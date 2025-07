Test du Razer Joro : le Magic Keyboard gaming

Le clavier gaming Razer Joro est le premier modèle ultra-compact de la marque. Derrière cette appellation se cache en réalité un clavier qui se rapproche fortement de l’expérience proposée sur PC portable, avec des touches, des interrupteurs et un châssis ultraplats.

Avec son format 75 %, le Razer Joro intègre de nombreux raccourcis et, n’oubliant pas son positionnement gaming, il profite aussi d’un éclairage RGB personnalisable. En revanche, il se contente d’une simple liaison Bluetooth et fait donc l’impasse sur le dongle dédié que l’on retrouve habituellement sur les claviers sans-fil. Le tout, avec une autonomie annoncée de plus de 1800 heures.

Ce premier “clavier de voyage” est proposé au prix conseillé de 130 euros, soit légèrement plus qu’un Magic Keyboard d’Apple. C’est aussi le clavier sans-fil Razer le moins cher, et le premier à être officiellement compatible avec les Mac d’Apple.

Fiche technique

Un clavier discrètement compact

En plus d’être le clavier Razer le plus compact à ce jour, le Joro est aussi certainement l’un des plus élégants et discrets. Compact, par son format 75 %, le Joro est également très fin (pas plus de 17 mm) et particulièrement léger puisqu’il ne dépasse pas les 400 g sur la balance. Son format monobloc et ces caractéristiques le rendent ainsi parfaitement adapté pour les déplacements.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Pour atteindre une telle légèreté, le châssis est logiquement construit en plastique. La partie supérieure est quant à elle surmontée d’une plaque en aluminium dans laquelle sont découpés les emplacements des touches. Avec cette très faible épaisseur, les mains se positionnent très naturellement et le clavier ne nécessite donc pas de repose-poignet.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Sans grande surprise, il ne s’agit ici pas d’un clavier mécanique puisque sous les touches, on retrouve les traditionnels mécanismes à ciseaux présents sur la plupart des ordinateurs portables. Les touches sont en plastique ABS et, comme souvent, l’éclairage RGB ne profite pas à tous les symboles, car seuls les principaux sont découpés dans les touches.

Enfin un super flux, sans superflu Pas besoin de téléphone et de décodeur TV ? Avec B&YOU Pure Fibre, payez uniquement pour l’essentiel, sans engagement. Une offre 100 % fibre, 0 superflu, pour ceux qui veulent le meilleur… et rien d’autre.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

L’éclairage RGB est quant à lui convaincant, même s’il n’est finalement pas si personnalisable que cela. En effet, point d’éclairage touche-par-touche ici puisque c’est la totalité du clavier qui sera illuminée d’une couleur statique qui est quant à elle ajustable, de même que la luminosité. Cet éclairage réagit également en fonction de l’état du clavier, clignotant par exemple, en rouge lorsque la batterie est à un niveau critique.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Finalement, il n’y a pas grand-chose de plus à dire sur le design et l’ergonomie du Razer Joro. C’est un clavier de Razer Blade qui a été extrait et installé dans un châssis dédié particulièrement compact. Surtout, on s’imagine très bien le glisser dans un sac à dos pour accompagner un PC portable, une tablette ou un Steam Deck par exemple.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Seul son format particulier demandera un certain temps d’adaptation. En effet, en plus de ses touches plates, son format 75 % implique de légères modifications du positionnement et du format de certaines touches (Maj droite entre autres) qui demanderont à la mémoire musculaire un peu d’ajustement pour retrouver ses marques.

Une autonomie monstre, ou pas

La liaison Bluetooth s’est montrée fiable durant notre test, de même que la bascule entre les différents périphériques connectés. Les touches F1 à F3 sont d’ailleurs dédiées à cela. Point d’adaptateur 2,5 GHz dans la boite, mais Razer promet que le Joro sera capable de se connecter au dongle d’une souris compatible dans les mois à venir.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Le Joro est alimenté par une batterie qui, selon Razer, peut lui permettre d’atteindre jusqu’à 1800 heures d’autonomie. En réalité, cette autonomie monstrueuse n’est théoriquement permise qu’en activant le mode d’économie d’énergie.

Ce mode réduit au minimum les communications du clavier, désactive aussi l’éclairage RGB et empêche la bascule entre les différents appareils Bluetooth. Dans les faits, il faudra plutôt tabler sur 15 à 20 heures d’autonomie, avec l’éclairage RGB activé à une valeur raisonnable. Comptez donc entre une et deux semaines d’utilisation quotidienne.

Un bon clavier de PC portable

Ne nous leurrons pas, l’expérience de frappe proposée par le Razer Joro n’a rien à voir avec celles des claviers mécaniques que nous testons habituellement. Ici, on se rapproche plutôt de ce que proposent les PC portables gaming, et plus particulièrement les Blade de Razer.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Les touches à mécanisme « ciseaux » procurent essentiellement une sensation « tactile », avec une forte résistance en tout début de course et un trajet très court jusqu’à l’activation. Cela rend le clavier réactif et relativement agréable au quotidien, même si cela à tendance à fatiguer les doigts sur la durée.

Il ne remplacera donc pas mon clavier mécanique habituel (le Corsair MAKR 75 actuellement), mais prend tout son sens pour les propriétaires de machines ultraportables telles que le Steam Deck ou la ROG Ally. En revanche, un.e propriétaire de PC portable gaming n’y trouvera pas forcément son compte, puisque la différence avec le clavier intégré restera minime.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Enfin, et c’est peut-être d’ailleurs la cible principale de Razer : les propriétaires de Mac. Le Joro est un Magic Keyboard amélioré. Il propose une expérience de frappe plus convaincante, et surtout des fonctionnalités plus complètes sur lesquelles nous revenons un peu plus loin dans ce test.

Les mêmes fonctionnalités que les autres

Comme tout clavier Razer qui se respecte, le Joro profite d’une compatibilité complète avec la suite logicielle Synapse. Mieux encore, celle-ci est à présent disponible sur Mac (comme par hasard). Il est alors possible de réattribuer toutes les touches du clavier, et même d’y activer automatiquement une disposition macOS ou iPad OS lorsqu’il est connecté à un système Apple.

Le mode jeu est, lui aussi, proposé sur Mac et permet de désactiver certaines combinaisons de touches pour éviter de perdre un combo suite à retour au bureau par exemple. Malgré l’absence d’interrupteurs mécaniques, le Joro profite quand même de la fonctionnalité Snap Tap permettant de régir la priorité des touches directionnelles.

Tous les autres réglages sont dédiés à l’éclairage RGB, dont les possibilités sont limitées en Bluetooth, ainsi qu’à la gestion de l’autonomie du clavier. Il est ensuite possible (sur Windows, comme sur macOS) de sauvegarder ces réglages dans des profils qu’il conviendra d’associer à des jeux ou des applications pour automatiser le changement.

Prix et disponibilité du clavier Razer Joro

Le clavier Razer Joro est disponible au prix conseillé de 130 euros.