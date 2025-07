Cette batterie réparable à l’infini est compatible avec les vélos électriques Bosch

Prévue pour une installation et une réparation faciles, ainsi qu’une durée de vie jusqu’à 10 ans, la batterie “Infinite” de l’entreprise Gouach est compatible avec nombre de vélos électriques, dont les Bosch !

Source : Gouach

Comme pour beaucoup de cyclistes, le choix d’un vélo électrique à moteur Bosch ou Shimano est une valeur sûre. Toutefois, ce type d’assistance est un écosystème fermé. En cas de problème de batterie, les fabricants et réparateurs préconisent un remplacement, car les packs et modules sont souvent collés et / ou soudés. Le coût est donc élevé, mais une alternative existe.

Une batterie Gouach réparable et compatible Bosch

Gouach, entreprise bordelaise, développe depuis plusieurs années des batteries pour vélos électriques totalement réparables. Toutes les cellules peuvent être retirées et remplacées facilement, ce qui limite le coût financier – et environnemental – de la réparation. Jusqu’alors, cette solution étaient réservées en coulisses pour certaines marques et opérateurs en libre-service comme Pony.

Source : Gouach

Son dernier produit est l’Infinite Battery, qui se veut compatible avec 90% des assistances pour VAE, fonctionnant en 36 ou 48 volts. Elle peut également inclure un kit d’électrification d’un vélo mécanique, dont l’installation nécessite “10 à 30 minutes” selon la marque.

Encore mieux, elle dispose d’une version compatible avec les vélos électriques à moteur Bosch ! La compatibilité n’est pas encore effective avec Shimano pour le moment.

Une batterie résistante

Pour ceux qui seraient intéressés par cette Gouach Infinite Battery, elle peut libérer jusqu’à 2 000 W de puissance en pic (1 400 W en 36 V). Sa capacité est d’environ 500 Wh, de quoi procurer au minimum 50 km d’autonomie en mode maximal.

Source : Gouach

La recharge rapide est possible jusqu’à 4 ampères, voire 6 ampères sur la version 36 V. La batterie pour vélo électrique se veut également imperméable avec une certification IPX7, et contient un départ de feu pendant 10 minutes.

Une batterie durable

Enfin, Gouach promet une grande durabilité “jusqu’à 10 ans”, qui serait ainsi “bien supérieure aux batteries traditionnelles”. Le prix de la batterie compatible Bosch est de 311 euros, auquel il faut ajouter celui des cellules.

Source : Gouach

Selon la firme française, ce tarif additionnel – pour des cellules Samsung ou DMEGC – est d’environ 50 euros. Enfin, toujours dans un souci de réparabilité, chaque élément est disponible sur le site officiel, du support de cadre jusqu’aux vis.