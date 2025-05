On a vu Intel Panther Lake en action au Computex : le processeur gravé en 18A qui doit sauver Intel

Intel joue gros avec Panther Lake, sa première puce gravée en 18A que j’ai pu voir fonctionner au Computex 2025. Après des années de galère face à TSMC, cette technologie révolutionnaire pourrait rebattre les cartes du marché des semiconducteurs.

Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Dans un des hôtels près du Computex de Taipei, Intel organisait des démonstrations à huis clos de sa prochaine génération de processeurs : Panther Lake.

Pas dans des conditions de test classiques, mais sur des cartes de développement fonctionnelles, avec de vrais logiciels qui tournent.

Après des années difficiles et un changement de direction au sommet, Intel mise tout sur cette puce pour reconquérir le marché.

Panther Lake : bien plus qu’une simple évolution

Panther Lake, qui portera le nom commercial Core Ultra 300 lors de son lancement en 2026, est un enjeu énorme pour Intel. Contrairement aux récents Arrow Lake et Lunar Lake qui dépendent largement des fonderies de TSMC, Panther Lake marque le retour d’Intel à ses propres usines avec le processus de fabrication 18A censé être révolutionnaire.

Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Devancez vos concurrents avec les technologies NVIDIA® et OLED Emparez-vous de la victoire grâce à ce portable de gaming aussi puissant qu’un ordinateur fixe. Écran OLED PureSight, processeur Intel Core Ultra et carte graphique RTX 5070 : le Legion Pro 5i est conçu pour vous aider à atteindre toute la grandeur de l’Esport.

Cette puce mobile (pas de version desktop prévue) marie le meilleur des deux mondes récents d’Intel : l’efficacité énergétique des Lunar Lake et les performances des Arrow Lake-H.

Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Lors des démos, j’ai pu voir tourner des LLM (grands modèles de langage) et du traitement vidéo temps réel avec Da Vinci Resolve, incluant de la recoloration d’objets en mouvement assistée par IA. Pas de chiffres de performances communiqués, mais les systèmes répondaient de manière fluide.

Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

C’est essentiel que ça fonctionne car après les déboires du node 10nm qui ont fait perdre des années à Intel face à TSMC, la crédibilité technique est en jeu.

Intel 18A : la technologie qui change tout

Comprendre l’importance de Panther Lake nécessite de saisir l’enjeu du processus 18A qui le sous-tend. Cette technologie de gravure représente bien plus qu’une simple réduction de la taille des transistors. Elle introduit deux innovations majeures qui pourraient remettre Intel dans la course face à TSMC.

Pour aller plus loin

Pourquoi vous allez entendre parler d’Intel 18A : 25 % plus rapide, 38 % moins gourmand

D’abord, les transistors GAAFET (Gate-All-Around Field-Effect Transistor), commercialisés sous le nom RibbonFET par Intel. C’est le premier changement fondamental de structure des transistors depuis l’introduction des FinFET en 2011. Ces nouveaux transistors encapsulent complètement le canal de conduction, réduisant les fuites de courant et permettant une meilleure densité.

Pour aller plus loin

Intel en crise : pourquoi ce processeur peut tout changer

Ensuite, l’alimentation par l’arrière (PowerVia) qui sépare physiquement les circuits d’alimentation de la logique de calcul. Résultat : plus de place pour les transistors utiles et une consommation optimisée. Sur le papier, ces innovations sont prometteuses. Dans la réalité, elles pourraient enfin permettre à Intel de rivaliser à nouveau avec les meilleures gravures de TSMC.

Au-delà des aspects techniques, Panther Lake et Intel 18A arrivent à un moment géopolitique tendu. La concentration de la production de puces avancées chez TSMC à Taïwan inquiète de plus en plus les gouvernements et entreprises occidentales. Une éventuelle invasion chinoise paralyserait l’industrie tech mondiale.

Cette diversification géographique explique en partie l’intérêt renouvelé pour Intel de la part d’acteurs comme Qualcomm, que nous avons aussi croisé lors de l’événement. Avoir une alternative crédible à TSMC devient stratégique, même si elle coûte plus cher initialement.

Un pari à 50 milliards qui doit réussir

Comme vous l’avez sans doute compris, Panther Lake cristallise tous les espoirs d’Intel après des années de galère. L’ancien CEO Pat Gelsinger avait admis avoir « parié le futur de l’entreprise sur Intel 18A« . Avec 821 millions de pertes au premier trimestre 2025 et un plan de licenciements massif en cours, la pression est maximale.

Le nouveau CEO Lip-bu Tan, ancien patron de Cadence, comprend mieux que quiconque l’écosystème des puces. Son message est clair : Intel ne peut plus tout contrôler seul et doit apprendre à collaborer.

Pour aller plus loin

Intel a enfin son nouveau CEO : qui est Lip-Bu Tan ?