MSI dévoile une flopée de nouveaux PC portables gaming avec les dernières GeForce RTX 50

MSI mise sans surprise sur les nouvelles GeForce RTX pour tous ses PC portables gaming les plus puissants. Le constructeur en profite pour faire passer toutes ces gammes au 18 pouces, avec les dernières puces Intel et AMD.

Nvidia

MSI ne fait pas les choses à moitié pour ce début d’année 2025. Le constructeur taiwanais vient d’annoncer pas moins de 30 nouveaux PC portables pour tous les usages, équipés des derniers processeurs et GPU de chez Intel, AMD et surtout, Nvidia.

C’est à l’occasion du CES 2025 de Las Vegas que MSI a profité des annonces de Nvidia pour dévoiler sa nouvelle gamme de PC portables. Ce sont pas moins de 5 séries de PC qui sont rafraîchies en ce début d’année, pour des usages allant du jeu vidéo à la créativité, mais aussi l’IA.

Des PC portables gaming 18 pouces sur GeForce RTX 50

Les gammes Stealth, Titan, Raider et Vector proposent toutes la nouvelle carte graphique de Nvidia en trois configurations différentes : RTX 5090 en 24 Go de VRAM, RTX 4080 en 16 Go de VRAM et pour certains, la RTX 5070 Ti avec 16 Go de VRAM. De quoi profiter des améliorations de l’architecture Blackwell, du DLSS4 mais aussi des micro-services IA grâce à Nvidia NIM.

Niveau processeur, les gammes Titan, Raider, Stealth et Vector intègrent les nouvelles puces Intel 200H et 200HX qui proposent jusqu’à 24 cœurs avec un niveau de performance jusqu’à 15% supérieur par rapport à l’architecture précédente. Les PC sont ainsi compatibles avec le Thunderbolt 5, le Wi-Fi 7 ainsi que la mémoire DDR5-6400.

Seul le Titan ne propose pas de configuration AMD, tous les autres peuvent bénéficier de la puce AMD Ryzen 9000HX (notamment son modèle X3D) ou encore Ryzen AI 300 en fonction des cas d’usage. C’est la gamme Stealth qui est notamment certifiée Copilot+ pour un usage hybride entre jeu vidéo et productivité pour « le plus léger des PC portables 18 pouces du marché » selon MSI« .

Nouveau système de refroidissement et assistant IA

MSI en a profité pour améliorer son système de refroidissement avec une toute nouvelle chambre à vapeur, mais aussi un nouveau système pour le SSD qui réduit sa température de près de 10 degrés.

MSI

Avec le Super RAID 5, qui combine des SSD PCIe Gen4 et Gen5, les vitesses de lecture peuvent atteindre jusqu’à 12 000 Mo/s. La technologie MSI Overboost permet quant à elle d’atteindre un TDP de 260W pour encore plus de performance.

MSI

Enfin, MSI s’est associé à Nvidia pour proposer un assistant intelligent, MSI AI Robot. Celui-ci intègre un LLM en local permettant aux utilisateurs de configurer leur machine grâce au langage naturel. Nous avons encore peu d’information sur cette fonctionnalité pour le moment.

Prix et disponibilité

Pour l’instant, MSI n’a communiqué aucune information sur les prix et la disponibilité de tous ces nouveaux modèles.