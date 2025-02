Test du TV TCL NXTFrame 55A300 Pro : un (bon) téléviseur qui se la joue tableau ou l’inverse

Le téléviseur TCL NXTFrame 55A300 Pro marche sur les plates-bandes des TV Samsung The Frame. Il veut proposer un design des plus minimalistes pour se muer en un tableau. Sinon, c’est un TV QLED Ultra HD 144 Hz avec un traitement antireflet sous Google TV associé à une barre de son et un caisson de basses sans fil. Nous avons pu tester la version 55 pouces et en voici nos impressions.

Disponibles depuis quelques mois maintenant, les téléviseurs TCL NXTFrame A300 Pro veulent rivaliser avec les Samsung The Frame et Hisense Canvas. En effet, comme ces derniers, ils peuvent être utilisés comme des tableaux pour afficher des œuvres d’art lorsqu’ils ne diffusent pas des émissions de télévision, des films, des séries ou servent à jouer à des jeux vidéo.

Pour cela, TCL a intégré une dalle Ultra HD avec un système de rétroéclairage LED et un filtre de Quantum Dots au sein d’un châssis fin et au design minimaliste. Il est livré avec un cadre blanc, mais aussi des baguettes aimantées qui viennent sur les 4 côtés pour une finition en chêne clair. Capables d’afficher une très large palette d’œuvres d’art, des photos ou des images générées par intelligence artificielle, ils veulent ainsi apparaitre comme des tableaux dans votre intérieur.

Pour autant, TCL est loin d’avoir oublié la partie qualité d’image avec la prise en charge de tous les formats HDR (HDR10+ et Dolby Vision) avec un capteur pour ajuster automatiquement la luminosité du téléviseur en fonction de celle de la pièce pour un maximum de polyvalence. En outre, sachez également que ces modèles sont également capables de vous faire jouer dans d’excellentes conditions, notamment grâce à la prise en charge de toutes les technologies d’optimisation pour les jeux vidéo, dont le support d’une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz au maximum en Ultra HD et même 240 Hz en Full HD.

Fonctionnant sous Google TV, on peut compter sur une très large compatibilité avec les meilleures applications de streaming et d’autres à télécharger si besoin. Enfin, la version Pro de cette série est livrée avec une barre de son et un caisson sans fil signé Bang & Olufsen 3.1.2 canaux pour un son des plus précis et des plus amples.

Disponible en 55, 65 et 75 pouces, nous avons pu tester la diagonale la plus petite, mais nos impressions et nos mesures sont valables pour les autres tailles.

Fiche technique

Modèle TCL NXTFrame 55A300 Pro Dimensions 1231,8 mm x 703,3 mm x 27,9 mm Définition maximale 3840 x 2160 pixels Taille de l’écran 55 pouces Compatible HDR HDR10, HDR10+, Dolby Vision Ports HDMI 4 Puissance des haut-parleurs 290 watts Sortie audio Casques, Haut-parleurs, Optique Système d’exploitation (OS) Google TV Assistant vocal Google Assistant, Amazon Alexa Fiche produit

Le test a été réalisé sur un TV modèle TCL NXTFrame 55A300 Pro qui a été prêté par la marque

Design, un vrai cadre de tableau

Le design du téléviseur A300 Pro est l’un de ses atouts majeurs. En effet, il se présente avec des lignes vraiment minimalistes et d’une grande finesse : moins de 28 mm d’épaisseur, ce qui est assez remarquable pour un téléviseur LCD.

TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Il est pensé pour être installé avec trois possibilités. La première est l’accroche murale, avec son support livré de base. La deuxième possibilité est l’installation sur deux pieds ajustables en hauteur en forme de T inversé proposés séparément. Enfin, la troisième installation possible est l’ajout d’un pied mobile, disponible en option et lui-même monté sur des roulettes. Ainsi, chacun peut trouver l’agencement qui lui parait le plus adapté à son intérieur. C’est bien pensé.

Par défaut, le châssis du téléviseur est de couleur crème. On peut le laisser tel quel ou recouvrir son cadre avec les 4 baguettes amovibles en métal qui sont livrées dans le carton du TV. Celles-ci proposent un revêtement en chêne clair.

TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Avec leurs aimants internes, elles viennent se positionner très facilement sur les 4 côtés de l’appareil. Les finitions sont excellentes. Notez que TCL propose des cadres de couleur vert menthe ou noir vendus séparément.

Nous avons testé le téléviseur avec les pieds en forme de T inversé pour des raisons pratiques.

TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Ceux-ci sont ajustables en hauteur, permettant ainsi de positionner l’écran à 1,5 cm du meuble ou à 4,5 cm de celui-ci. Pour la version de 55 pouces, comptez sur un écart de 86 cm entre les deux pieds, ce qui permet de l’installer sur un support relativement compact. Ils font 34,5 cm de profondeur et maintiennent parfaitement l’écran à la verticale, sans aucun risque de basculement.

TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

En cas d’accroche murale ou si vous souhaitez lui associer le pied mobile, TCL propose une partie arrière bien pensée. Toutes les connectiques sont orientées vers le bas. Notez la présence de petits interstices qui permettent d’organiser la fuite des câbles. TCL livre une plaque qui recouvre le tout pour avoir une surface totalement plate.

TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La barre de son et le caisson

La version Pro de la série A300 est livrée avec une barre de son et un caisson de basses. Si vous pensez ne pas en avoir besoin, optez pour la série A300W qui en est dépourvue. La barre de son est exactement dans le même coloris que le téléviseur.

TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

D’une hauteur et une profondeur de seulement 5 cm, elle adopte aussi un design minimaliste avec une façade recouverte d’un tissu et d’extrémités arrondies. La barre mesure 88 cm de large. Nous l’avons posé sur les pieds et elle ne gêne pas du tout la visibilité au niveau de l’écran. En outre, notez que TCL a eu la bonne idée de déporter le capteur infrarouge à l’extrémité gauche de l’écran. Ce dernier est intégré au sein d’un dispositif qui permet de contrôler sommairement le téléviseur.

TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Avec des finitions identiques à la barre et aussi des lignes minimalistes, le caisson sans fil est relativement compact. Comptez sur des dimensions de 35 x 35 x 12 cm pour un poids de 5 kg. Notez que c’est la même barre de son et le même caisson qui accompagnent les modèles de 55, 65 et 75 pouces.

La télécommande

Relativement compacte, la télécommande profite d’un revêtement lisse dans le même ton crème que le téléviseur avec un effet très légèrement moucheté. Malheureusement dépourvue d’un système de rétroéclairage, elle a la particularité d’avoir deux touches sur le côté qui permettent de gérer le volume et de mettre en sourdine. Sur la partie supérieure, il y a quelques touches ainsi qu’un bouton en rond pour assurer un contrôle complet de l’appareil. Une touche est dédiée aux commandes vocales, via Google Assistant. Un autre est là uniquement pour passer d’un profil utilisateur à un autre et on peut également compter sur la présence d’une touche dédiée pour lancer l’application NXTFrame (et passer en mode Tableau).

TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Un double bouton permet de passer d’une chaîne à une autre, mais cela fait double emploi avec la pression sur la partie supérieure (ou basse) du bouton rond. Notez également que l’on peut aussi gérer le volume en appuyant sur les côtés de celui-ci si on regarde les programmes de la TNT, par exemple. Il y a aussi deux touches spécifiques pour les plateformes Netflix et YouTube. Enfin, la télécommande intègre un microphone. Bluetooth, elle est alimentée par deux piles AAA.

Les connectiques

Comme évoqué un peu plus haut, toutes les connectiques sont orientées vers le sol. Il y a un port USB-A, un port Ethernet, une entrée Tuner TNT/câble et une autre pour le satellite. Il y a également une sortie audio optique numérique et un port PCMCIA. Notez également la présence de deux entrées HDMI Ultra HD à 60 Hz. Les deux autres entrées HDMI répondent à la norme 2.1 avec prise en charge d’un signal Ultra HD à 144 Hz. La prise HDMI 1 est compatible eARC.

TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

En outre, sachez que le téléviseur est compatible Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 5. Il supporte les technologies AirPlay 2 et Chromecast pour envoyer des contenus audio et vidéo depuis un appareil mobile. Le téléviseur, fonctionnant sous Google TV, prend directement en charge l’assistant vocal du géant américain.

Image : de belles images mais un manque de luminosité

La série A300 Pro (mais également la série A300W, dépourvue de la barre de son avec le caisson de basses sans fil) est dotée d’une dalle LCD de type Vertical Alignement (VA) avec un système de rétroéclairage LED. Capable d’afficher une définition Ultra HD, elle profite également d’un film de Quantum Dots Pro pour les couleurs.

TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La marque ne communique pas sur le nombre de zones de rétroéclairage. Comme toutes les dalles LCD, celle-ci souffre d’un effet de blooming (halo autour des objets blancs sur fond sombre), mais qui reste très limité et dont on peut tout à fait se satisfaire. Sur ce modèle, les angles de vision ne sont pas très larges. En effet, lorsqu’on s’écarte un peu de la position centrale, en hauteur comme en largeur, les couleurs deviennent pâles et le contraste chute.

TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Cette série (ainsi que la série A300W) bénéficie d’un traitement antireflet baptisé T-Screen Pro. Il est bien plus performant que sur les autres modèles LCD ou OLED. En effet, il arrive à gommer les différentes sources de lumière avec son effet mat. Il peut même arriver à lutter contre une large baie vitrée, le cas échéant. Il est presque aussi performant que celui qui est intégré au sein des TV Samsung S95C, S95F et des nouveaux TV QN900F et QN990F.

Le téléviseur embarque un processeur de traitement d’image AiPQ Pro, comme d’autres modèles de la marque. Celui-ci propose une excellente mise à l’échelle des contenus non Ultra HD avec un maximum de détails. En outre, on peut également compter sur un excellent suivi des mouvements permettant de profiter de contours nets pour les objets et de travelings particulièrement fluides.

TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Pour les contenus HDR, ce téléviseur est compatible avec la technologie Dynamic Tone Mapping 2.0, ce qui lui permet de très bien gérer les zones extrêmement lumineuses, mais également celles qui sont sombres.

TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Notez la prise en charge des formats HLG, HDR10, HDR10+ ainsi que le Dolby Vision IQ.

TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Nous n’avons pas constaté d’effets de postérisation (dégradés de couleurs peu gracieux), ce qui est une excellente chose.

TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

En somme, la qualité d’image produite par ce téléviseur n’a rien à envier aux modèles classiques de la marque. C’est une bonne chose, car on pourrait se dire, avec des aprioris, que le traitement de ce « TV/Tableau » est moindre par rapport aux autres. Il n’en est rien.

Les mesures

Afin d’évaluer les réglages proposés par défaut par la marque sur ce téléviseur, nous avons utilisé le mode Film en désactivant le capteur de luminosité. Dans ces conditions, ce modèle propose un très bon taux de contraste, puisque nous avons relevé 3675:1. En termes de fidélité des couleurs, là aussi, le téléviseur s’en sort très bien, étant donné que nous avons mesuré un Delta E moyen de seulement 2,33, donc en dessous du seuil de 3, sous lequel l’œil humain n’arrive plus à voir la différence entre la couleur demandée et celle qui est affichée.

En outre, on peut également saluer le réglage du gamma puisque nous avons relevé une valeur moyenne de 2,44 avec un suivi de la courbe de référence qui est, certes pas optimale, mais cohérente proposant, à l’écran, une luminosité légèrement supérieure à ce qu’elle devrait être. De plus, la température de couleurs moyenne, toujours en mode Film, est de 6877 K d’après nos mesures, donc assez proche de la valeur idéale, qui est de 6500 K. Les couleurs primaires dérivent un peu, mais elles restent proches les unes des autres, ce qui est toujours mieux qu’un décrochage de l’une d’entre elles.

TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Pour les contenus HDR, là aussi, nous avons sélectionné le mode Film afin d’obtenir les meilleurs résultats pour un rendu de type cinématographique. Dans ces conditions, nous avons relevé une excellente fidélité des couleurs, quasi parfaite avec une valeur du Delta E moyen de 1,12, donc nettement en dessous du seuil de 3. En ce qui concerne la luminosité, nous avons mesuré un pic à 441 cd/m² avec une mire qui occupe 10 % de la surface de l’écran. C’est très loin des 2143 cd/m² relevés sur le TCL 65C89B faisant figure de modèles LCD parmi les plus lumineux du marché, toutes marques confondues, bien que le Hisense 65U8NQ monte jusqu’à 2720 cd/m² en mode Filmmaker.

TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La bonne nouvelle, c’est que ces 441 cd/m² sont conservés même en plein écran. La moins bonne, c’est que la luminosité est plus faible sur de petites zones de l’écran, comme le montre le graphique ci-dessous faisant état de la taille de la mire (en pourcentage de la fenêtre).

TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Enfin, côté couverture des espaces colorimétriques, le standard Rec709 est couvert à plus de 99 %, ce qui est parfait. Les espaces colorimétriques DCI-P3 et BT2020 sont respectivement couverts à 93,47 % et à 73,49 %, ce qui est tout à fait satisfaisant pour un modèle LCD avec un filtre Quantum Dots et un système de rétroéclairage LED classique.

Gaming, un tableau fait pour jouer

Si le téléviseur propose une très bonne qualité d’image pour un modèle LCD, il n’oublie pas non plus les joueurs. En effet, avec sa dalle supportant une fréquence maximale de 144 Hz, il peut être un excellent compagnon pour les PC Gaming et les consoles de jeux (même si ces dernières sont limitées à 120 Hz). En outre, pour ceux qui veulent aller plus loin, notez qu’il est possible de monter jusqu’à 240 Hz avec une définition Full HD, cependant.

TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Sinon, on peut compter sur la prise en charge des technologies d’optimisation pour les jeux vidéo, dont le VRR (Variable Refresh Rate) ainsi que l’ALLM (Auto Low Latency Mode) qui permet d’offrir un temps de retard à l’affichage des plus réduits et automatiques, selon la source. Nous avons pu mesurer un input lag de seulement 13,2 ms sur ce téléviseur, ce qui est excellent, car correspond à moins d’une image de retard entre le moment où on appuie sur le bouton de la manette et où l’action se déroule à l’écran. En outre, notez aussi la compatibilité avec les technologies FreeSync Premium et HGiG. La norme G-Sync n’est cependant pas prise en charge sur ce modèle.

TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

En mode Jeu, avec le profil de couleurs Original, nous avons relevé une excellente fidélité des couleurs, puisque le Delta E moyen mesuré est de 1,05, donc encore une fois inférieur à 3. La luminosité est cohérente avec le mode Film avec un pic à 445 cd/m².

Comme les autres téléviseurs de la marque, celui-ci est capable d’afficher une game bar permettant d’accéder rapidement à plusieurs paramètres dédiés aux jeux vidéo. On peut aussi y consulter quelques informations relatives au signal transmis par la console ou le PC.

Notez la possibilité d’opter pour plusieurs profils de couleurs : RPG, Original ou FPS, selon le jeu auquel on joue et la fonction Amélioration des ombres qui peut être activée ou non, permet d’éclairer certaines zones sombres de l’image.

TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Audio, merci la barre de son et le caisson

La série A300 Pro profite donc d’une barre de son et d’un caisson de basses. Ils fonctionnent sans fil et sont associés en usine. Cela signifie qu’ils fonctionnent automatiquement, sans avoir rien à configurer. Il suffit de les brancher à une prise pour en profiter. Attention, le téléviseur est dépourvu de haut-parleurs signifiant qu’il faut donc l’accompagner d’un système audio, quel qu’il soit.

La barre de son est très fine, ce qui permet de l’installer devant le TV sans gêner. Il s’agit d’un système 3.1.2 canaux avec trois haut-parleurs frontaux et deux autres orientés vers le haut. TCL annonce une puissance totale de 230W, ce qui est loin d’être ridicule et permet de profiter d’un son nettement meilleur qu’avec des haut-parleurs intégrés.

La barre de son est optimisée par le partenaire Bang & Olufsen, un grand nom de l’audio. Le système est compatible Dolby Audio, Dolby TrueHD et DTS-HD, officiellement.

TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Il fonctionne sans fil, via Bluetooth ne permettant pas de profiter du format Dolby Atmos. Attention, il n’y a pas d’entrée HDMI ou optique sur la barre de son.

Plusieurs modes audio sont préréglés. Le mode Personnalisé permet de régler le son selon ses envies via la fonction Beosonic où il s’agit de déplacer le curseur au centre d’un cercle qui offre la possibilité d’obtenir un rendu plus clair (Lumineux), plus profond (Chaud), plus ample (Détendu) ou plus punchy (Energique).

TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Avec cet ensemble, on profite d’un son particulièrement précis avec des voies qui sont bien mises en avant, sans toutefois oublier l’environnement sonore de fond. Le rendu audio est ample et puissant au regard du gabarit de la barre. Le caisson aide à produire un son qui remplit une petite pièce, sans effort. Même si le volume est fort, la distorsion est totalement absente et le système se tient très bien.

Malgré la présence de deux haut-parleurs orientés vers le plafond, les effets sont très limités. Le rendu reste relativement localisé au centre de l’écran. Ainsi, n’en espérez pas une très grande spatialisation sur les côtés.

Interface, Google TV dans ses œuvres et un mode Ambiant pour l’affichage des tableaux

Comme les autres téléviseurs de la marque, cette série est animée par le système Google TV. La page d’accueil propose des contenus suggérés et les programmes en cours de lecture, le cas échéant. Une bande spécifique permet d’accéder à plusieurs applications de streaming qui sont préinstallées. Pas une ne manque à l’appel, sauf peut-être celles d’opérateurs à l’exception de Free. Si on veut d’autres applications, la plateforme de téléchargement est là pour ce faire.

TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Notez l’intégration d’une application permettant de lire les contenus multimédias partagés sur le réseau.

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette interface, lisez notre page spécialement dédiée à Google TV.

Les menus de configurations sont parfaitement intégrés à l’interface Google. Il y a un premier niveau de paramètres autorisant quelques réglages, dont ceux consacrés à l’image. On peut aussi rapidement changer de profil utilisateur.

TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

L’application NXTFrame

Lorsqu’on lance l’application TCL NXTFrame, on arrive sur une interface qui présente un bandeau en bas de l’écran avec plusieurs rubriques : Galerie d’art, Art IA, Détente et Images locales.

TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Dans la section Galerie d’art, il y a plusieurs onglets qui permettent d’afficher différents types de tableaux. Il y a ainsi 13 fonds d’écran animés. 246 tableaux issus de musées, 65 œuvres numériques, 32 photos, 18 œuvres TCL et le dernier onglet permet d’afficher toutes les images. Dans la rubrique Musée, on trouve des tableaux mis en avant, tels que la Nuit étoilée, Autoportrait, Le Tournesol, Fleur d’amandier Paysage de Saint-Rémy, et Champ de blé avec des corbeaux de Vincent Van Gogh, Femme à l’ombrelle – Madame Monet et son fils, Bouquet de Tournesols, La passerelle japonaise, Femme assise sous les saules de Claude Monet et bien d’autres peintures des deux célèbres peintres.

TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Tous les tableaux sont classés et accessibles par thème : CChefs-d’œuvrede l’impressionnisme, Galerie Nationale d’art (États-Unis), Galerie nationale slovaque, Metropolitan Museum of Art (États-Unis), Le Cleveland Museum of Art (États-Unis), Galerie nationale de Finlande, Musée d’art de Chicago (États-Unis), Le Musée Paul Getty (États-Unis), Musée d’art de la Fondation Barnes, Musées à Paris, Musée du Belvédère (Autriche), Musée d’art américain Smithsonian, Musée de l’histoire du Shanxi. Ces œuvres sont aussi classées par type : Paysage, Personnage, Nature morte, Oriental, Composition et Art abstrait.

TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Chaque œuvre peut être enregistrée comme favorite.

Pour ce qui est des œuvres numériques, là aussi, il y a plusieurs catégories : Fantaisie, Broder, Luna Fille Blanche, Zootopie, Panda, Coup de pinceau, Art fleuri. Concernant les photos, les catégories disponibles sont : Nature fantastique, Texture naturelle, Esprit Vital, Paysage splendide, Construction moderne.

Pour chaque œuvre affichée, il est possible de choisir une musique de fond ainsi qu’un style, une couleur et une texture de cadre.

TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Dans la section Art IA, plusieurs catégories sont disponibles. L’idée est de choisir un style parmi Art abstrait, La photographie, Impressions de Van Gogh, Tâches d’aquarelle, Impressions de Monet et Aquarelle à la plume.

TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Pour chacun, on peut sélectionner une ambiance et un thème (ou laisser le système choisir pour nous). L’outil génère alors des images en fonction des paramètres choisis.

TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Dans la section Détente, il y a plusieurs images que l’on peut sélectionner selon différents thèmes (saisons, rythme de la nature, paysage, fenêtres, vue sur l’océan.

TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Enfin, la section Images locales permet d’afficher des photos personnelles, des images de murs de photos, de retrouver ses images favorites ou de mettre à l’honneur une horloge.

Notez qu’il est possible de sélectionner un thème pour l’application, de choisir le temps d’affichage pour les fonds d’écran.

TCL NXTFrame 55A300 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Consommation

Pour la consommation électrique, nous avons mesuré ce que consommait le téléviseur pendant la diffusion d’une série, « les 100 » pendant 4 heures avec le son et les paramètres de l’image réglée sur le mode Film. Dans ces conditions, reproduites pour tous les tests de téléviseurs sans les modes d’économie d’énergie activés et le capteur de luminosité désactivé, le téléviseur consommait 46 Wh en moyenne. C’est tout à fait raisonnable. Ces mesures sont uniquement valables pour le téléviseur seul. Avec le caisson de basses et la barre de son, l’ensemble consommait 58 Wh en moyenne.

Pour la série en HDR (Dolby Vision Sombre plus précisément) The Black Mirror sur Netflix, nous avons obtenu une consommation moyenne de 62 Wh pour le seul téléviseur. Avec la barre de son et le caisson, on arrive à une consommation moyenne de 70 Wh. Là aussi, c’est relativement faible. La consommation en veille est de 0,5 Watt.

Prix et date de sortie

La série TCL NXTFrame A300 Pro est disponible et déclinée en 55, 65 et 75 pouces des prix respectifs de 1090 euros, 1490 euros et 1890 euros.