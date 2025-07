Un « permis » vélo électrique pour se rendre à l’école : l’Australie pourrait l’expérimenter pour mieux protéger les jeunes

Nommé « Student Bicycle License Scheme », ce programme d’éducation veut s’attaquer aux comportements dangereux des adolescents à vélo électrique en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Comment ? Avec un « permis » pour les mineurs.

En Australie, le port du casque est obligatoire pour tous depuis 1990. Il concerne autant les cyclistes à vélo électrique ou mécanique.

Particularité : les enfants de moins de 13 ans ont l’autorisation de rouler sur les trottoirs, car le réseau cyclable est encore peu développé dans le pays. L’âge peut varier selon les états. Il est par exemple de 16 ans en Nouvelle-Galles du Sud (NSW).

Réduire les comportements dangereux

Cependant, cette règle peut entraîner des conflits avec les piétons. Les autorités locales mettent en lumière de nombreux comportements dangereux de la part des adolescents. Cela est le cas en particulier sur des vélos électriques, parfois de type fatbikes illégaux sur le littoral au nord de l’État.

Le conseil local expliquait en février le cas « de cyclistes ayant même 10 ans, avec peu de connaissance et de compréhension du code de la route« . A ceci, a été constaté une hausse d’accidents graves impliquant des VAE à hauteur de 55 % depuis 2019.

Le conseil listait les principaux problèmes relevés :

La tendance à dépasser les 40 km/h ;

L’absence de sonnette obligatoire ;

Pas de casque ;

Présence de passager à l’arrière.

Devant ce constat, l’association Bicycle NSW milite pour le « Student Bicycle License Scheme », nous apprend Yahoo News, via Bright.nl. Ce « permis vélo pour élèves » veut former les jeunes à partir de la mi-septembre 2025 dans les écoles de l’État qui sont volontaires.

Si le mot « permis » suggère de passer une épreuve à l’image des voitures ou des motos, le PDG de Bicycle NSW Peter McLean parle plutôt « d’éducation et de sensibilisation » des enfants à vélo. Le but est d’évoquer les règles de base de la conduite, le respect ainsi que « la sécurité et l’équipement à vélo« .

Une campagne inspirée de la France ?

Finalement, ce programme est similaire au programme « Savoir Rouler à Vélo » en France, qui forme des centaines de milliers d’élèves d’école primaire chaque année. Durant 10 heures, la formation permet de :

Savoir Pédaler (et tourner, freiner) ;

Savoir Circuler (rouler en groupe, panneaux du code de la route) ;

Savoir Rouler à Vélo (circuler en situation réelle en autonomie).

Selon l’article, plusieurs écoles de Nouvelle-Galles du Sud ont déjà répondu positivement à la première expérimentation, mais pas encore dans la capitale Sydney. Le programme « Student Bicycle License Scheme » pourrait ensuite s’étendre à d’autres parties de l’Etat en cas de succès.