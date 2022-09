Prise connectée : quel est le meilleur modèle en 2022 ?

Les prises connectées s'installent chez vous afin de vous faciliter la vie et le quotidien. Mais quel modèle choisir ? Découvrez notre sélection des meilleures prises connectées.

Les maisons rassemblent de plus en plus d’objets connectés afin de faciliter votre quotidien. Parmi ces appareils intelligents, vous trouverez aussi des prises permettant d’y brancher des produits électriques et les activer selon vos besoins. Elles ont l’avantage d’être faciles à installer et à prendre en main.

Leur mise en place ne nécessite que quelques instants. Une fois la prise branchée sur secteur, il vous faudra, à l’aide de l’application mobile associée, configurer l’usage voulu. Les connexions requises passent soit par le Wi-Fi, soit via Bluetooth, soit à travers la plateforme Zigbee. L’autre force de ces appareils est la capacité à être pilotés avec l’aide d’assistants vocaux depuis une enceinte connectée.

Grâce à cela, il est tout à fait possible de gérer la mise en place au quotidien de vos appareils branchés. En fonction de vos habitudes et de vos programmes, il est possible d’activer ou non certains éléments de votre maison, vous faisant économiser de l’énergie. Vous pourrez aussi rendre quelques appareils intelligents. Le luminaire, s’il n’est pas connecté de base, peut ainsi le devenir, même en l’absence d’ampoules plus onéreuses.

TP-Link Tapo P110 : notre recommandation

Le constructeur chinois Tapo est un habitué des produits connectés avec un catalogue complet. La Tapo P110 est une prise connectée idéale pour la maison, avec des fonctionnalités enrichissant son usage au quotidien. Sachez que le produit dispose du Wi-Fi 2,4 GHz et aussi du Bluetooth 4.2. Elle délivre une puissance de 3580 W avec une intensité de 16 Ampères.

En termes de format, la prise Tapo est plutôt compacte, vous permettant de l’installer même sur une multiprise. La P110 possède également un bouton d’alimentation sur le côté, un peu gênant si jamais votre installation est encombrée. Pour ce qui est de l’installation, il vous faut passer par l’application mobile Tapo et la connexion Bluetooth.

Le logiciel vous permet de créer différents programmes et de mettre en place des routines selon vos habitudes. Une option de minuterie arrête la prise sur une période donnée. Enfin, un mode « Absence » permet d’allumer de manière aléatoire un appareil branché dessus, parfait pour dissuader les personnes mal intentionnées pendant vos vacances. Surtout, la prise donne une indication de la consommation.

Les points forts de la Tapo P110 :

Simple à installer

Le suivi de consommation

La création de programmes

Un point faible :

Pas de micro pour les assistants vocaux

Amazon Smart Plug : la prise pour l’écosystème Alexa

Sur ses objets connectés, Amazon a développé un véritable écosystème autour de son assistant vocal Alexa. La prise Smart Plug est l’appareil idéal si votre domotique s’articule autour des objets connectés compatibles. Dans sa construction, la prise est assez imposante. Sur une multiprise, elle empiètera sur les deux éléments adjacents.

En termes de mise en place, la connexion de la Smart Plug se fait par le biais de l’application Amazon Alexa en scannant un QR Code. Une fois ceci effectué, la prise se connecte directement au Wi-Fi de votre domicile. La mise en place de « Routines » dans l’onglet dédié vous permettra de créer des automatisations selon des horaires ou bien la détection de sons.

Le fonctionnement de l’ensemble est quand même assez limité en dehors de ces programmes. Vous n’avez pas la possibilité de mettre un minuteur pour arrêter à l’avance l’alimentation de la prise. L’autre faiblesse est que la Smart Plug ne prend pas en charge Google Assistant ni Siri.

Les points forts de l’Amazon Smart Plug :

Intégrée à l’écosystème Alexa

La mise en place des routines

Simple à installer

Un point faible :

Ne supporte ni Google Assistant, ni Siri

Konyks Priska Max : la plus compacte

Si vous êtes à la recherche d’une prise simple à mettre en place, la Konyks Priska Max est sans doute la meilleure dans ce cas là. Tout d’abord, grâce à son format compact, qui lui permet de ne prendre qu’une seule prise, sans empiéter sur des emplacements alternatifs. En termes de puissance, la marque annonce une intensité de 16 A pour des appareils en 220 V.

La connectique mise en place sur cet objet est le Bluetooth ainsi que le Wi-Fi 2,4 GHz. Pour l’installation, il vous suffit de télécharger l’application Konyks, brancher la prise, puis suivre le guide complet d’installation depuis votre smartphone. Ce logiciel offre un large panel de fonctionnalités, dont la capacité de définir un planning d’habitudes sur la semaine.

Surtout, la Priska Max offre un suivi en temps réel de votre consommation électrique spécifique à la prise. Cette dernière est aussi compatible avec les différents assistants vocaux du marché : Google, Alexa et Siri.

Les points forts de la Konyks Priska Max :

La qualité de fabrication

Son format compact

Riches en fonctionnalités

Un point faible :

Un design chiche

Wemo de Belkin : la meilleure prise pour l’écosystème Apple

La gamme de prises Wemo provient de la marque Belkin connue pour proposer des produits compatibles MagSafe. En l’occurrence, la prise connectée est compatible au protocole Thread. Le format du produit est très compact, ne prenant pas de place supplémentaire sur les côtés. Elle dispose d’un design assez épuré.

La mise en route de la Wemo se fait avec l’application « Maison » sur iPhone. Si vous possédez un smartphone Android, la prise n’est pas inutilisable. Il vous faudra télécharger l’application Wemo sur le Play Store. Peu importe l’application utilisée, la prise en main du produit est simple, avec la possibilité de créer des programmes et aussi un mode absence.

Quelques regrets sont à noter tout de même. La Wemo n’est pas en mesure de relever la consommation électrique de l’appareil qui y est branché. De même, nous vous déconseillons l’investissement de cette prise si vous ne disposez pas d’un HomePod Mini ou bien une d’Apple TV 4 K. Vous ne pourrez pas utiliser pleinement les fonctionnalités.

Les points forts de la Wemo :

L’intégration HomeKit

Son format compact

Facile à utiliser

Un point faible :

Pas de mesure d’énergie

Legrand avec Netatmo : une prise connectée murale

Si vous êtes un tantinet bricoleur et que vous n’avez pas peur de toucher à votre installation électrique, cette prise connectée Legrand est la solution qu’il vous faut. L’installation Céliane Legrand en partenariat avec Netatmo est idéale si l’on souhaite commencer la mise en place d’une solution connectée au sein de votre domicile.

Avant toute manipulation, il faut couper le courant de votre maison, c’est pourquoi cette acquisition n’est pas à mettre entre toutes les mains. Si toutefois vous avez quelques notions en installation, celle-ci se fait rapidement. Ensuite, il faut lier cet ensemble à l’application mobile Home + Control. La prise est compatible au protocole Zigbee et nécessite le Wi-Fi pour fonctionner au mieux.

Une fois la mise en place effectuée, le logiciel divise l’organisation de la maison en pièces dédiées où les prises sont installées. Il est possible d’enclencher les actions en fonction de la course du soleil ainsi que de votre arrivée ou départ de la maison. Vous avez même la possibilité de contrôler en ligne votre consommation d’électricité en fonction de vos habitudes. Vous pourrez contrôler l’ensemble avec Alexa ou bien Google Assistant selon votre préférence.

Les points forts de la prise Céliane avec Netatmo :

Sa connexion fiable

L’ergonomie de l’application

Compatible Alexa et Google Home

Un point faible :

Une installation complexe

Philips Hue Smart Plug : parfait pour votre luminaire connecté

Dans le secteur de la domotique, la gamme Philips Hue est connue depuis longtemps, notamment grâce à ses ampoules connectées. Pour compléter son ensemble, le constructeur propose aussi une prise Hue qui permettra à un objet non connecté de s’intégrer à l’écosystème prévu. Dans son format, la Hue Smart Plug est une prise compacte et minimaliste dans son design. Elle n’encombre pas les éléments adjacents.

Pour la mise en place, la prise délivre 2300 W et 10 A. Celle-ci est compatible à la fois Bluetooth et Zigbee pour communiquer avec les ampoules de la marque. La connexion passe par le réseau Wi-Fi de votre domicile et l’application Hue de chez Philips. Le logiciel range la prise dans la catégorie lampe, ce qui peut vous contrarier dans la mise en place.

Surtout, le point noir de cette prise est le manque de fonctionnalités disponibles. Tout d’abord parce qu’il n’y a aucun moyen de suivre la consommation d’énergie en direct. Ensuite parce qu’il n’est pas possible de la commander à distance. Vous ne pouvez que créer des programmes à l’avance. Elle est tout de même compatible avec plusieurs assistants vocaux.

Les points forts de la Philips Hue Smart Plug :

Complet dans l’écosystème Hue

Facile à installer

La prise compacte

Un point faible :

Peu de fonctionnalités

Tout savoir avant d’acheter une prise connectée

Pourquoi acheter une prise connectée ?

Si les objets connectés de domotique sont de plus en plus populaires, tous les appareils électroménagers ne sont pas forcément reliés à un assistant connecté. En investissant dans une prise connectée, vous pourrez pallier ce manque et compléter la domotique de l’une de vos pièces. Certaines prises connectées permettent aussi de suivre votre consommation d’électricité. Une fonctionnalité importante à l’heure actuelle.

Quel appareil brancher sur une prise connectée ?

C’est assez simple : tous les appareils électroménagers qui ne sont pas connectés. Cela peut aller de la machine à laver à la cafetière. Le but est de vous créer des programmes correspondant à vos habitudes. Par exemple, votre réveil sonne à 7 heures et le temps de vous lever, la machine à café peut se lancer pour avoir une tasse bien chaude et commencer au mieux la journée.

Puis-je choisir une prise connectée Xiaomi ?

Vous l’avez sans doute remarqué, il n’y a pas de prise connectée Xiaomi dans notre sélection. Le constructeur chinois, véritable touche-à-tout de la tech, ne propose pas d’appareils compatibles avec les prises françaises. En effet, la marque ne vend pas son produit en France ni sur ses sites e-commerce partenaires. Elle ne dispose pas de broche mâle au centre. Il faut donc vous tourner vers d’autres appareils… pour le moment.

