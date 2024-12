LG S95TR : -200 € pour cette barre de son 9.1.5 Dolby Atmos taillée pour le home-cinéma

Vous avez un beau téléviseur, mais vous trouvez que l’audio manque de pep’s ? Il vous manque peut-être une barre de son comme cette LG S95TR avec 17 haut-parleurs et une puissance de 810W RMS, qui se trouve être en promo à -200 euros.

Vivre un film à la maison comme si on était au cinéma est une vraie expérience, à condition d’avoir le matériel nécessaire. Aussi bien pour l’image que pour le son. C’est sur ce dernier point que nous pouvons vous aider en ce moment, en vous proposant la LG S95TR, une barre de son qui vient succéder à la S95QR. Au programme : un son d’une puissance de 810W RMS au maximum, 17 haut-parleurs, un son Dolby Atmos, une compatibilité DTS:X et une belle petite remise à retrouver chez Boulanger.

Les points forts de la LG S95TR

Elle est compatible AirPlay, Chromecast, Spotify et Tidal Connect

Vous disposez de deux entrées HDMI

Un super travail sur les dialogues

Habituellement, cette barre de son LG S95TR est affichée à 1 199 euros. Mais vous pouvez la retrouver en ce moment chez Boulanger pour 999 euros.

La LG S95TR vous envoie du son haut de gamme dans les oreilles

La barre de son LG S95TR est impressionnante à plus d’un titre. Physiquement, déjà, elle s’étale sur 125 × 6,3 × 13,5 cm pour 5,7 kg, accompagnée de son caisson de basse sans-fil de 20,17 × 40,7 × 40,3 cm pour 10 kg. Il faut donc prévoir un peu de place, aussi bien sous le TV qu’à côté, pour pouvoir en profiter convenablement. Sachez que cette barre de son, d’une puissance de 810W RMS, est faite pour sonoriser une pièce de 40 m² et plus.

En plus de la barre et du caisson, vous profitez de deux enceintes arrière qui viennent renforcer l’effet Atmos. D’ailleurs, c’était souligné dans notre test, la barre de son fait un excellent travail sur le traitement horizontal, un tout petit peu moins sur le vertical. Mais sur du haut de gamme, cela reste excellent.

Une vraie barre de son conçue pour le cinéma

Avec la S95TR, LG a mis l’accent sur le cinéma et notamment les dialogues. Avec la technologie AI Sound Pro et la prise en charge VRR/ALLM, LG offre l’un des meilleurs traitements audio du moment. D’ailleurs, vous pouvez brancher votre barre de son via deux ports HDMI, dont un compatible eARC/ARC. Sachez qu’il y a aussi une sortie optique numérique pour couvrir tous vos besoins. Il y a aussi un port USB-A si vous voulez écouter des fichiers audio. C’est juste dommage qu’il ne soit pas assez puissant pour alimenter un Chromecast TV ou un Fire TV.

En plus de ça, la barre de son est compatible avec un grand nombre de services audio énumérés un peu plus haut. Ce qui fait d’elle un appareil vraiment polyvalent, même si l’accent est plus porté sur le cinéma que sur la musique, la faute à un travail vertical un peu plus paresseux, même s’il reste efficace. D’ailleurs, il ne faut pas oublier l’app compagnon qui va avec, permettant de la configurer, qui fait un travail remarquable et dispose d’une bonne ergonomie.

999 €, même en promo, c’est un investissement. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la LG S95TR avant de vous décider à l’acheter, vous pouvez lire notre test complet qui contient toutes les réponses à vos questions.

Et si jamais vous cherchez une barre de son différente de celle-ci, vous pouvez consulter notre guide d’achat et découvrir de nombreux modèles passés entre les mains de nos experts.

