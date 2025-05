Pourquoi Tesla augmente le prix de ses voitures en France : une raison évidente, mais une étrange manière de faire

Tesla vient d’augmenter les prix de ses voitures électriques en France de 330 euros. Une hausse de prix qui n’en est pas vraiment une. On vous explique pourquoi.

Tesla Model Y 2025

Pas de nouvelle version, pas de mise à jour technique, pas non plus d’augmentation tarifaire déguisée pour gonfler les marges : si les prix des Tesla Model 3, Model Y, Model S et Model X ont augmenté de 330 euros depuis le 1er mai en France, c’est simplement parce qu’ils incluent désormais le coût de la carte grise. Un ajustement surtout comptable.

Pour aller plus loin

La fin de la carte grise gratuite pour les voitures électriques : ce qui change en 2025

Depuis le début du mois, la plupart des régions françaises ont mis fin à l’exonération de la carte grise pour les véhicules électriques, qui permettait jusqu’alors de réduire notablement le coût d’immatriculation. Résultat : le client devait s’acquitter de ce montant séparément, en sus du prix d’achat. Tesla a donc décidé de lisser cette dépense en l’intégrant directement au prix affiché sur son configurateur.

Un changement discret, mais bien réel

Concrètement, la Model 3 Propulsion est désormais proposée à partir de 40 320 euros contre 39 990 euros auparavant, tandis que la Model Y Propulsion débute à 45 290 euros, contre 44 990 euros précédemment. Une hausse strictement identique de 330 euros, quel que soit le modèle concerné, et qui ne traduit aucun changement technique ou d’équipement.

Bonne nouvelle : la Tesla Model Y Grande Autonomie conserve l’accès au bonus écologique malgré son prix qui dépasse le plafond. Puisque les 330 euros (329,7 euros pour être exact) de la carte grise sont à retirer pour avoir le “vrai” prix de la voiture. Un peu étrange comme maniètre de faire.

Tesla pense sûrement qu’il vaut mieux afficher un tarif tout compris que risquer un effet de surprise au moment de l’immatriculation.

Mais c’est un peu problématique toutefois, puisque le montant peut varier d’une région à l’autre. Ce qui explique notamment pourquoi la concurrence n’affiche pas le prix de la carte grise sur le configurateur, mais sur le bon de commande.