Pour se sauver, Intel commence à revendre des morceaux de l’entreprise

Quand Intel brade sa pépite Altera pour moitié prix, c’est que la crise est sérieuse. Le géant des puces vend 51 % de sa filiale à Silver Lake. Objectif : sauver les meubles… et faire oublier un fiasco financier.

Intel cède 51 % d’Altera, sa filiale spécialisée dans les FPGA (Field-Programmable Gate Array), au fonds Silver Lake pour 4,46 milliards de dollars. Une opération qui valorise Altera à 8,75 milliards, bien loin des 16,7 milliards dépensés en 2015 pour son rachat. Pour Intel, c’est un moyen de réduire ses dettes et de se recentrer sur les processeurs et les usines de puces.

Silver Lake, connu pour ses paris audacieux (Twitter, Airbnb), mise sur les FPGA, ces puces reconfigurables cruciales pour les data centers et la robotique. Le fonds veut faire d’Altera le leader du secteur, en exploitant son expertise historique (défense, aérospatial) et en visant l’IA générative. Intel garde 49 % des parts, histoire de profiter d’un éventuel rebond. Mais Altera navigue en eaux troubles : 1,54 milliard de chiffre d’affaires en 2024… pour 615 millions de pertes. Seul point positif : un bénéfice de 35 millions en comptabilité « créative » (hors coûts R&D et amortissements). Un bilan qui explique la cession à perte.

Intel a un plan pour sauver Altera

Pour redresser la barre, Intel a choisi Raghib Hussain. Cet ex-patron de Marvell, pionnier des réseaux et de la sécurité, doit booster l’innovation tout en serrant les coûts. Son défi ? Concurrencer Xilinx (racheté par AMD), leader du marché.

Côté Intel, cette vente marque un recentrage forcé. Le groupe, englué dans une guerre contre TSMC et Nvidia, doit financer ses usines et réduire sa dette de 25 milliards. Lip-Bu Tan, le PDG, promet de « simplifier » l’entreprise. Traduction : d’autres cessions pourraient suivre (Optane, Mobileye…).

La transaction, prévue fin 2025, reste soumise à l’accord des régulateurs. Si Silver Lake relève le défi, Altera pourrait devenir un acteur clé de l’IA matérielle. Sinon, Intel aura au moins limité la casse… pour l’instant.