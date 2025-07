Tesla revient en force en France, mais la R5 électrique ne se laisse pas faire

On pensait Tesla en grandes difficultés en France, mais le mois de juin prouve que l’entreprise d’Elon Musk continue de cartonner dans l’Hexagone. Mais la R5 électrique de Renault n’a pas dit son dernier mot, comme le prouvent ces chiffres du mois de juin 2025.

Renault 5 E-Tech // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Tesla passe un mauvais moment en Europe et dans le monde entier, on ne va pas se mentir. Mais l’arrivée du Tesla Model Y Propulsion avec la petite batterie (le moins cher, donc) a relancé la machine en France.

Tesla réduit la chute (libre)

En effet, les chiffres d’immatriculation du mois de juin 2025 viennent d’être publiés par NGC-DATA. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Tesla a fait une vraie remondata, en ayant vendu 3 235 Model Y sur le mois, mais seulement 406 Model 3. Sur les six premiers mois de l’année, ça nous donne respectivement 8 886 et 2 962 unités. En baisse de 22 et 62 %. La claque est donc bien réelle, et on peut se demander à quoi ressembleront les prochains mois.

D’ailleurs, une récente rumeur de Bloomberg annonce qu’Elon Musk aurait repris la tête des ventes en Europe et aux USA, suite au départ de son lieutenant, Omead Afshar. Preuve que la situation est compliquée pour l’entreprise américaine.

Renault frappe fort

La bonne nouvelle nous vient de France, et plus particulièrement de Renault. L’entreprise au losange a vendu 2 829 Renault 5 E-Tech sur le mois de juin, pour un total de 15 752 depuis janvier. Elle fait mieux que Tesla et que n’importe quel autre constructeur.

Le Scénic E-Tech frappe fort aussi, avec respectivement 1 100 et 7 995 immatriculations, ce qui le place à la troisième place du podium.

Skoda fait une belle prouesse avec 943 Skoda Elroq vendus sur la période, et 2 686 depuis le début de l’année. Il est suivi de près par l’indéboulonnable Dacia Spring, à respectivement 925 et 3 925 ventes.

On continue ensuite avec la BMW iX1 (914 et 3 387 immatriculations), la Peugeot e-208 (883 et 5788 ventes, contre 1 417 et 17 341 en 2024 grâce au leasing social), l’Audi Q6 e-tron (788 et 2 669 ventes), la Volkswagen ID.3 (737 et 4 199 immatriculations) et enfin la Renault Mégane E-Tech (727 et 4 123 ventes).

Plus globalement, les modèles électriques sont en baisse globale de 3 %. La part de marché atteint 17 %, contre 16 % à la même période l’an dernier. Le marché stagne clairement.

Ventes de voitures électriques en juin 2025 en France

Voiture Ventes Tesla Model Y 3 235 Renault 5 E-Tech 2 829 Renault Scenic E-Tech 1 100 Skoda Elroq 943 Dacia Spring 925 BMW iX1 914 Peugeot e-208 883 Audi Q6 e-tron 788 Volkswagen ID.3 737 Renault Mégane E-Tech 727

Ventes de voitures électriques de janvier à juin 2025 en France

Voiture Ventes Renault 5 E-Tech 15 752 Citroën ë-C3 9 473 Tesla Model Y 8 886 Renault Scenic E-Tech 7 995 Peugeot e-208 5 788 Volkswagen ID.3 4 199 Renault Mégane E-Tech 4 123 Peugeot e-3008 4 063 Dacia Spring 3 925 BMW iX1 3 387