Cette prise connectée, idéale pour se lancer dans la domotique, est vendue à moitié prix sur Amazon

Parmi les appareils intelligents disponibles sur le marché, on trouve les prises électriques connectées : elles permettent de brancher divers équipements et de les activer à distance selon vos besoins. Elles ont l’avantage d’être faciles à installer et à prendre en main. La Tapo P110 fait partie de ces prises connectées que nous recommandons sans souci, encore plus quand elle est affichée à moins de 9 euros comme actuellement.

Initialement proposée à 16,90 euros, la prise connectée Tapo P110 est actuellement en promotion à 8,90 euros sur Amazon.

Une installation facile

Discrète et compacte, la Tapo P110 est une prise connectée qui s’installe très facilement. D’abord, elle ne requiert aucun hub pour fonctionner. Elle a simplement besoin d’une connexion Wi-Fi pour se mettre en marche. Avant de commencer à l’utiliser, vous devrez vous rendre sur l’application mobile Tapo, qui comporte d’ailleurs un guide d’installation tout simple. La prise peut être connectée au réseau Wi-Fi (2,4 GHz) via l’application. Vous pourrez ainsi piloter l’appareil branché dessus depuis votre smartphone. Simple comme bonjour.

Et si votre routeur se déconnecte d’Internet d’un seul coup, vous pourrez toujours contrôler la Tapo P110 avec votre smartphone si ce dernier ainsi que la prise sont sur le même réseau Wi-Fi. Notez par ailleurs que la prise est compatible avec Google Assistant, Alexa et Siri. Vous pourrez donc utiliser une enceinte connectée équipée de l’un de ces assistants pour contrôler vocalement la prise.

De nombreuses fonctionnalités rassurantes

La Tapo P110 est une prise connectée qui permet de rendre intelligents des objets qui ne le sont pas nativement. Ils pourront ainsi être contrôlés à distance, depuis un smartphone par exemple, grâce au Wi-Fi. La prise propose également un grand nombre de fonctionnalités qui permettent de contrôler efficacement sa consommation d’énergie. Elle peut tout d’abord programmer des périodes d’activités pour que vos appareils s’éteignent, par exemple, pendant les heures pleines pour payer moins cher.

Il est aussi possible de programmer les appareils afin qu’ils s’éteignent lorsqu’ils sont en mode veille, pour ne pas consommer inutilement. Des minuteries peuvent aussi être mises en place. Un mode « Absence » est par ailleurs disponible pour simuler une présence chez vous en allumant une lampe, par exemple, lorsque vous n’êtes pas à votre domicile. Pratique pour dissuader des visiteurs indésirables.

Enfin, et c’est là l’un des principaux atouts de l’application qui accompagne la Tapo P110, il est possible de surveiller en temps réel sa consommation d’énergie. Ce suivi de la consommation nous permet de faire quelques ajustements si nécessaire, et on peut même estimer le coût de nos dépenses d’électricité. Bref, une bonne manière de faire baisser sa facture.

