Samsung officialise trois nouvelles séries de TV OLED pour 2025 : S95F, S90F et S85F

Le constructeur coréen Samsung a présenté au CES 2025 ses trois nouvelles gammes de TV OLED premium. Il s’agit des séries S95F, S90F et S85F mêlant technologies de dalles QD-OLED et White-OLED.

Samsung gamme OLED 2025 83 pouces // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Lors de son événement First Look du CES 2025, Samsung a présenté ses nouvelles séries de téléviseurs OLED, mais également LCD. C’est la première qui nous intéresse ici avec les modèles S95F, S90F et S85F dont quelques informations avaient déjà fuité. Elles remplacent respectivement les séries S95D et S90D, la série S85D n’étant finalement jamais sortie en France.

Samsung S95F en 83 pouces // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La série S95F est déclinée en quatre tailles d’écran : 55, 65, 77 et 83 pouces, cette dernière dimension étant une nouveauté pour 2025. Les versions de 55, 65 et 77 pouces intègrent la deuxième génération de la technologie QD-OLED avec un revêtement Glare Free. La version de 83 pouces utilise une dalle White-OLED fabriquée par LG Display, aussi avec le même traitement antireflet. Cette nouvelle version améliore la profondeur des noirs et la préservation des détails dans les zones lumineuses, tout en éliminant efficacement les reflets. Samsung annonce un gain de luminosité par rapport à la précédente génération. Nous le vérifierons lors de nos tests. D’après la marque, le traitement spécifique de l’écran permet désormais de conserver la qualité d’image même en environnement très lumineux, sans compromettre les performances HDR.

Bien entendu, tous les téléviseurs fonctionnent grâce au système Tizen OS.

Intelligence artificielle au cœur du système et les fonctions gaming optimisées

Le nouveau processeur NQ4 AI Gen 3 multiplie par six les capacités de traitement neural par rapport à son prédécesseur, passant de 20 à 128 réseaux neuronaux. Cette puissance de calcul permet d’optimiser en temps réel plusieurs aspects de l’image : upscaling 4K, correction du gamma, remastering HDR et réduction du bruit. La fonction AI Gamma analyse notamment l’éclairage ambiant pour ajuster automatiquement le rendu des scènes sombres.

Comme sur la série précédente, on peut compter sur le boîtier One Connect pour toutes les connectiques et l’électronique déportées.

Samsung S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Les joueurs bénéficieront d’une fréquence de rafraîchissement maximale de 165 Hz en résolution 4K, associée à la technologie FreeSync Premium Pro. Le système audio 4.2.2 canaux de 70 watts s’appuie sur des haut-parleurs orientés vers le haut pour une spatialisation optimale du son. L’interface utilisateur profite également de l’IA avec une nouvelle fonction de recherche contextuelle accessible via une touche dédiée sur la télécommande. Plus généralement, et c’est le cas de tous les téléviseurs Samsung 2025, on peut compter sur les fonctions Vision AI.

Les TV de cette série utilisent un pied central, même la version de 83 pouces.

Samsung S90F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La série S90F mélange aussi des genres

La série S90F se distingue par son approche hybride en matière de technologie d’écran. Les modèles de 55, 65 et 77 pouces intègrent la technologie QD-OLED, développée par Samsung Display, tandis que les versions 42, 48 et 83 pouces utilisent des dalles White-OLED, similaires à celles employées par LG. Selon Samsung, cette série proposera une luminosité accrue par rapport à la précédente génération.

Samsung S90F en 83 pouces // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Elle ne profite pas du traitement antireflet réservé à la série la plus haut de gamme. Tous les modèles s’appuie sur un pied central.

Samsung S90F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le chipset est identique à celui des modèles S95F améliorant l’upscaling 4K assisté par intelligence artificielle, l’optimisation des mouvements et le traitement des couleurs. La fréquence de rafraîchissement de 144 Hz s’accompagne de la technologie FreeSync Premium, particulièrement appréciée des joueurs pour sa capacité à synchroniser l’affichage avec les performances graphiques.

Samsung S90F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Série S85F, des TV OLED plus abordables

Le constructeur coréen enrichit aussi son catalogue avec la série S85F. Celle-ci utilise uniquement la technologie White-OLED sans le traitement antireflet de la série S95F. La luminosité est moindre que les deux autres séries.

Samsung S85F en 83 pouces // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Disponible en quatre tailles d’écran (55, 65, 77 et 83 pouces), ces modèles intègrent le processeur NQ4 AI Gen 2, spécialement conçu pour optimiser le traitement d’image. Le système audio embarqué comprend une configuration 2.0 de 20 watts, complétée par la technologie OTS Lite pour une spatialisation du son. Notez la présence de deux pieds et d’un dos légèrement bombé.

Samsung S85F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Disponibilité et prix des TV Samsung 2025

Pour le moment, la marque n’a pas communiqué sur les prix des différentes séries et des diagonales qui les composent. Nous devrions en savoir plus d’ici le printemps. Les modèles seront toutefois tous disponibles avant l’été.