Sony est un poids lourd sur le marché des téléviseurs, aux côtés de LG et Samsung. Alors, comment choisir la TV qu’il vous faut ? On vous explique en détail la gamme et quels sont les meilleurs modèles de TV Sony.

Après avoir dominé longtemps le marché de la TV aux côtés des autres constructeurs japonais, Sony s’est fait rattraper par les marques coréennes et se fait désormais devancer par Samsung et LG.

Sur le marché compétitif des téléviseurs, Sony a logiquement cherché à se démarquer par la qualité de ses produits plutôt que sur un placement tarifaire agressif. La marque nippone s’est ainsi placée sur le milieu et le haut de gamme. Côté interface, Sony a eu la bonne idée d’utiliser Google TV sur l’ensemble de ses modèles.

On fait le point dans ce guide sur les meilleurs modèles de téléviseurs proposés par Sony.

Comment se compose la gamme de TV Sony

Comme chez beaucoup de constructeurs, le catalogue de téléviseurs Sony est très étendu et pas forcément évident à comprendre. Il faut déjà distinguer une appellation bien précise que vous verrez sur de nombreux modèles : Bravia XR. Il s’agit non pas d’une gamme à part, mais d’une désignation des TV qui embarquent le processeur XR. Ce dernier est l’une des grandes forces de Sony.

Comme tous les autres fabricants, Sony désigne ses différents modèles par une série de chiffres et de lettres qui demeure bien obscure pour le commun des mortels. Tous portent aussi le nom Bravia, acronyme de « Best Resolution Audio Visual Integrated Architecture ». Les « XR » ou « KD » au début désignent en fait le type de processeur (donc la hauteur dans la gamme). Le chiffre qui suit indique le nombre de pouces, c’est-à-dire la taille de l’écran. Ensuite, la lettre qui suit désigne la technologie de la dalle : A pour OLED, X et R pour LED. La lettre de fin désigne l’année du modèle, 2022 étant le K et 2021 le J.

Les plans de Sony pour 2022

Sony a annoncé une nouvelle gamme de TV au CES 2022. Cette dernière est basée sur la technologie mini-LED qui a pour but de venir titiller l’OLED. Deux modèles sont attendus cette année : un modèle 4K (série X96K) et un modèle 8K (série Z9K).

Par ailleurs, Sony a planché sur le renouvellement de sa gamme de TV OLED, avec entre autres de nouvelles dalles améliorées, les OLED MASTER Series A95K et A83K. Ces modèles seront très bientôt disponibles en précommande.

Sony XR-65A90J Le top chez Sony

Les avis sont unanimes : le Bravia XR-65A90J incarne le top des téléviseurs chez Sony. Le flagship du constructeur japonais a tout pour plaire. Si son design peut surprendre de prime abord, avec l’utilisation de pieds latéraux, Sony a eu la bonne idée de proposer quelque chose de différent. Le téléviseur semble donc comme posé directement sur le meuble TV. Il est cependant possible de rehausser l’appareil pour placer une barre de son dessous — bien que des caissons de basse soient inclus dans la façade.

Le modèle est proposé en trois formats : 55, 65 et 83 pouces. Il s’agit d’un écran OLED 4K UHD. Le Bravia XR-55A90J a peu de défauts : côté qualité d’image et de son, c’est un sans faute. Le traitement de l’image par le fameux processeur XR est parfait, avec une belle fluidité, en évitant tout effet artificiel. On salue le traitement antireflet qui est sans doute l’un des meilleurs pour une dalle OLED et permet de regarder la TV en plein jour sans aucun souci. Le Dolby Vision, le Dolby Atmos et le HDR10 sont bien au rendez-vous. La 4K à 120 images par seconde est bien prise en charge. Petit plus appréciable : la télécommande est rétroéclairée.

Pour parler des (quelques) choses qui fâchent, on regrettera l’absence du Dolby Vision IQ, une technologie d’adaptabilité de la luminosité selon les conditions d’éclairage. Son autre défaut à sa sortie était l’absence du VRR : Sony a heureusement rectifié le tir il y a peu et prend enfin en charge cette fonction. Cette fonctionnalité n’est d’ailleurs arrivée sur PS5 que depuis le mois d’avril, alors les Xbox Series X et Series S en profitaient déjà depuis leur sortie.

En bref, si le budget n’est pas un souci pour vous, il s’agit sans aucun doute du meilleur téléviseur proposé par Sony. Vous pouvez en apprendre plus sur le Bravia XR-65A90J en lisant notre test détaillé.

Sony XR-65A80J L'alternative OLED

Le Sony XR-65A80J est le téléviseur OLED le plus abordable de la gamme, et la solution idéale si débourser 2 500 euros pour le modèle précédent ne vous convient pas. La technologie OLED amène comme toujours d’excellents contrastes et des noirs profonds. Comme pour presque toute sa gamme, Sony mise sur de la 4K UHD.

Comme le A90J, il dispose du système audio Acoustic Surface, qui repose sur un système de vibrations de la surface de l’écran pour produire le son. C’est donc l’écran qui devient une membrane acoustique. Les avantages sont multiples puisque cela permet d’orienter le son vers le spectateur, tout en évitant d’épaissir le cadre avec des haut-parleurs.

La dalle OLED de ce modèle est par contre moins performante que celle du flagship de Sony. Elle conserve tout de même d’excellents angles de vision, une caractéristique propre à cette technologie. Niveau ergonomie, il dispose de pieds multiposition, qui permettent de jouer sur l’écartement, selon la taille de votre meuble. L’assistant Google, parfaitement intégré à l’interface Google TV, est de la partie. Parmi les compatibilités, vous avez droit au HDR10, au Dolby Vision et au HLG.

Son prix a récemment beaucoup baissé (aux alentours de 2 000 euros), il devient donc vraiment intéressant pour qui cherche une TV de 55 pouces et la qualité Sony. Il s’agit incontestablement d’un excellent produit, cependant plus cher que ce qui se fait chez Samsung et LG. Il existe aussi en version 77 pouces, si vous avez plus de place dans votre salon.

Sony XR-85Z9J L'immense TV 8K

Avec le Bravia XR-85Z9J, Sony a vu les choses en grand. Ce modèle 85 pouces (aussi disponible en 75 pouces) dispose d’une définition 8K UHD (7680 × 4320 pixels), rien que ça.

Alors où est le hic ? Il s’agit malheureusement d’une dalle LCD, avec un rétroéclairage Full Array LED. Exit donc l’OLED avec les avantages qu’il apporte, notamment au niveau des angles de vision et de la finesse de son contraste.

L’intérêt majeur de ce téléviseur réside donc dans sa taille gargantuesque : 85 pouces correspondent à presque 2,20 mètres de diagonale. Bien sûr, tout ceci a un prix, et pas des moindres : autour de 6 500 euros. Ce prix, qui n’est pas le tarif original, autour de 10 000 euros, commence à devenir intéressant en 2022. À titre de comparaison, Samsung propose un écran de 85 pouces 8K avec sa technologie QLED, le NEO 85QN800A, au même tarif.

Ce modèle possède quatre entrées HDMI, dont trois compatibles HDMI 2.1, 4K@ 120 Hz. Sur la connectique, trois ports USB, dont un en 3.0 sont inclus, ainsi qu’un port Ethernet, une sortie audio numérique optique et une sortie casque. Le téléviseur intègre un micro : il est donc possible d’utiliser l’assistant Google sans passer par la télécommande, ce qui est bien pratique.

Comme tous les téléviseurs de la marque, ce modèle est compatible avec le HDR 10, mais pas le HDR 10+.

Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous sur notre test de ce modèle.

Sony KD-65X85J L'option abordable

Le modèle de téléviseur le plus abordable de ce guide fait l’impasse, comme on pouvait s’en douter, sur l’OLED, au profit du LCD plus classique au rétroéclairage LED. On a toujours droit, heureusement, à une définition 4K UHD, mais aussi au processeur intelligent « Cognitive Processor XR » spécifique à Sony.

Il faut obligatoirement accepter de faire l’impasse sur l’OLED pour faire baisser la facture autour des 1000 euros chez Sony (pour un modèle 65 pouces toujours). On retrouve sinon toutes les caractéristiques du haut de gamme : HMDI 2.1, Dolby Atmos, HDR 10… Le Dolby Vision, Google TV et l’Assistant Google sont aussi toujours de la partie. Sony reprend aussi l’idée du pied réglable, qui peut ici s’écarter plus ou moins, avec pour le coup seulement deux positions au choix.

C’est donc le choix de la sagesse si vous ne voulez pas vider votre compte en banque pour un téléviseur, mais souhaitez faire confiance à Sony.

TV Sony : tout comprendre

Le XR Cognitive Processor de Sony, qu’est-ce que c’est exactement ?

Le processeur XR de Sony, inauguré avec les téléviseurs de 2021, est le premier processeur doté d’une intelligence artificielle et cognitive. Il fait suite au processeur X1.

Le XR combine les performances d’une IA qui analyse l’image en permanence, pour y appliquer différents traitements (upscaling, tone mapping, etc.), à une « intelligence cognitive ». Le but est de reproduire pour l’image (et pour le son) la manière dont le cerveau humain traite les informations. Notre regard se fixe sur un point focal bien précis : autour de lui, les choses sont moins nettes. Le processeur analyse donc l’image en permanence pour faire le point sur l’élément le plus important, par exemple une voiture en mouvement, les yeux d’un personnage… Ce qui attire votre œil dans la vie sera sublimé et mis en valeur, tandis que l’arrière-plan, beaucoup moins pris en compte par l’œil humain, pourra être légèrement flouté.

Le XR traite aussi le son : en analysant l’image, le processeur est capable de déduire la provenance du son et de le restituer intelligemment. Les pistes audio sont par ailleurs converties en Surround 5.1.2 canaux grâce à la fonction XR Surround.



Quels sont les points forts des TV Sony Bravia ?

Sony est historiquement un fabricant pointu sur la vidéo et l’image. La société a d’ailleurs marqué l’histoire dans les années 60 avec son téléviseur Triniton à tube cathodique (bien que l’invention soit originellement… française).

Depuis, la marque a tenté de se distinguer sur la qualité de fabrication de ses produits vidéo. La grande majorité de ses téléviseurs sont en OLED (contrairement à Samsung qui a misé sur le QLED). Les TV Sony se démarquent notamment grâce à une excellente colorimétrie et une bonne gestion de l’upscaling, qui permet par exemple de mieux profiter d’un contenu originellement en Full HD sur un écran 4K. En outre, le processeur XR est une vraie force qui peut faire la différence.

Enfin, si vous possédez une PlayStation 5, investir dans une TV Sony peut être judicieux pour profiter de la norme « Perfect for PlayStation ». Les produits Bravia XR sont ainsi capables, connectés à une PS5, d’adapter le HDR en temps réel, de réduire le temps de réponse ou encore de s’allumer automatiquement lors de la mise sous tension de la console. Les trois premiers modèles présentés dans ce guide sont bien compatibles « Perfect for PlayStation ».

Quelle est la différence entre un écran OLED, un écran LED, et mini LED ?

Dans un écran OLED, chaque pixel émet sa propre lumière, ce qui permet un contrôle parfait de la luminosité et des contrastes, ainsi qu’un excellent temps de réponse. Il s’agit d’une technologie auto-émissive. Aucune autre source lumineuse n’est donc nécessaire.

Les dalles LCD, elles, doivent au contraire obligatoirement recourir à un rétroéclairage par LED. Des diodes sont alors disposées derrière la dalle, sur les côtés pour la technologie classique LED, et sur l’intégralité du panneau pour le Full LED. Qu’en est-il du Full Array LED utilisé par Sony ? Il s’agit en fait du Full LED qui utilise en plus le « local dimming« , une technologie qui permet de moduler la luminosité des diodes par zones distinctes et donc d’améliorer les contrastes.

Avec le Mini LED, que Sony proposera sur de nouveaux modèles à venir en 2022, ce sont plusieurs milliers d’électrodes Mini LED qui sont placés derrière la dalle. La consommation électrique est moindre, la luminosité meilleure, ainsi que le HDR.

Comment choisir la taille de mon téléviseur ?

Pour choisir la taille de votre téléviseur, une astuce qui fonctionne généralement très bien est la « règle de 4,5 centimètres par pouce ». Cela indique la distance minimale entre vous et la TV. Par exemple, sur une TV de 55 pouces (4K UHD), il faut être à environ 2,47 mètres de distance par rapport à l’écran.

Pour rappel, voici les équivalences de taille en pouces et centimètres :

55 pouces : 139 cm

65 pouces : 165 cm

75 pouces : 190 cm

85 pouces : 215 cm

