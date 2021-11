Quelles sont les meilleures TV 4K de 75 pouces (OLED, QLED ou Full LED) en 2021 ?

Marre de votre petit téléviseur ? Craquez donc pour une TV de 75 pouces. Que ce soit pour un film, un match de foot ou pour jouer, l'immersion ne sera que meilleure !

Le TOP 3 des meilleures TV 75 pouces

S’il y a bien une constante dans le monde de la technologie, c’est que les choses sont toujours plus grandes, et les téléviseurs ne font pas exception à la règle. Autrefois réservés aux plus fortunés, les téléviseurs de 75 pouces sont désormais assez abordables pour que le commun des mortels puisse envisager leur achat. Attention tout de même, certaines technologies comme l’OLED voient leur tarif exploser sans que ce soit proportionné aux pouces supplémentaires. Un LG G1 vous coutera ainsi trois fois plus en 77 pouces qu’en 55 !

Leur grand avantage est leur diagonale de 190 cm, qui commence à titiller celle d’un vidéoprojecteur tout en conservant des avantages de facilité d’usage. Avec un tel format, il faudra cependant souvent penser son intérieur en fonction de sa TV. Vérifiez d’ailleurs bien avant d’acheter si l’écran ne sera pas trop grand, en particulier si vous avez un meuble TV existant. D’une manière générale une telle diagonale sera idéalement installée au mur.

LG OLED77G1 Le top du top

Oui, on triche un peu, le meilleur téléviseur de cette sélection mesure 77 et non pas 75 pouces. Passé ce léger détail, le navire amiral de LG s’impose une nouvelle fois comme la référence dans le haut de gamme. On retrouve ainsi un design minimaliste, pensé pour une installation au mur. Seule une fixation murale est d’ailleurs livrée, pour le poser sur un (très grand) meuble il faudra acheter des pieds facturés 100 euros.

En interne, on retrouve la très impressionnante dalle EVO de la marque. Sa principale caractéristique est une luminosité en forte hausse puisqu’elle augmente de 15 % pour atteindre les 881 cd/m2. Rien à redire sur la colorimétrie : en mode « Cinéma », l’image est tout simplement parfaite.

LG soigne une nouvelle fois l’expérience gaming avec un temps de réponse ultra bas et un plein support du HDMI 2.1 pour les consoles modernes. Les joueurs PC apprécieront que le GSync et Freesync soient de la partie.

Si vous en avez les moyens, vous tenez donc là l’un des meilleurs téléviseurs du marché.

Samsung QE75QN95A (QLED 2021) Le Mini LED à la rescousse

Si l’OLED domine reste pour nous la technologie de référence, Samsung n’a pas jeté l’éponge et arrive cette année à rivaliser grâce au Mini LED. Ce QE75QN95A en est le représentant le plus avancé et donc le plus cher des TV de ce type chez le Coréen. Première évolution notable, l’écran est particulièrement fin (2,5 cm) tandis le boitier OneConnect adopte un nouveau format légèrement plus massif.

Mais le mini LED n’est pas qu’une TV plus fine, c’est surtout un système de rétroéclairage composé de plusieurs centaines de zones qui apportent un très bon contraste. Et si l’on doit bien avouer que l’on n’est pas encore au niveau de l’OLED, les progrès par rapport aux LED classiques sont impressionnants. On remarque cependant du blooming récurrent sur certains détails comme les sous-titres. Surtout, on a aussi droit à une très forte luminosité, pratique si vous ne regardez pas la TV dans le noir complet. Cerise sur le gâteau, Samsung a pour une fois plutôt bien calibré sa dalle en usine.

Pour les joueurs, c’est carton plein : le téléviseur est très réactif, supporte le HDMI 2.1 et même officieusement le G-Sync de Nvidia pour les joueurs PC. Parmi ses rares défauts, on notera une télécommande franchement basique vu le tarif, et un filtre antireflets qui manque un parfois d’efficacité.

Si la technologie mini LED ne vient pas encore enterrer l’OLED, mais force est d’avouer que Samsung livre ici le meilleur téléviseur LCD du marché. On vous recommande la lecture du test du Samsung QE65QN95A pour rentrer plus de détails.

Une télé de 75 pouces est massive et se fera remarquer, quel que soit son lieu d’installation. Pourquoi ne pas jouer le jeu jusqu’au bout en adoptant une Samsung The Frame. Avec ses baguettes qui créent un véritable cadre, The Frame s’expose comme un tableau. Le téléviseur dispose même d’un mode « art » qui affiche une sélection d’œuvres d’art.

Le téléviseur lui-même prend en charge le HDR/HDR10+ et est équipé d’une dalle QLED. Contrairement au QE75QN95A évoqué plus haut, il s’agit d’un modèle d’entrée de gamme à rétroéclairage LED classique. Le rendu est correct, mais les couleurs auraient gagné à être mieux calibrées.

The Frame est donc un produit à part, qui pourra séduire ceux qui assument le fait d’avoir un gigantesque écran au mur.

TCL 75C729 Le grand format pour les petits budgets

Envie d’un 75 pouces de qualité sans pour autant vider votre PEL ? Comme souvent il faudra aller voir du côté des constructeurs chinois, dans ce cas précis TCL. S’il n’existe malheureusement pas de version 75 pouces du très bon 65C825, la série C728 n’est pas dénuée d’intérêt. Malgré un tarif agressif, elle adopte un design minimaliste soigné.

Mais c’est du côté de la dalle que les bonnes surprises sont à trouver, avec une compatibilité 120 Hz couplée au HDMI 2.1 qui en fait un choix idéal pour les joueurs. La dalle elle-même offre un contraste correct, une bonne luminosité et une colorimétrie tout à fait acceptable. Le choix d’une dalle VA implique cependant des angles de vision latérale assez faible, ce qui oblige à être bien en face de l’écran.

Android TV vient compléter le tableau du côté logiciel, avec un système parfaitement fluide. Si elle ne vient pas rivaliser avec les summums de l’OLED ou du QLED, cette TCL 75C728 propose un excellent rapport qualité-prix pour ceux qui veulent une belle image de très grande diagonale pour un tarif raisonnable. Mention spéciale pour les joueurs, qui apprécieront le 120 Hz et le HDMI 2.1 pour leurs consoles next gen.

Attention, on le trouve aussi sous le nom 75C729 chez certains revendeurs.

Tout savoir avant de choisir sa TV de 75 pouces

TV 75 pouces : de combien de recul ai-je besoin ?

En matière de téléviseur, il existe une règle simple pour calculer le recul nécessaire : 4,5 cm par pouce. Pour une diagonale de 75 pouces, cela nous donne donc 337,5 cm. En pratique, vous pourrez arrondir cela à 3 mètres sans trop de soucis.

Comment estimer la diagonale dont j’ai besoin ?

En appliquant la règle des 4,5 cm par pouces, on peut également déterminer assez facilement la diagonale théorique idéale pour son intérieur. C’est logique : plus vous avez de recul, plus il faut opter pour une grande diagonale. Avec 1,80 m, optez pour 43 pouces ; avec 2,25 m, passez à 50 pouces ; avec 2,50 m, tentez 55 pouces, et enfin avec 3 m ou plus, envolez-vous vers 65 pouces et au-delà. Reste qu’au-delà de ces calculs théoriques, en pratique nous vous recommandons de viser plus grand si vous avez un doute. Croyez-nous, on s’habitue très vite à un grand écran.

Comment avons-nous réalisé cette sélection ?

Frandroid suit depuis de longues années les nouvelles technologies et les téléviseurs. Nous avons basé notre sélection en premier lieu sur notre expérience personnelle des produits. Même si nous privilégions avant tout les produits que nous avons testés, nous pouvons aussi recommander des références que nous connaissons personnellement ou en fonction d’avis de nos confrères.