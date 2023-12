Moteurs Bosch pour vélo électrique : tout comprendre de la gamme et des usages

Bosch est une entreprise allemande fondée en 1886. Spécialisée au départ dans l’industrie automobile, les outils électriques et les produits ménagers, la société s’est lancée en 2009 dans les moteurs de vélos électriques avec sa marque Bosch eBike Systems. Les moteurs Bosch sont aujourd’hui une référence en termes de qualité et de fiabilité sur le marché des VAE. La marque offre une large gamme de moteurs et pour mieux s’y retrouver, nous vous proposons ce dossier complet.

Bosch est une entreprise allemande fondée par Robert Bosch en 1886. L’entreprise est connue pour ses équipements dans l’industrie automobile, ses outils électriques et ses produits électroménagers. En 2009, l’entreprise Bosch eBike Systems est créée avec pour objectif le développement de moteurs à destination de vélos électriques.

En 2012, Claus Fleischer prend les rênes de l’entreprise et transforme ce qui n’est alors qu’une startup, en véritable multinationale. En l’espace de 20 ans, les moteurs Bosch sont devenus la référence dans le monde des vélos électriques. Les moteurs de la marque, installés au niveau du pédalier, sont performants, robustes et gages de qualité.

À travers ce dossier, nous allons explorer toute la gamme des moteurs Bosch en s’intéressant à leurs caractéristiques, leur cible d’un point de vue client et les gammes de vélo qu’ils visent.

C’est quoi un moteur au pédalier ?

Le VAE, pour Vélo à Assistance Electrique, appelé plus communément vélo électrique, possède deux caractéristiques qui le différencie d’un vélo mécanique. Un moteur et une batterie, tout simplement. C’est la partie moteur qui nous intéresse ici avec plusieurs configurations possibles en fonction des modèles. Il existe trois types de moteurs. Le moteur sur roue arrière, le moteur sur roue avant et le moteur au pédalier.

Les moteurs de la marque Bosch sont tous, sans exception, des moteurs au pédalier. Ce type de moteur est installé, comme son nom l’indique, au niveau du pédalier. Grâce à des capteurs intégrés à l’intérieur du dispositif, le moteur au pédalier est en mesure de calculer la pression exercée sur les pédales pour ensuite ajuster au mieux le niveau d’assistance.

Source : Anthony Wonner – Frandroid

Avec ce système de moteur, l’assistance se déclenche dès le premier coup de pédale et offre une aide progressive et naturelle. Ce type de moteur procure des sensations de pédalage bien plus agréables et authentiques qu’avec un moteur sur le moyeu arrière associé à un capteur de rotation.

Le moteur fonctionne de pair avec la transmission. Il peut être couplé à une chaîne ou à une courroie et à n’importe quel système de vitesses : vitesses dans le moyeu type Nexus, dérailleur externe avec pignon type Shimano Altus ou vitesses à variation continue type Enviolo. En fonction de la transmission, le comportement du moteur et ses caractéristiques intrinsèques pourront différer légèrement.

Certains moteurs seront bridés à un seul type de transmission. Ce sont des moteurs ayant un usage spécifique comme les moteurs de speedbikes par exemple, qui peuvent atteindre une vitesse plus élevée (45 km/h au lieu de 25 km/h) ou des moteurs spécialement conçus pour la course.

2e génération ou version intelligente ?

Les moteurs de la gamme Bosch sont, pour certains, disponibles en deux versions. Les moteurs commercialisés jusque récemment étaient des moteurs de 2e génération. Ils équipent encore bon nombre de vélos et sont amenés à rester quelque temps dans le catalogue de Bosch. Leur remplacement se fait au fur et à mesure par des moteurs nouvelle génération, identifiés comme étant des systèmes intelligents.

La version intelligente présente plusieurs avantages dont notamment des fonctionnalités liées à la sécurité comme l’alarme ou la géolocalisation du vélo, une assistance à la marche intelligente, une puissance maximale supérieure ou encore une meilleure assistance dans les cadences de pédalage élevées. Nous avons rédigé un dossier complet à son sujet.

Active Line : le premier prix

Le moteur Bosch Active Line est le premier prix de la marque. C’est donc un moteur « entrée de gamme » qui équipe des vélos électriques autour de 2000 à 2500 euros environ, à l’image du Moustache Samedi 28.1 (2299 euros). C’est une fourchette élevée pour un premier prix qui traduit le positionnement haut de gamme des moteurs de la marque.

Caractéristiques, avantages et inconvénients

Le coût de l’Active Line est moins élevé que celui des autres moteurs de la marque, c’est son gros avantage. Il fait également partie des moteurs urbains parmi les plus légers de la gamme avec seulement 2,9 kg. La marque compte des moteurs encore plus légers que cet Active Line mais qui ne sont pas destinés au même usage.

Avec 40 Nm de couple seulement, c’est un moteur urbain, idéal pour des trajets courts ou présentant peu de dénivelés. L’Active Line est capable d’offrir une puissance maximale de 290 Watts pour la 2e génération et 586 Watts pour la version intelligente.

En ce qui concerne le niveau d’assistance, la 2e génération est en mesure de monter jusqu’à 240 % contre 340 % pour la version intelligente. La version la plus récente bénéficie donc d’un niveau d’assistance plus élevé, très utile dans les côtes par exemple.

Active Line Plus : la version ultime de l’Active Line

Le moteur Bosch Active Line Plus est plus premium que l’Active Line. Il équipe des vélos électriques dont le coût varie entre 2500 euros et plus de 3000 euros en moyenne. Vous pouvez notamment le retrouver sur le Lapierre e-Explorer 3.4 2023, à 2500 euros.

Caractéristiques, avantages et inconvénients

Son coût reste avantageux par rapport aux autres moteurs de la marque et notamment les moteurs Performance et Cargo Line. Il reste malgré tout plus onéreux que sa version classique. L’autre avantage de cet Active Line Plus, c’est sa puissance supplémentaire qui le rend plus polyvalent. L’Active Line Plus offre une puissance maximale de 415 Watts sur la 2e génération contre 600 Watts sur la version intelligente.

Le niveau d’assistance, quant à lui – et c’est surprenant – est plus faible sur cet Active Line Plus que sur l’Active Line dans sa version 2e génération avec 250 à 270 % contre 290 % sur l’Active Line. Heureusement, sur la version intelligente, le niveau d’assistance maximal est identique à celui de l’Active Line à 340 %.

Quelle que soit la version, le couple est de 50 Nm, soit 25 % plus élevé que celui de l’Active Line. C’est l’avantage de cette version, sachant que 10 Nm ont un impact sur la puissance de l’assistance et donc sur le comportement de ce vélo électrique. Ce couple supplémentaire est un atout en cas de dénivelé. L’Active Line Plus est légèrement plus lourd que l’Active Line avec un poids de 3,2 kg contre 2,9 kg. C’est donc une augmentation de 300 grammes, soit 10 %.

Performance Line : un bon compromis entre prix et puissance

Le moteur Bosch Performance Line fait partie des moteurs premium de la marque. C’est un moteur puissant, idéal pour une utilisation urbaine ou périurbaine sur des trajets avec des dénivelés. Il équipe principalement des vélos urbains et VTC dont les prix dépassent souvent les 3000 euros. On pense notamment au Winora Tria 10 (3099 euros).

Caractéristiques, avantages et inconvénients

Son coût est plus élevé que l’Active Line et l’Active Line Plus et se justifie par une augmentation de puissance conséquente. Ce moteur offre une puissance maximale de 600 Watts quelle que soit la version.

Le niveau d’assistance sur ce Performance Line est plus élevé que celui de l’Active Line dans sa version 2e génération avec 300 %. Sur la version intelligente, c’est identique avec, là encore, avec 340 %.

La version intelligente de ce moteur présente un intérêt non négligeable avec un couple supérieur de 10 Nm. La version 2e génération offre 65 Nm de couple contre 75 pour la version intelligente.

Performance Line CX : la puissance à l’état brut

C’est le moteur phare de Bosch avec le Cargo Line que nous présenterons juste après. Il équipe des vélos qui peuvent largement dépasser les 4000 euros en fonction des marques et des modèles. Il est puissant et donc adapté pour tout type de dénivelé. Il accompagne le cycliste aussi bien sur du plat que dans les montées.

On peut le retrouver sur des VAE urbains très haut de gamme, comme le Riese & Muller Charge4 GT Vario (5499 euros) que nous avons testé, mais aussi des VTT électriques, à l’image du Samedi Moustache Samedi 29 Trail 9 (5299 euros) que nous avions pu prendre en main. Des modèles tout chemin ou urbain plus abordables peuvent aussi l’intégrer.

Caractéristiques, avantages et inconvénients

La puissance de ce moteur est clairement son avantage. Il rend le vélo sur lequel il est installé plus polyvalent et hyper dynamique. Il procure une excellente accélération au démarrage et l’assistance ne faiblit pas dans les montées.

Ce système offre une puissance maximale de 600 watts quelle que soit la version du moteur, comme le Performance Line en version intelligente. Le niveau d’assistance maximal est à 340 % quelle que soit la version, c’est donc identique à celui du Performance Line.

C’est au niveau du couple que ce moteur prend l’avantage sur les précédents avec 85 Nm, contre 75 Nm pour le Performance Line en version intelligente, soit 10 Nm de plus. Ce gain rend ce moteur à l’aise aussi bien sur du plat que dans de fortes montées, sur tout type de terrain (ville, chemin, forêt).

Cargo Line : un moteur taillé pour les vélos cargos

Le moteur Bosch Cargo Line est un dérivé du Performance Line CX, légèrement boosté pour les vélos de type cargo. Les vélos cargos étant plus lourds que les vélos classiques de par leur structure et ayant pour objectif le transport de passagers ou de marchandises, leur utilisation nécessite plus de puissance pour pouvoir assister le cycliste, quel que soit le dénivelé.

Le prix des vélos équipés de ce moteur dépassent les 4000 euros et peuvent même atteindre plus de 6000 euros en fonction de l’équipement. Sur Frandroid, nous avons testés plusieurs modèles dotés de ce moteur, comme le Tern GSD S10 LR (5590 euros) et le Moustache Lundi 20.3 Dual (à partir de 5300 euros).

Caractéristiques, avantages et inconvénients

Son coût est plus élevé que le Performance Line CX compte tenu de son niveau d’assistance maximal. Ce moteur est plus adapté pour un vélo de type cargo que le Performance Line CX dont la conception convient aux vélos plus classiques. Ce moteur offre, à l’instar du Performance Line CX, une puissance maximale de 600 Watts quelle que soit la version du moteur.

Le niveau d’assistance maximal s’élève à 400 % contre 340 % pour le Performance Line CX. C’est une évolution intéressante pour des vélos de type cargo qui auront une aide plus importante au démarrage ou en cas de dénivelé. Et c’est d’ailleurs la différence principale entre ce moteur et le Performance Line CX. Le couple de ce moteur est identique à celui du Performance Line CX, soit 85 Nm.

Performance Line Speed : pour arriver très vite à destination

Le moteur Bosch Performance Line Speed ne fait pas partie de la même catégorie que les moteurs listés ci-dessus. Il autorise une vitesse de pointe supérieure avec une assistance allant jusqu’à 45 km/h contre 25 km/h pour les moteurs précédents. Il équipe donc des speedbikes, des vélos dont la vitesse est plus élevée que des vélos électriques classiques.

Ce type de vélos est soumis à une réglementation différente des VAE, limités eux à 25 km/h. Les speedbikes dépendent de la législation des cyclomoteurs et doivent rouler exclusivement sur la route. Ils sont interdits sur les pistes cyclables. L’autre inconvénient par rapport à un vélo classique, c’est qu’ils doivent être immatriculés et assurés, à l’instar d’un deux-roues motorisé. Dernier point, le cycliste doit porter impérativement des gants et un casque homologués deux-roues.

Caractéristiques, avantages et inconvénients

Les deux principaux avantages de ce moteur sont sa vitesse de pointe et son dynamisme au démarrage. Sa vitesse de pointe s’élève à 45 km/h contre 25 km/h pour un vélo à assistance électrique classique. Cette vitesse élevée le rend plus adapté à un usage périurbain ou à la campagne pour gagner du temps sur des trajets dépassant les 10 km par exemple.

Ce moteur a un coût plus élevé que les moteurs listés ci-dessus. Il équipe des vélos de type speedbikes, comme évoqué ci-dessus, dont le coût varie entre 4000 et 7000 euros environ. C’est donc plus onéreux qu’un vélo équipé d’un moteur dont l’assistance est bridée à 25 km/h.

La puissance maximale du moteur, quelle que soit la version, s’élève à 600 watts comme sur le Performance Line CX. Le niveau d’assistance, lui aussi, est identique à celui du Performance Line CX, donc 340 % quelle que soit, là encore, la version. Niveau transmission, il n’y a pas de choix : seul le dérailleur est compatible avec ce moteur. Il n’est pas possible d’opter pour des vitesses dans le moyeu.

Le moteur, comme les autres cités ci-dessus, offre une puissance nominale de 250 Watts. C’est la puissance réglementaire d’un moteur de vélo électrique selon la loi européenne. Le couple du moteur est identique à celui du Cargo Line, donc 85 Nm.

Performance Line SX : idéal pour des vélos légers

C’est le nouveau moteur de Bosch, présenté en juin 2023, qui impressionne par sa légèreté. Seulement 2 kg sur la balance soit 1 kg de moins environ que les autres moteurs de la gamme. Il partage un certain nombre de caractéristiques techniques avec le Performance Line CX avec toutefois notable une différence au niveau du couple : 55 Nm pour le SX, contre 85 Nm pour le second.

Le Performance Line SX cible des vélos électriques spécifiques : les VTTAE légers, les gravels et les urbains eux aussi légers et dépouillés. On le retrouve notamment sur les gravels KTM Macina Gravelator SX 10 et SX Prime, le VTT électrique Centurion No Pogo SL ou encore les Kalkhoff « L » pour la ville.

Caractéristiques, avantages et inconvénients

L’avantage non négligeable de ce moteur, c’est sa légèreté. Seulement 2 kg sur la balance. Avec 1 kg de moins environ que les autres moteurs de la marque, il rend le vélo sur lequel il est installé plus léger. Sur un vélo électrique comme un gravel ou un VTT, le moindre kilogramme peut compter : c’est donc un gain non négligeable pour les constructeurs.

En contrepartie, le coût sera forcément plus élevé. C’est un Performance Line CX miniature et qui dit miniaturisation, dit augmentation de prix. Les modèles qui en seront équipés n’auront probablement pas un prix entrée de gamme. Le Performance Line SX étant un nouveau modèle prévu pour les vélos lancés fin 2023 et début 2024, il n’existera qu’en une seule version avec le système intelligent de Bosch.

La puissance maximale de ce moteur est identique au Performance Line CX, soit 600 Watts. Le niveau d’assistance est également le même que celui du Performance Line CX à 340 %.

Performance Line CX Race : pour arriver premier à la course

Le moteur Performance Line CX Race est un moteur conçu pour la course de vélos. Il équipe surtout les VTTAE, donc des vélos dépassant les 4000 à 5000 euros généralement. Il est quasiment identique niveau caractéristique avec le Performance Line CX, tout en étant plus léger que ce dernier. Niveau transmission, une seule option est au menu : le dérailleur externe qui est de toute façon la transmission à privilégier pour des VTTAE.

Caractéristiques, avantages et inconvénients

Ce moteur a deux avantages majeurs. Il est léger avec seulement 2,75 kg contre 2,9 kg pour le Performance Line CX. C’est un léger gain de poids toujours bon à prendre. L’autre avantage de ce modèle, c’est son mode Race qui offre 400 % de niveau d’assistance pour démarrer fort et bénéficier d’une assistance puissante pour aller à 25 km/h en un rien de temps.

Ce moteur n’existe que dans une seule version avec le système intelligent de Bosch. L’assistance maximale de ce moteur est identique à celle du Performance Line CX, soit 600 %. Le couple de ce moteur est identique aussi à celui du Performance Line CX, soit 85 Nm.

Les moteurs Bosch : une gamme premium et l’embarras du choix

La gamme de moteurs Bosch est complète et répondra aux besoins de la majorité des usages. Les moteurs Active Line et Active Line Plus seront parfaits pour des vélos de ville ou VTC à moins de 3000 euros sur des trajets présentant quelques dénivelés.

Pour des trajets avec des dénivelés plus importants, ce sont les moteurs Performance Line et Performance Line CX qui sont plus adaptés avec des couples allant de 65 à 85 Nm. La version Race est plus légère et offre un mode de conduite idéal pour les courses de VTTAE.

Pour les familles, le moteur Cargo Line offre un niveau maximal d’assistance à 400 % pour aider au démarrage et dans les montées sur des vélos généralement chargés de marchandises ou d’une personne à l’arrière.

Si c’est plutôt la vitesse qui est recherchée, le Performance Line Speed est le candidat idéal pour les speedbikes avec une vitesse d’assistance de 45 km/h maximum, bien plus élevée que sur les autres modèles qui sont limités à 25 km/h.

Enfin, le moteur qui risque de faire grand bruit en 2024, c’est le Performance Line SX, avec 2 kg seulement sur la balance et des excellentes caractéristiques techniques. Avec son kilo en moins, les vélos qui en seront équipés seront plus légers tout en bénéficiant d’un excellent dynamisme. Il peut être installé sur des vélos de ville et VTC mais aussi sur des vélos plus légers et sportifs type Gravel.

Pour faciliter la lecture entre ces différents modèles du constructeur, voici deux tableaux récapitulatifs.

Les moteurs Bosch Active Line, Active Line Plus, Performance Line et Performance Line CX :

Les moteurs Bosch Cargo Line, Performance Line SX, Performance Line CX Race et Line Speed :

Modèle Bosch Active Line Bosch Active Line Plus Bosch Performance Line Bosch Performance Line CX Bosch Cargo Line Bosch Performance Line SX Performance Line CX Race Limited Edition Performance Line Speed Usage Ville Ville Ville et hors agglomération Ville, hors agglomération et relief montagneux Ville et hors agglomération Ville et hors agglomération Course Ville et hors agglomération Dénivelé Léger Moyen Elevé Très élévé Elevé (dépend du poids du vélo) Elevé Elevé Elevé Poids 2,9 kg 3,2 kg 3,2 kg 2,9 kg 2,9 kg 2 kg 2,75 kg 2,9 kg Assistance maximale jusqu'à 25 km/h

25 km/h

25 km/h

25 km/h

25 km/h

25 km/h 25 km/h 45 km/h Couple 40 Nm 50 Nm 2e Gen : 65 Nm

Système intelligent : 75 Nm 85 Nm 85 Nm 55 Nm 85 Nm 85 Nm Niveau d'assistance max 2e Gen : 250 %

Système intelligent : 340 % 2e Gen : 250 à 270 %

Système intelligent : 340 % 2e Gen : 300 %

Système intelligent : 340 % 340 % 400 % 340 % 400 % 340 % Puissance nominale 250 W 250 W 250 W 250 W 250 W 250 W 250 W 250 W Puissance maximale 2e Gen : 290 W

Système intelligent : 586 W 2e Gen : 415 W

Système intelligent : 600 W 600 W 600 W 600 W 600 W 600 W 600 W