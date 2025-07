Voici un TV LG OLED de 55 pouces pas cher pour votre salon, avec en prime  une barre de son 5.1 Dolby Atmos offerte

Il est possible de s’offrir un TV OLED de qualité ainsi qu’une barre de son bien immersive sans dépenser plus de 1 000 euros. La preuve avec ce pack LG contenant un TV OLED55B4 et une barre de son S60TR, affiché à 898 euros au lieu de 1 548 euros sur le site officiel.

Le TV LG OLED55B4. // Source : LG

Généralement, acheter simultanément un TV OLED et une barre de son compatible Dolby Atmos est synonyme de grosse, très grosse dépense. Heureusement, de belles promotions apparaissent de temps en temps, comme chez LG, qui propose actuellement un pack avec un TV 4K OLED55B4 et une barre de son 5.1 S60TR, le tout affiché à moins de 900 euros.

Ce qu’on peut trouver dans ce pack LG

Un TV OLEd 4K de 55 pouces + 100 Hz…

… avec des ports HDMI 2.1

Et une barre de son 5.1 accompagnée d’enceintes arrières

Auparavant proposé à 1 548 euros, le pack TV LG OLED55B4 + barre de son LG S60TR est aujourd’hui disponible en promotion à 898 euros sur le site de LG.

Un TV OLED toujours aussi réjouissant

Commençons par le TV LG OLED55B4, un modèle élégant aux bordures quasi inexistantes qui encadrent une belle dalle 4K OLED de 55 pouces. À vous les fameux contrastes infinis et les noirs profonds, donc. Pour couronner le tout, l’écran est rafraîchi nativement à 100 Hz et vous fait donc profiter d’une excellente fluidité dans les scènes rapides. Le TV embarque par ailleurs le chipset Alpha8 AI 4K, qui offre une bonne réactivité dans les ajustements des images.

Le téléviseur supporte par ailleurs les formats HDR Dolby Vision, HDR10 et HLG et peut donc afficher des images encore plus lumineuses et contrastées, y compris dans les zones sombres, grâce à une extension de la plage dynamique. Fort de toutes ces caractéristiques, le LG OLED55B4 est une référence taillée pour le cinéma, mais pas que.

Il ravira aussi les gamers avec ses quatre ports HDMI 2.1, qui autorisent non seulement l’affichage en 4K@120fps, mais qui supportent aussi toutes les technologies d’optimisation pour les jeux vidéo, comme le VRR et l’ALLM. Adieu déchirures d’écran et saccades, bonjour le gameplay fluide et réactif. Pour couronner le tout, le TV est aussi compatible avec les technologies Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium. Enfin, le TV tourne sous webOS et grâce au programme webOS Re:New, vous avez droit à quatre versions de mise à jour de l’interface pendant 5 ans.

Une barre de son pour pimper les soirées ciné

Autre pièce maîtresse du pack : la barre de son LG S60TR, qui s’accompagne d’un caisson de basses pour offrir un son plus réaliste et immersif grâce à des graves bien percutants. L’appareil renferme au total neuf haut-parleurs et est configuré en 5.1. Vous l’aurez compris, la LG S60TR est dépourvue de haut-parleurs verticaux dirigés vers le plafond, mais grâce à la compatibilité Dolby Atmos, vous profitez d’un son 3D enveloppant, qui semble provenir de toutes les directions. Amateurs de films d’action, vous serez servis.

La barre de son est aussi fournie avec deux enceintes arrières sans-fil, pour encore plus d’immersion. La puissance totale de l’installation s’élève à 440 W RMS, suffisante pour bien sonoriser un salon de taille moyenne, par exemple. Le mode Bass Blast est aussi de la partie pour délivrer des basses encore plus riches. LG a aussi misé sur l’AI Sound Pro, qui permet au son de s’adapter à chaque type de contenu visionné.

