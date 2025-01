Pour nettoyer votre maison de fond en comble, voici une flopée de nouveaux appareils Narwal

Narwal fait le plein de nouveautés au CES. La marque présente notamment le Narwal Flow, doté d’une serpillière à chenille innovante et d’une technologie de nettoyage optimisée pour les bords et les coins. Les modèles Freo Z10 et Freo Pro améliorent les versions précédentes avec des fonctionnalités pratiques, tandis que le S30 est un balai laveur promet un nettoyage à plat efficace.

Les marques de robots aspirateurs laveurs ont rivalisé d’innovations cette année au CES, en présentant de nouveaux modèles suréquipés. Citons notamment le Roborock Saros Z70 avec son bras articulé, mais également le Dreame X50 Ultra avec ses petites jambes pour franchir des obstacles.

Narwal n’est pas en reste, avec l’annonce de trois nouveaux robots ainsi qu’un balai laveur. Citons notamment le nouveau produit phare de la marque, le Narwal Flow. Celui-ci est doté d’une serpillière à chenille innovante, similaire à celle du Eureka J20. Les nouveaux Narwal Freo Z10 et Freo Pro améliorent quant à eux les modèles existants de la marque, avec quelques nouveautés utiles. Enfin, la marque lance un nouveau balai laveur, le Narwal S30, capable notamment de nettoyer à plat.

Narwal Flow

Le Narwal Flow innove avec sa serpillière à chenille qui s’enroule sur elle-même, comme le Eureka J20. Celle-ci est constamment humidifiée pendant le nettoyage avec de l’eau propre. De plus, le robot intègre un système de récupération de l’eau sale, à l’image du SwitchBot S10.

La principale innovation réside ici dans la technologie EdgeReach, qui permet à la serpillière de s’étendre vers l’extérieur pour un nettoyage des bords et des coins.

Par ailleurs, le Narwal Flow peut faire tourner la brosse à contre-sens des poils de tapis, permettant de mieux collecter la poussière sur les tapis. De plus, le Flow est équipé de brosses anti-enchevêtrement, empêchant les cheveux et poils d’animaux de bloquer le rouleau ou les brosses latérales.

Enfin, le Flow est équipé de deux caméras RGB et d’une puce IA, lui permettant d’identifier et d’éviter plus de 200 types d’objets.

Narwal Freo Z10

Le Narwal Freo Z10 est essentiellement une version améliorée du Narwal Freo Z. Sa principale différence est l’ajout d’une serpillière extensible, lui permettant de nettoyer plus efficacement le long des plinthes et des bords par rapport à la génération précédente. Il est également équipé de brosses anti-enchevêtrement, garantissant que la brosse latérale et le rouleau principal ne s’obstruent pas.

La station de base dispose quant à elle d’une fonction de stérilisation ionique, en plus du lavage des serpillières à eau chaude, de l’ajout de détergent automatique, et de la vidange du bac à poussière. Le Freo Z10 peut également détecter le niveau de saleté des serpillières et ajuster la température de l’eau en conséquence, de 45 ºC à 75 ºC.

Narwal Freo Pro

Le Freo Pro est une alternative plus abordable, similaire au Narwal Freo X. Il est dénué de certaines fonctionnalités, visant à maintenir son tarif abordable. Il ne dispose donc pas de serpillières extensibles ni du lavage des patins à l’eau chaude et se concentre sur l’essentiel. De même, il fait l’impasse sur la vidange automatique de la poussière, permettant d’offrir un nettoyage essentiel à un tarif contenu.

Il convient toujours aux foyers avec animaux, puisqu’il reprend les brosses anti-enchevêtrements des autres modèles, sans pour autant étendre cette fonctionnalité aux brosses latérales.

Il sera toutefois capable de passer la serpillière de manière autonome, notamment grâce à la pression de 12 N que peuvent appliquer ses patins, ainsi que sa capacité à détecter la saleté.

Narwal S30

Le Narwal S30 est un aspirateur balai laveur conçu pour nettoyer à plat. Comme le reste de la gamme Narwal, il dispose d’une forte puissance d’aspiration, d’un système anti-enchevêtrement et d’un processus d’auto-nettoyage bidirectionnel à l’eau chaude. Une fois le nettoyage terminé, il se sèche automatiquement à haute température pour éviter les odeurs et la prolifération de bactéries.

Le S30 peut aspirer et laver simultanément, en détectant les zones très sales pour adapter automatiquement sa puissance de nettoyage. Sa brosse est conçue pour atteindre les bords, permettant ainsi une couverture complète des sols, tout en appliquant une pression allant jusqu’à 20 N.

Prix et disponibilité

Narwal n’a pas encore confirmé la disponibilité de ces produits ni leur prix pour le marché français. Les produits devraient toutefois être commercialisés entre le printemps et l’été 2025, pour des tarifs qui pourraient aller de 600 à 1 500 euros.