tout aussi efficaces sur le plan énergétique (sinon plus) que les actuelles puces Lunar Lake.

Croisons les doigts pour Intel, qui aurait grand besoin de nous annoncer de bonnes nouvelles en cette période morose.